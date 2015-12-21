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LG'den arttırılmış gerçeklik destekli robot temizleyici

Son yıllarda sayıları hıza artan robot temizlik robotları, LG'nin yeni çözümüyle hiç olmadıkları kadar akıllı hale geliyor. LG HOM-BOT Turbo+ isimli bu teknolojik cihazın detayları haberimizde.
3 yıl
4,9b
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3
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den arttırılmış gerçeklik destekli robot temizleyici

Teknolojinin hemen her alanında yer alan Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden LG, önümüzdeki ay içerisinde düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı yeni akıllı temizlik robotunu duyurdu.
LG'nin uzun zamandır satışta olan robot süpürgesi / temizleyicisi LG HOM-BOT Turbo'nun "+" takılı yeni versiyonu, şirketin bu seride teknolojik olarak geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Temel görevi otomatik olarak konumlandırıldığı ortamları süpürmek olan robot, farkını ise kazandığı ekstra akıllı özellikler ile koyuyor.
LG HOM-BOT Turbo+'nın sunduğu bu özelliklerin başında "Home-Joy" olarak adlandırılan arttırılmış gerçeklik teknolojisi yer alıyor. Özel akıllı telefon uygulaması temelinde çalışan bu teknoloji, kişilerin akıllı telefonları üzerinden belirlenen noktaları temizlenmek üzere robota göstermesine dayanıyor. Robot temizleyici dahili kamera sistemiyle işaretlenen bölgeye göre işe koyulabiliyor ve sensörleriyle çevresine zarar vermeden görevini yerine getirebiliyor.
Akıllı temizlik çözümünün aynı zamanda çok faydalı bir özelliği daha bulunuyor. LG tarafından "Home-Guard" olarak adlandırılan bu teknoloji, isminden de alaşılabileceği üzere güvenliğe dayanıyor. Robot temizleyici eviniz ya da iş yeriniz içerisinde hareket algıladığı zaman telefonunuza bildirim verebiliyor ve kontrol etmek için cihaz üzerinden canlı video görüntüsü alınabiliyor.
Özellikleriyle oldukça dikkat çeken LG HOM-BOT Turbo+'ın yakın zamanda detaylanması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/lg-hom-bot-turbo-weds-ar-and-security-cameras-21419374/ Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl
Düz parkede işe yarar anca halıyı nasıl süpürecek, üstüne çıkarken takılır gibi duruyor.
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redoracle 3 yıl
Temizliyici kısmına kadar heyecanlandım sadece :)
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Seyrim 3 yıl
Bi bu eksikti.. Millet eline paspası alıp 5 dk da tertemiz yapmaktan bile çekinir hale geldi.. Sonra hareketsizlikten neden erken yaşlanıp ölüyoruz derler..
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