Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi LG, çentikten hoşlanmayanları sevindirecek bir amiral gemisi telefon tanıttı. LG V35 ThinQ olarak lanse edilen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.
11 ay
4,1b
1
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mayıs ayının başında yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ'yu tanıtan LG, şimdi ise bir başka üst sınıf Android telefon duyurdu. LG V35 ThinQ olarak lanse edilen akıllı telefon LG V30'a benzer bir tasarıma sahip ancak donanım açısından bazı yükseltmelerle geliyor.
LG V30'da Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM vardı. V35 ThinQ ise Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca LG G7 ThinQ gibi çift 16 MP arka kameraya sahip olduğunu belirtelim. Bununla birlikte 8 MP selfie kamerası var.
LG V35 ThinQ'nun diğer özellikleri arasında 2880 x 1440 çözünürlükte 6 inç OLED ekran, 64GB/128GB depolama alanı, microSD kart yuvası, arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Quick Charge 3.0 hızlı şarj ve 3.300 mAh pil bulunuyor.

LG V35 ThinQ'nun fiyatı ne kadar?

Akıllı telefon ayırca kablosuz şarj desteği, FM radyo ve USB-C portunun yanı sıra suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. DTS:X 3D Surround Ses özelliği sunan cihazda kablolu hoparlör veya kulaklık aracılığıyla gelişmiş bir ses deneyimi sağlayan Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de var.
LG V35 ThinQ, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışıyor. ABD'li operatör AT&T tarafından 8 Haziran tarihinde 900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanan amiral gemisi için ön siparişler 1 Haziran itibariyle başlayacak. V35 ThinQ ayrıca Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki “sınırlı pazarlarda” piyasaya sürülecek.

http://www.lgnewsroom.com/2018/05/lg-v35-thinq-a-faster-smarter-v-series-phone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest Account 11 ay en beğenilen
ayni telefonlar aynı sosyal medya uygulamalari daha fazla para. turkiyede 100 tane satilirsa sukretsinler.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 11 ay
V30'un ne kadar mükemmel bir telefon olduğunu bu cihaz ve V30 ThinQ sayesinde görüyoruz.
Geçen senenin amiral gemileri arasında en uzun ekran süresi veren ve ekranı ile büyüleyen bir cihaz idi V30.
V35'in daha da başarılı olacağına dair şüphem yok. Umarım LG V40'da çentik kullanmayı düşünmez ve V30'un aynısını pil kapasitenin gelişmiş versiyonu olarak sunar.
V30'un ne kadar mükemmel bir telefon olduğunu bu cihaz ve V30 ThinQ sayesinde görüyoruz.Geçen senenin amiral gemileri arasında en uzun ekran süresi veren ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ironman 11 ay
- Wireless charging v35 de var
G7 de sadece USA versiyonunda var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 11 ay
ekran oled koymuş,çentik yapmamış.bundan başka g7'den farkı ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 11 ay
Şu çıkan bataryayı geri getir LG
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 11 ay
Çentiksiz telefon gördüm sanki :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 11 ay
Amiral gemisi demek yersi olmuş çünkü AT&T veya belli pazarlar için çıkarılan bir model. Ayrıca LG G7'de ki bazı üstün özellikleri yok, sadece birkaç donanım olarak lG V30'nin güncellenmiş hali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 11 ay
NEDEN ÇENTİKSİZ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 11 ay
V30'un ne kadar mükemmel bir telefon olduğunu bu cihaz ve V30 ThinQ sayesinde görüyoruz.
Geçen senenin amiral gemileri arasında en uzun ekran süresi veren ve ekranı ile büyüleyen bir cihaz idi V30.
V35'in daha da başarılı olacağına dair şüphem yok. Umarım LG V40'da çentik kullanmayı düşünmez ve V30'un aynısını pil kapasitenin gelişmiş versiyonu olarak sunar.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 11 ay High Sierra
Bu kadar güven kaybından sonra deveyi kanal istanbuldan atlatsa bile bir cacık olmaz LG den.
Hele hele 900 dolar gibi bir fiyatla değil kanal istanbul, Cebelitarıktan bile deveyi anlatamazsın

Xiaomi varken LGye ne gerek var
(mi8 550$)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezar 11 ay
gg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 11 ay
HAYRET ÇENTİKSİZ BİR TELEFON ://
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 11 ay
AT&T G7 satmayacağı için çıkmış bir model. Bize gelmez muhtemelen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4140 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha lg v35 thinq Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu 11 ay Tesla Model 3'ten tek şarjla 965 km'lik menzil rekoru 11 ay BTCTurk, 7/24 canlı destek hizmetini kullanıma sundu 11 ay Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly 11 ay Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor 11 ay Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili 11 ay Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi 11 ay Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu 11 ay Jaguar Land Rover, sürücüsüz araçlara off-road yeteneği kazandıracak 11 ay Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek 11 ay Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 3 milyonu aştı 11 ay Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu 11 ay Uber sürücüsüz araç teknolojisi için Waymo ile görüşüyor 11 ay ABD'li sanatçı, Google Asistan'a silahla atış yapmayı öğretti(video) 11 ay Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım 11 ay Audi'nin elektrikli SUV modeli E-Tron'da sanal yan aynalar bulunacak 11 ay Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi 11 ay Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı Sonraki Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak 11 ay Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi 11 ay Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi 11 ay Tesla Model S, özel yapım olarak station wagon'a dönüştürüldü 11 ay Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor 11 ay Virgin Galactic'in süpersonik uzay aracı ikinci test uçuşunu tamamladı 11 ay OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video] 11 ay Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri 11 ay Galaxy A6 ve A6+ satışa çıktı, fiyatları üzdü 11 ay Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı 11 ay Google Haritalar'a yorumlarda arama özelliği geldi 11 ay Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor 11 ay 8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme 11 ay Mercedes, BMW'yi geçerek en değerli ikinci otomotiv markası oldu 11 ay Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor 11 ay Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1 11 ay Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi 11 ay Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim