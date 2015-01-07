LG'den G4 ile ilgili ilk işaretler





CES 2015 fuarında G Flex 2 ile bu yılın ilk ses getiren ürününü tanıtan LG, çalışmalarını G4 amiral gemi modeli için yoğunlaştırmış durumda. LG kurumsal iletişim direktörü Ken Hong fuarda bazı açıklamalar yaptı.





Beklenti cihazın LG G4 olarak isimlendirileceği yönünde olsa da Hong isim konusunda kesin bir bilgi vermemekle birlikte farklı bir isimlendirme olacağına da ilk işaretleri veriyor. Hong'un açıklamalarına göre G3'ün büyük başarısı sonrasında LG'nin G4'ü en iyi donanımla piyasaya sürerek talebi seyretmek gibi bir niyeti yok.





Firma model ile ilgili çeşitli denemeler yaparak rakiplerinden farklılaşmak ve tüketiciye farklı deneyimler sunmak niyetinde. Zira diğer rakipler de benzer donanımlara sahip olacağı için rekabette farklılaşmak zorlaşıyor.





Hong ayrıca Android kullanıcılarının telefonlarına daha az sadık olduğunun ve kullanıcıları bir markada tutmanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor. Ancak iOS kullanıcıları markalarına çok daha bağılı.





LG G4 için şimdilik bir tahmin yürütmek zor. Ancak gündeme gelen gelişmelere bakacak olursak Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, G Pen ekran kalemi teknolojisi gibi özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın muhtemel piyasaya çıkış tarihi ise yaz ayları olacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-mentions-the-G4-at-CES-2015-says-it-has-no-choice-but-to-experiment-with-it_id64436