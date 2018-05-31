LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı

Mayıs ayının başında yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ'yu tanıtan LG, şimdi ise bir başka üst sınıf Android telefon duyurdu. LG V35 ThinQ olarak lanse edilen akıllı telefon LG V30'a benzer bir tasarıma sahip ancak donanım açısından bazı yükseltmelerle geliyor.

LG V30'da Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM vardı. V35 ThinQ ise Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca LG G7 ThinQ gibi çift 16 MP arka kameraya sahip olduğunu belirtelim. Bununla birlikte 8 MP selfie kamerası var.

LG V35 ThinQ'nun diğer özellikleri arasında 2880 x 1440 çözünürlükte 6 inç OLED ekran, 64GB/128GB depolama alanı, microSD kart yuvası, arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Quick Charge 3.0 hızlı şarj ve 3.300 mAh pil bulunuyor.

LG V35 ThinQ'nun fiyatı ne kadar?

Akıllı telefon ayırca kablosuz şarj desteği, FM radyo ve USB-C portunun yanı sıra suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. DTS:X 3D Surround Ses özelliği sunan cihazda kablolu hoparlör veya kulaklık aracılığıyla gelişmiş bir ses deneyimi sağlayan Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de var.

LG V35 ThinQ, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışıyor. ABD'li operatör AT&T tarafından 8 Haziran tarihinde 900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanan amiral gemisi için ön siparişler 1 Haziran itibariyle başlayacak. V35 ThinQ ayrıca Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki “sınırlı pazarlarda” piyasaya sürülecek.

http://www.lgnewsroom.com/2018/05/lg-v35-thinq-a-faster-smarter-v-series-phone/