LG’den 77 inçlik şeffaf esnek ekran

Şeffaf ve esnek ekranlar uzun yıllardan beri süre gelişme gösteriyor ancak halen yaygın kullanıma sunulacak olgunluğa erişemedi. Üreticiler çok kısıtlı alanlara hitap eden ekranlar tasarlıyor. LG bunlardan birisi.

Önemli adımlar

ABD’deki ekran fuarında sahne alan LG, 77 inç boyutlarında şeffaf ve rulolanabilen esnek OLED ekranını sergiledi. Geçen yaz geliştirilen şeffaf ekran firmanın OLED teknolojilerinde geldiği noktayı gösteriyor.

LG yılın başlarında 65 inçlik rulolanabilir bir OLED ekran prototipi sergilemişti. Rulo şeklinde katlanarak kutu içerisine giren bu ekrandan sonra 77 inçlik daha büyük OLED ekran şeffaf olmasıyla da dikkat çekiyor.

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4K çözünürlüğe sahip olan ekran yüzde 40 şeffaflık oranına sahip. 80R kavis değerine sahip olan ekran 80mm yarıçap ile daire şeklinde kıvrılabiliyor. Halen geliştirme aşamasında olduğu için şimdilik ticari kullanıma dair net bir bilgi yok.

LG diğer taraftan otomobil sektörüne de önemli yatırımlar yapıyor. Hem kokpit için hem de yolcu koltukları için 12.3 inçlik ve 16.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde iki adet ekran geliştirdi. 14.3 inçlik diğer bir ekran ise dokunmatik özelliğe sahip.

Bunların haricinde son dönemin yeni trendi titreşim ile ses yayan ekranlar LG’nin de gündeminde. Firma 55 ve 65 inçlik iki yeni UHD Crystal Sound OLED ekran geliştirdi. Bunların önümüzdeki dönemde pazarda olması bekleniyor.