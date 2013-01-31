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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den çift sim kart destekli akıllı telefon: Optimus L7 II Dual

6 yıl
3,1b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'den çift sim kart destekli akıllı telefon: Optimus L7 II Dual
Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG'nin yeni modeli Optimus L7 II Dual gün yüzüne çıktı. Beyaz ve siyah renk alternatifleri bulunan akıllı telefonun, tasarım ve teknik özellik konularında Optimus L7'den farklılıkları söz konusu.
Optimus L7'nin aksine oval köşelere sahip olan Optimus L7 II Dual, birden fazla GSM hattı kullanan kişiler için çift sim kart desteği sunuyor. Hangi firmaya ait olduğu belirtilmeyen 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemcinin güç vereceği akıllı telefon, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışıyor. 4.3-inç büyüklüğünde IPS panelli dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.
Batarya kapasitesi olarak 2.460 mAh yeterli görülmüş. Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Rusya pazarına giriş yapacak Optimus L7 II Dual'in 12.990 Ruble fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. 12.990 Ruble ise güncel kurlarla 761 liraya denk geliyor.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/lg_optimus_l7_ii_dual.html Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
4.3 inc =2.460 mah... batarya konusunda gelısmeler olursa LG den olur.. Teknolojık yenılık olarak herzaman onde gıdıyorlar..
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mehmetferhat 6 yıl
Samsung'un plastik telefonlarından on kat daha iyidir. Çöp diyen adam önce plastiğin ne olduğunu öğrenmeli bence.
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nikmikyoknik 6 yıl
bu cihazı beklemeye karar verdim cihaz süper özellikle samsung kocaman telefonlar dolaşıyor piyasada 1500 amp çöp bataryalarından sonra bu işimizi yarıda bırakmadan görür lg kaliteside cok iyidir ayrıca çok atmayın ...
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saltooo 6 yıl
Pili iyi olmuş
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kingarthasilker 6 yıl
ahmetmuhsin
Sağdaki telefon soldakine göre hem ekran hem de çerçeve açısından daha mı küçük?Benim gözlerim mi bozulmuş?

sağdaki telefonun tamamı küçük soldaki daha büyük
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gkn_ymz 6 yıl kingarthasilker
kingarthasilker

ahmetmuhsin

Sağdaki telefon soldakine göre hem ekran hem de çerçeve açısından daha mı küçük?Benim gözlerim mi bozulmuş?


sağdaki telefonun tamamı küçük soldaki daha büyük

LG logosu ile ekranın üst kısımları arasındaki boşluklar iki resimde de farklı olmasıyla birlikte siyah renkli olan daha ufak ki bunlar telefona ait resim olmadıkları, çizim oldukları için gayet normal


Ek;

Beyaz olanın sağdan soldan boşluğu daha az ve ekran oval çizilmiş sağ üstteki şey artık sensör müdür nedir siyah olanda yok
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ahmetmuhsin 6 yıl
Sağdaki telefon soldakine göre hem ekran hem de çerçeve açısından daha mı küçük?
Benim gözlerim mi bozulmuş?
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wolf silver 6 yıl en beğenilen
4.3 inc =2.460 mah... batarya konusunda gelısmeler olursa LG den olur.. Teknolojık yenılık olarak herzaman onde gıdıyorlar..
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talerk 6 yıl
lg yi tebrik ediyorum batarya işini çözümler
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DH Misafiri 6 yıl
tasarım samsungun çöplerine benzemiş.
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Karlo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tasarım samsungun çöplerine benzemiş.

O çöp dediğin telefonlara ulaşmak için hayal kuranlar var !!
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Sproing 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
tasarım samsungun çöplerine benzemiş.

Demek ki LG "çöpü" "telefona" dönüştürmeyi başarmış...
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