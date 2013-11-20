LG'den kötü haber : Akıllı telefon pazarına daha az odaklanacağız

Haber Editörü
Son dönemde G2 amiral gemi modeli, G Flex esnek ekranlı akıllı telefonu ve Nexus 5 akıllı telefonunu piyasaya süren LG, pazarda üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Firmanın pazara daha çok odaklanmasını beklerken, Güney Kore'den sürpriz bir haber geldi.
Güney Kore medyasına göre LG akıllı telefon pazarında daha az odaklanmayı istiyor. Bunun yerine firma daha düzenli gelir elde edeceği sektörlere ağırlık vermeyi planlıyor. LG yönetim kurulu başkan yardımcısı Koo Bon-joon da bir demecinde akıllı telefon endüstrisinin çok önemli olduğunu ancak LG olarak daha güvenli odaklanabilecekleri bir sektöre yönelmeleri gerektiğini dile getirmişti.
LG'nin bu kararının arkasında ağırlığını iyice hissettirmeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticilerinin olduğu ifade ediliyor. Gelecek dönemde akıllı telefon bölümünde çalışan sayısının azaltılması bekleniyor.
Bu karar LG'nin pazardan tamamen çekilmesi anlamına gelmiyor. Ancak LG'nin bundan sonra ürün sayısında bir azalmaya gideceği tahmin ediliyor.
Güney Kore medyasına göre LG akıllı telefon pazarında daha az odaklanmayı istiyor. Bunun yerine firma daha düzenli gelir elde edeceği sektörlere ağırlık vermeyi planlıyor. LG yönetim kurulu başkan yardımcısı Koo Bon-joon da bir demecinde akıllı telefon endüstrisinin çok önemli olduğunu ancak LG olarak daha güvenli odaklanabilecekleri bir sektöre yönelmeleri gerektiğini dile getirmişti.
LG'nin bu kararının arkasında ağırlığını iyice hissettirmeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticilerinin olduğu ifade ediliyor. Gelecek dönemde akıllı telefon bölümünde çalışan sayısının azaltılması bekleniyor.
Bu karar LG'nin pazardan tamamen çekilmesi anlamına gelmiyor. Ancak LG'nin bundan sonra ürün sayısında bir azalmaya gideceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/LG-shifting-its-focus-away-from-smartphones_id49529 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar piyasadan çekileceğiz mi demişler? Ürettiğimiz telefonlara garanti vermeyeceğiz mi demişler? Ne demişler de gülüyorsunuz pardon?
Samsung gibi bi modelin 40 tane alt modelini üretip suyunu çıkarmayacağız demişler. Apple gibi pahalı telefonlar üretmeyeceğiz zaten dediler G2 ile. Eee? Piyasada G2 mini, G2 active, G2zoom, G2 vırt, G2 zırt gibi modeller var da bizim mi haberimiz yok?
Adamlar bi G2 ürettiler piyasanın altını üstüne getirdiler. Şu anda Note3'ten sonraki en sağlam android işletim sistemli telefon LG'de. Nexus'u da zaten üretmeye devam ediyorlar. E nesine gülüyosunuz? Samsung'unuz mu var? Ondan gülüyosunuzdur heralde "ooo daha iyi telefn üretmeyecekler artık" diye.
Şu fanboyluktan kurtulamadınız gitti. Kim daha iyisini üretirse onu kullanın arkadaş ya. Şu anda Samsung'unuz varsa ihtiyacınız olduğu zaman daha iyi bi model olan G2'ye geçmeyi bilin. Gurur meselesi yapmayın. Apple'ınız varsa G2 size daha iyi geliyosa geçebilin. Apple'dan LG'ye geçmem arkadaş diyip tutturmayın. Siz öyle yaptıkça 2000 liranın üstünde telefon almaya mahkum tüketiciler. Adamlar gidip 1600 liraya (1300e kadar bulunabiliyor) harika bi telefon yapıyorlar hala burun kıvırıyorsunuz kabahat buluyorsunuz. Kusura bakmayın da fanboyluğun da suyunu çıkarıyorsunuz. Akıllı tüketici olmayı bi öğrenemedik gitti toplum olarak. Babanızın markası sanki Samsung Apple
Yılda 1 tane üst seviye 1 tane orta seviye telefon üretseler yeter de artar bile. Az olduğu için de en iyisini üretiyorlar zaten. Seneye G2'nin üst modeli çıkınca yine piyasayı sallayacağına da eminim.
Ha gider de G2'yi yetim bırakır, güncelleme vermez, desteğini keserse o zaman deriz ki "LG bi haltı beceremedin". Ama şu anda kimsenin LG'ye laf etme hakkı yok. Adamlar ülkemize yurtdışı ile hemen hemen aynı fiyata getirdiler telefonu. En ucuz olmak için kendilerini zorladılar.