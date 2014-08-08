LG'den G3'e yeni bir versiyon daha geldi





G3 amiral gemi modelinin lansmanı sonrasında daha yüksek veya daha düşük donanıma sahip çeşitli versiyonlarını tanıtmaya başlayan LG için sıradaki model G3 A oldu.





G3 A modelinin donanımına baktığımızda G3 Cat. 6 - G3 - G3 A - G3 s şeklinde bir sıralama ortaya çıktığını görüyoruz. Model donanımı itibariyle üst seviye segmentinde yerleşiyor.





Güney Kore'de SK Telecom operatörü için lanse edilen G3 A aslında geçen yılın G2 amiral gemi modelinden de pek çok özelliği miras alıyor. Bunların başında 5.2 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti geliyor. LG G3'den gelen en önemli özellik ise lazer odaklamalı 13MP çözünürlükte arka kamera. Ayrıca dış tasarım da yeni amiral gemi modelinden esinlenmiş.





Bunun haricinde cihazda 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 işletim sistemi, LTE-A desteği, 2610mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut.





Modelin kendine has özelliği ise kullanıcıların çeşitli bilek hareketleri ile bazı fonksiyonları kontrol edebildikleri yeni bir teknoloji sunması. Bu sayede alarm susturma veya müzik oynatıcıyı kontrol etme gibi işlemler bilek hareketleri ile yapılabiliyor.





Güney Kore içerisinde kalacak gibi görünen LG G3 A modelinin iki farklı rengi mevcut ve arka kasada metalik bir 3D logo yer alıyor. Cihazın fiyatı ise belli değil.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-A-announced-as-a-smaller-G3-that-doesnt-feature-a-Quad-HD-screen_id59072