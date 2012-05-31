LG'den DM2752 ve M2752 adlı iki yeni TV modeli

Bir ekran üzerinde hem PC üzerinden gelen içerikleri hem de TV kaynağı üzerinden gelen içerikleri aynı anda izleyebilmek imkanını tüketiciye sunmayı hedefleyen LG, DM2752 ve M2752 TV modellerini resmi olarak tanıttı.





Resim içinde resim (PIP) konseptini destekleyen iki model, HD ve Full HD içerikleri oynatabilirken, IPS panelleri ile gerçek renk kalitesi ve 178 derecelik izleme açıları sunuyor.





DM2752 modeli 27 inçlik Full HD çözünürlükte panele sahip. 5ms tepki süresi, pasif 3D gözlük desteği, 2D-3D içerik dönüştürme, 5 000 000 : 1 kontrast oranı özellikleri sunan model, 2 HDMI girişi ile aynı anda iki farklı kaynaktan içerikleri izleyebiliyorsunuz.





M2752 modeli de aynı özelliklere sahip. Ancak bu modelde 3D desteği bulunmuyor.





USB Quick View ile modeller USB diskinizi taktığınız anda video içerikleri oynatmaya hazır hale geliyor.





LG DM2752 modeli Temmuz ayında Avrupa'da piyasaya sürülecekken, M2752 modeli ise Avrupa'da satılmaya başladı. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi yok.