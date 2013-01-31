LG'den çift sim kart destekli akıllı telefon: Optimus L7 II Dual

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG'nin yeni modeli Optimus L7 II Dual gün yüzüne çıktı. Beyaz ve siyah renk alternatifleri bulunan akıllı telefonun, tasarım ve teknik özellik konularında Optimus L7'den farklılıkları söz konusu.



Optimus L7'nin aksine oval köşelere sahip olan Optimus L7 II Dual, birden fazla GSM hattı kullanan kişiler için çift sim kart desteği sunuyor. Hangi firmaya ait olduğu belirtilmeyen 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemcinin güç vereceği akıllı telefon, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışıyor. 4.3-inç büyüklüğünde IPS panelli dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.



Batarya kapasitesi olarak 2.460 mAh yeterli görülmüş. Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Rusya pazarına giriş yapacak Optimus L7 II Dual'in 12.990 Ruble fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. 12.990 Ruble ise güncel kurlarla 761 liraya denk geliyor.



http://hi-tech.mail.ru/news/misc/lg_optimus_l7_ii_dual.html