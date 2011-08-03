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LG'den alt segmentte konumlandırılan kapaklı cep telefonu: A258

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, cep telefonlarını sadece iletişim amacıyla kullanan tüketici kitlesini ihmal etmemeye devam ediyor.
100$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sunulması beklenen LG A258, MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, MPEG4 ve H.263 formatındaki dosya formatlarına destek veriyor. USB veya Bluetooth 2.1 aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen kapaklı formdaki A258'de 1 GB dahili flash bellek bulunuyor; kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar microSD bellek kartları yardımınıza koşuyor.
2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 2.2-inç ekranlı ve 900 mAh bataryalı A258'de FM radyo unutulmamış.

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Dartanyan 8 yıl
Muse00
fakırler ıcınmı demek ıstıyorsunuz alt segment derken

Hayır, telefonu sadece telefon olarak ve-veya diğer özelliklerini kullanmayacak kişiler için. Tabi telefona o kadar para vermeyecek kişiler için alt segment.
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Adoring 8 yıl
bu telefon fail.
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Castiel 8 yıl
fakırler ıcınmı demek ıstıyorsunuz alt segment derken
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wentworthscofield 8 yıl
telefonun kenarları epey ince gibi
bu alt segmentteki bir telefon için ciddi bir gelişme
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