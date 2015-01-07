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LG'den G4 ile ilgili ilk işaretler

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den G4 ile ilgili ilk işaretler

CES 2015 fuarında G Flex 2 ile bu yılın ilk ses getiren ürününü tanıtan LG, çalışmalarını G4 amiral gemi modeli için yoğunlaştırmış durumda. LG kurumsal iletişim direktörü Ken Hong fuarda bazı açıklamalar yaptı. 

Beklenti cihazın LG G4 olarak isimlendirileceği yönünde olsa da Hong isim konusunda kesin bir bilgi vermemekle birlikte farklı bir isimlendirme olacağına da ilk işaretleri veriyor. Hong'un açıklamalarına göre G3'ün büyük başarısı sonrasında LG'nin G4'ü en iyi donanımla piyasaya sürerek talebi seyretmek gibi bir niyeti yok. 

Firma model ile ilgili çeşitli denemeler yaparak rakiplerinden farklılaşmak ve tüketiciye farklı deneyimler sunmak niyetinde. Zira diğer rakipler de benzer donanımlara sahip olacağı için rekabette farklılaşmak zorlaşıyor. 

Hong ayrıca Android kullanıcılarının telefonlarına daha az sadık olduğunun ve kullanıcıları bir markada tutmanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor. Ancak iOS kullanıcıları markalarına çok daha bağılı.

LG G4 için şimdilik bir tahmin yürütmek zor. Ancak gündeme gelen gelişmelere bakacak olursak Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, G Pen ekran kalemi teknolojisi gibi özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın muhtemel piyasaya çıkış tarihi ise yaz ayları olacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-mentions-the-G4-at-CES-2015-says-it-has-no-choice-but-to-experiment-with-it_id64436 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
destinati0n 4 yıl
Yenilik farklılıktır heyecanla bekliyoruz.
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DH Misafiri 4 yıl
Bezel giderek artıyor. G3 çerçevesi G2'den daha fazla. G4'te en az G2 çerçeve kalınlığına inmesi lazım LG'nin. Öte yandan G4'te 4000mA batarya olması satışı arttıracak bir diğer faktör olur. G4'te 20mp üstü bir kamera ve daha iyi bir yazılım olması gerekiyor. LG ne yazıkki Sony kamera yazılımının başarısını yakalayamadı. G4'te bu konuya ağırlık vermeleri gerekiyor.
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Maestro58 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bezel giderek artıyor. G3 çerçevesi G2'den daha fazla. G4'te en az G2 çerçeve kalınlığına inmesi lazım LG'nin. Öte yandan G4'te 4000mA batarya olması satışı arttıracak bir diğer faktör olur. G4'te 20mp üstü bir kamera ve daha iyi bir yazılım olması gerekiyor. LG ne yazıkki Sony kamera yazılımının başarısını yakalayamadı. G4'te bu konuya ağırlık vermeleri gerekiyor.

+1
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DH Misafiri 4 yıl
LG gerçekten yeniliklerin markası. LG G2 ile hem kasada,çerçevede,hem tuş yerlerinin değişiminde hemde kilit sistemi yazılımında ilkleri sunmayı başardı...hemde çok ama çok ucuza..bu yeniliklere ilave 2k ekran,değişebilir batarya ve artırılabilir hafıza desteğiyle LG G3 ü sundu ve yine piyasadan ucuza satış yaptı..LG G flex ile ilk kavisli ekranı ve kendini onaran kasayı sundu.. e şimdi emin olun ki LG G4 asla bunlardan aşağı olmaz.
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sercandk 4 yıl
G2 ile elde edilen başarı g3 ile devam etti ama bakalım g4 aynı başarıyı elde edebilecek mi?
Ayrıca g4 de artık tasarımı biraz yenilemesi iyi olur alt model üst model farketmeden her telefona g3 tasarımı koyan LG tasarımını eskitiyor farkında değil.
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Sivarge 4 yıl
G2 ile yaptığı farklılar çok güzeldi. G3 ile pek te etkili farklılıklar yapamadı. G4 ile daha pratik ve yenilikçi özellikler geliştirilirse fanatik olmayan birçok kişinin tercihi olacaktır.
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kule_genclik 4 yıl
ios bagli tek iphone var sahsen ben htc m8 kasasinda ios isterdim ama nerde..ios ornegi gereksiz olmus
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Gece772 4 yıl
G4 çerçevesiz bekliyorum....
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efsane heathrow 4 yıl
Hong ayrıca Android kullanıcılarının telefonlarına daha az sadık olduğunun ve kullanıcıları bir markada tutmanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor. Ancak iOS kullanıcıları markalarına çok daha bağılı.

Bu tespite ne diyorsunuz?
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Innovative 4 yıl efsane heathrow
Do?ru tespit
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Umutcan 4 yıl efsane heathrow
metafest

Hong ayrıca Android kullanıcılarının telefonlarına daha az sadık olduğunun ve kullanıcıları bir markada tutmanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor. Ancak iOS kullanıcıları markalarına çok daha bağılı.

Bu tespite ne diyorsunuz?

iOS için alternatif yok, farklı firmalarda da iOS kullanan cihazlar olsaydı eminim kullanıcılar bölünürdü. Bilinçli tüketicilerde markanın kendisine bağlılıktan olduğunu sanmıyorum. Markaya ismi için bağlı olan kesim zaten gerçek iOS kullanıcısı değil, çoğunun "iOS ne?" sorusu soracağına eminim.
Androidde ise işletim sistemi değiştirmeden markayı değiştirebiliyorsunuz alternatif çok.
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doctor_bey 4 yıl
Farklılık iyidir,bekliyoruz LG
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xmasx 4 yıl
Yaza daha çok var, :) piyasanın durumuna gore ozellikler sekil alır tahminimce
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