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LG'den iddialı özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon

LG'nin bu yıla G5 amiral gemi modeli ile başlayacağı düşünülürken, sürpriz iki yeni model daha görücüye çıktı. LG X Cam ve X Screen, kendilerine has özellikleri ile dikkat çekiyor.
3 yıl
5,5b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den iddialı özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon

Geçtiğimiz yıl sonlarında ilginç özelliklerle piyasaya sürülen LG V10 amiral gemi modeli, bu yıl piyasaya çıkacak pek çok yeni akıllı telefona ilham kaynağı olacak. Firmanın, LG G5 modelinde bu yenilikleri kullanması bekleniyor. Sırada ise X Cam ve X Screen akıllı telefonları var.

Orta seviyeye hitap eden bu iki akıllı telefon, LG V10 akıllı telefondaki özellikleri aralarında paylaşarak kullanıyor. Örneğin LG X Cam modelinde çift arka kamera sensörü yer alıyor. Karanlık ortamlarda daha iyi performans, daha detaylı çekimler ve daha akıcı yakınlaştırma imkanı sunan çift sensör dizilimi, LG X Cam'i orta seviyenin en gelişmiş kamerasına sahip akıllı telefon modeli yapacak. 


LG X Screen ise üst kısmındaki ikinci ekranı ile dikkat çekiyor. 4.9 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefon, üst kısmında da 1.76 inçlik küçük bir ekrana sahip. Her zaman açık bu ekran üzerinde, tarih, batarya yüzdesi, bildirimler, kısayollar gibi fonksiyonlara erişim imkanı sunulacak. 

Muhtemelen LG, V10 modelindeki dikkat çeken özellikleri ayrı olarak pazarlamayı istiyor. LG X Cam ve X Screen modellerinin performansına göre, daha fazla orta seviye akıllı telefonda bu özellikleri görebiliriz. Her iki model de 21 Şubat 2016 tarihinde lanse edilecek. Lansmanın ardından ise Asya, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine gitmesi bekleniyor.  

http://www.cnet.com/news/lg-announces-new-x-cam-and-x-screen-phones-ahead-of-mwc/ Yorum Yaz
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cngzmls 3 yıl en beğenilen
Şu lanse etmek kelimesini kullanmayın lütfen. Duyurulacak, tanıtılacak demek yeterli olmuyor mu?
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DH Misafiri 3 yıl
İlk bakışta semsang'ın ilk S serisi telefonlarına benzettim.
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kadirirdem 3 yıl
bu tasarımla zor lg,özellikle yeni A serisinden sonra tamamen zor...
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interwap 3 yıl
Özellikle arkadaki bildiğin Samsungun bir kaç nesil önceki telefonu.
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Reverans! 3 yıl
Görsel olarak hıcbır alıcılıgı yok
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OverClocK1ng 3 yıl
Tipleri Galaxy S2 ye benzese de daha bir Salaksi duruyorlar...
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LGSalesB 3 yıl
A serisine güzel diyen beyinden bunu övmesini beklemek hata zaten üretim hatası arkadaş.
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inexo 3 yıl
eski samsunglara benzemiş
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mu5tafa 3 yıl
Samsung daki A serisinin yakışıklılığına bak bir de bu çöplere.
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casperfriendly 3 yıl
Bunu yazmayı sevmem ayrıca tasvipte etmem. Çöp, boş yere çıkarılmış bir telefon, yüzlerce telefon var bunun gibi.
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UML 3 yıl casperfriendly
barakli87

Bunu yazmayı sevmem ayrıca tasvipte etmem. Çöp, boş yere çıkarılmış bir telefon, yüzlerce telefon var bunun gibi.

Üst kısımda ikinci bi ekran olan yüzlerce telefon var doğru ya !!

Neticede telefon arkadaş, ikinci ekranı olmasa da telefon yani, ne bekliyosun ki farklı olarak? Transformers gibi bişey mi olsun?
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gael 3 yıl
Donanım Haber mini sürümde bu telefon resimleri neden uzunlamasına kumanda gibi görünüyor
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