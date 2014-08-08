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LG'den G3'e yeni bir versiyon daha geldi

4 yıl
1,2b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den G3'e yeni bir versiyon daha geldi

G3 amiral gemi modelinin lansmanı sonrasında daha yüksek veya daha düşük donanıma sahip çeşitli versiyonlarını tanıtmaya başlayan LG için sıradaki model G3 A oldu. 

G3 A modelinin donanımına baktığımızda G3 Cat. 6 - G3 - G3 A - G3 s şeklinde bir sıralama ortaya çıktığını görüyoruz. Model donanımı itibariyle üst seviye segmentinde yerleşiyor. 

Güney Kore'de SK Telecom operatörü için lanse edilen G3 A aslında geçen yılın G2 amiral gemi modelinden de pek çok özelliği miras alıyor. Bunların başında 5.2 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti geliyor. LG G3'den gelen en önemli özellik ise lazer odaklamalı 13MP çözünürlükte arka kamera. Ayrıca dış tasarım da yeni amiral gemi modelinden esinlenmiş. 

Bunun haricinde cihazda 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 işletim sistemi, LTE-A desteği, 2610mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. 

Modelin kendine has özelliği ise kullanıcıların çeşitli bilek hareketleri ile bazı fonksiyonları kontrol edebildikleri yeni bir teknoloji sunması. Bu sayede alarm susturma veya müzik oynatıcıyı kontrol etme gibi işlemler bilek hareketleri ile yapılabiliyor. 

Güney Kore içerisinde kalacak gibi görünen LG G3 A modelinin iki farklı rengi mevcut ve arka kasada metalik bir 3D logo yer alıyor. Cihazın fiyatı ise belli değil.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-A-announced-as-a-smaller-G3-that-doesnt-feature-a-Quad-HD-screen_id59072 Yorum Yaz
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egeboys0 4 yıl en beğenilen
Lg, samsung'u arkadaş olarak ekledi.
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prof.exx 4 yıl
LG neysede Samsung son bir iki haftadır telefon üretmiyor başlarına bişey mi geldi acaba
Harbi harbi forumlarda samsung'un yeni telefon modellerini görmüyorum nerde kaldı bu samsung. acaba ceo'su 39 kere bıçaklanıp gözlerini kaşıkla çıkartıp suratına kızgın yağ döküp bide tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılarmı acaba insanın aklına herşey geliyor
LG neysede Samsung son bir iki haftadır telefon üretmiyor başlarına bişey mi geldi acabaHarbi harbi forumlarda samsung'un yeni telefon modellerini ...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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ekuLoN 4 yıl
Ve alfabe başlar...
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Smile75 4 yıl
Çıkart babam çıkart. Modele sülale kur.
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UnemployedMan 4 yıl
Mini ne zaman geliyor
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Mr.Legend 4 yıl
Her sene illa birisi çıkıyor bu telefon konusunda. 2 yıl önce HTC habire telefon çıkartıyordu, sonra bayrağı Samsung aldı. Sıra LG ye geçmiş gibi gözüküyor
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KanunAdamı 4 yıl
Adamlar isterse 100 farklı G3 modeli çıkarsın bizim için değişen birşey yok ki. Sonuçta bunlar global piyasa çıkmayacak ürünler. O yüzden bu konuda bir sıkıntı göremiyorum. Zaten Kore' de 5-6 sene sonrasının teknolojisi şimdi kullanılıyor.
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sedefilex 4 yıl
Neden bu piller azalıyor?
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kemalboran 4 yıl sedefilex
sedefilex

Neden bu piller azalıyor?

Bu telefonda pilin LG G2'ye göre düşük olmasının sebebi iki telefonun neredeyse aynı boyutlara sahip olmasına rağmen LG G3A'da çıkartılabilir arka kapak ve sd kart slotu kullanılmasıdır. LG G2'de kapak çıkartılamadığı ve sd kart slotu olmadığı için daha büyük pil yerleştirebilecek alan var, kalan tüm boşluğa sığdırılabilecek kadar büyük bir pil sıkıştırılmış.

Bana kalırsa bu telefon Türkiye'ye gelir ve LG G2 ile aynı fiyattan (1300-1400 TL) satılırsa LG G2'nin piyasasını bitirecektir.
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ICromwelleI 4 yıl
Bence bunlar fasa fiso Cat 6 şu andaen iyisi gibi. Oda büyük ihtimal türkiyeye gelmicek.
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cashbet 4 yıl
Snapdragon 801 li G3 alanları enayi yerine koymuş LG resmen
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mathews 4 yıl
Tavuğun suyunun suyu mu bu? pilde neden 2700 2750 gibi değilde 2610 10 miliamperde küsüratı var çok titiz, ram'i de 2600 falan yapin 3000 zor geliyosa paso 2gb guzel dayıyosunuz millete altın madenini buldular oh mis
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Captain_Ivy 4 yıl
üret üret dur
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Elsa 4 yıl
LG Koreli olduğunu belli ediyor yavaş yavaş
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ax 4 yıl
Her çıkan yeni modelde içlerine dert olan forum ahalisi.Çıkarsınlar arkadaş ne olacak ihtiyacı olanlar alır ne kadar çeşit o kadar iyi.Alın birini kullanın.Telefonunuzun değeri düşecek diye teknoloji ilerlemesin mi istiyorsunuz.Tüm firmalar aynı işte değiştiremezsiniz bu adamların amacı sizin paralarınızı her yıl münkünse 6 ayda bir almak.Apple demeyin onların her yıl tek model çıkarmasının nedenlerini az düşünün kavrarsınız...
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axiprens 4 yıl
Telefonu gecen inceledimde, 2k değil 4k olsa ne yazar, ekran parlaklığı yine olmamış...
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