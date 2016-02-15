LG'den iddialı özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon

Geçtiğimiz yıl sonlarında ilginç özelliklerle piyasaya sürülen LG V10 amiral gemi modeli, bu yıl piyasaya çıkacak pek çok yeni akıllı telefona ilham kaynağı olacak. Firmanın, LG G5 modelinde bu yenilikleri kullanması bekleniyor. Sırada ise X Cam ve X Screen akıllı telefonları var.





Orta seviyeye hitap eden bu iki akıllı telefon, LG V10 akıllı telefondaki özellikleri aralarında paylaşarak kullanıyor. Örneğin LG X Cam modelinde çift arka kamera sensörü yer alıyor. Karanlık ortamlarda daha iyi performans, daha detaylı çekimler ve daha akıcı yakınlaştırma imkanı sunan çift sensör dizilimi, LG X Cam'i orta seviyenin en gelişmiş kamerasına sahip akıllı telefon modeli yapacak.









LG X Screen ise üst kısmındaki ikinci ekranı ile dikkat çekiyor. 4.9 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefon, üst kısmında da 1.76 inçlik küçük bir ekrana sahip. Her zaman açık bu ekran üzerinde, tarih, batarya yüzdesi, bildirimler, kısayollar gibi fonksiyonlara erişim imkanı sunulacak.





Muhtemelen LG, V10 modelindeki dikkat çeken özellikleri ayrı olarak pazarlamayı istiyor. LG X Cam ve X Screen modellerinin performansına göre, daha fazla orta seviye akıllı telefonda bu özellikleri görebiliriz. Her iki model de 21 Şubat 2016 tarihinde lanse edilecek. Lansmanın ardından ise Asya, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine gitmesi bekleniyor.

http://www.cnet.com/news/lg-announces-new-x-cam-and-x-screen-phones-ahead-of-mwc/