LG'den kötü haber : Akıllı telefon pazarına daha az odaklanacağız

Son dönemde G2 amiral gemi modeli, G Flex esnek ekranlı akıllı telefonu ve Nexus 5 akıllı telefonunu piyasaya süren LG, pazarda üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Firmanın pazara daha çok odaklanmasını beklerken, Güney Kore'den sürpriz bir haber geldi.



Güney Kore medyasına göre LG akıllı telefon pazarında daha az odaklanmayı istiyor. Bunun yerine firma daha düzenli gelir elde edeceği sektörlere ağırlık vermeyi planlıyor. LG yönetim kurulu başkan yardımcısı Koo Bon-joon da bir demecinde akıllı telefon endüstrisinin çok önemli olduğunu ancak LG olarak daha güvenli odaklanabilecekleri bir sektöre yönelmeleri gerektiğini dile getirmişti.



LG'nin bu kararının arkasında ağırlığını iyice hissettirmeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticilerinin olduğu ifade ediliyor. Gelecek dönemde akıllı telefon bölümünde çalışan sayısının azaltılması bekleniyor.



Bu karar LG'nin pazardan tamamen çekilmesi anlamına gelmiyor. Ancak LG'nin bundan sonra ürün sayısında bir azalmaya gideceği tahmin ediliyor.







http://www.phonearena.com/news/LG-shifting-its-focus-away-from-smartphones_id49529