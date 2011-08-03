LG'den alt segmentte konumlandırılan kapaklı cep telefonu: A258

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, cep telefonlarını sadece iletişim amacıyla kullanan tüketici kitlesini ihmal etmemeye devam ediyor.

100$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sunulması beklenen LG A258, MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, MPEG4 ve H.263 formatındaki dosya formatlarına destek veriyor. USB veya Bluetooth 2.1 aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen kapaklı formdaki A258'de 1 GB dahili flash bellek bulunuyor; kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar microSD bellek kartları yardımınıza koşuyor.



2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen, 2.2-inç ekranlı ve 900 mAh bataryalı A258'de FM radyo unutulmamış.

