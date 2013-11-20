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LG'den kötü haber : Akıllı telefon pazarına daha az odaklanacağız

5 yıl
2,8b
1
189
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den kötü haber : Akıllı telefon pazarına daha az odaklanacağız
Son dönemde G2 amiral gemi modeli, G Flex esnek ekranlı akıllı telefonu ve Nexus 5 akıllı telefonunu piyasaya süren LG, pazarda üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Firmanın pazara daha çok odaklanmasını beklerken, Güney Kore'den sürpriz bir haber geldi.

Güney Kore medyasına göre LG akıllı telefon pazarında daha az odaklanmayı istiyor. Bunun yerine firma daha düzenli gelir elde edeceği sektörlere ağırlık vermeyi planlıyor. LG yönetim kurulu başkan yardımcısı Koo Bon-joon da bir demecinde akıllı telefon endüstrisinin çok önemli olduğunu ancak LG olarak daha güvenli odaklanabilecekleri bir sektöre yönelmeleri gerektiğini dile getirmişti.

LG'nin bu kararının arkasında ağırlığını iyice hissettirmeye başlayan Çinli akıllı telefon üreticilerinin olduğu ifade ediliyor. Gelecek dönemde akıllı telefon bölümünde çalışan sayısının azaltılması bekleniyor.

Bu karar LG'nin pazardan tamamen çekilmesi anlamına gelmiyor. Ancak LG'nin bundan sonra ürün sayısında bir azalmaya gideceği tahmin ediliyor. 
  

http://www.phonearena.com/news/LG-shifting-its-focus-away-from-smartphones_id49529 Yorum Yaz
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| OMG! | 5 yıl en beğenilen
senede bir amiral gemi,bir de orta üst sınıf telefonu çıkarsa yeter. Zaten samsung dolduruyor pazarı çer çöple.
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PHI 5 yıl
Haberi yanlış yorumlayıp LG telefon alanlara gülen arkadaşlara da ben gülüyorum


Adamlar piyasadan çekileceğiz mi demişler? Ürettiğimiz telefonlara garanti vermeyeceğiz mi demişler? Ne demişler de gülüyorsunuz pardon?
Samsung gibi bi modelin 40 tane alt modelini üretip suyunu çıkarmayacağız demişler. Apple gibi pahalı telefonlar üretmeyeceğiz zaten dediler G2 ile. Eee? Piyasada G2 mini, G2 active, G2zoom, G2 vırt, G2 zırt gibi modeller var da bizim mi haberimiz yok?

Adamlar bi G2 ürettiler piyasanın altını üstüne getirdiler. Şu anda Note3'ten sonraki en sağlam android işletim sistemli telefon LG'de. Nexus'u da zaten üretmeye devam ediyorlar. E nesine gülüyosunuz? Samsung'unuz mu var? Ondan gülüyosunuzdur heralde "ooo daha iyi telefn üretmeyecekler artık" diye.

Şu fanboyluktan kurtulamadınız gitti. Kim daha iyisini üretirse onu kullanın arkadaş ya. Şu anda Samsung'unuz varsa ihtiyacınız olduğu zaman daha iyi bi model olan G2'ye geçmeyi bilin. Gurur meselesi yapmayın. Apple'ınız varsa G2 size daha iyi geliyosa geçebilin. Apple'dan LG'ye geçmem arkadaş diyip tutturmayın. Siz öyle yaptıkça 2000 liranın üstünde telefon almaya mahkum tüketiciler. Adamlar gidip 1600 liraya (1300e kadar bulunabiliyor) harika bi telefon yapıyorlar hala burun kıvırıyorsunuz kabahat buluyorsunuz. Kusura bakmayın da fanboyluğun da suyunu çıkarıyorsunuz. Akıllı tüketici olmayı bi öğrenemedik gitti toplum olarak. Babanızın markası sanki Samsung Apple


Yılda 1 tane üst seviye 1 tane orta seviye telefon üretseler yeter de artar bile. Az olduğu için de en iyisini üretiyorlar zaten. Seneye G2'nin üst modeli çıkınca yine piyasayı sallayacağına da eminim.

Ha gider de G2'yi yetim bırakır, güncelleme vermez, desteğini keserse o zaman deriz ki "LG bi haltı beceremedin". Ama şu anda kimsenin LG'ye laf etme hakkı yok. Adamlar ülkemize yurtdışı ile hemen hemen aynı fiyata getirdiler telefonu. En ucuz olmak için kendilerini zorladılar.
Haberi yanlış yorumlayıp LG telefon alanlara gülen arkadaşlara da ben gülüyorumAdamlar piyasadan çekileceğiz mi demişler? Ürettiğimiz tel...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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Godolphin 5 yıl
Aslında samsung gibi her hafta yeni model üretmeyeceğiz yeri ve zamanı geldimi en iyisini yaparız demişler..İNCE
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BUCALI 5 yıl
Birde g2 lansmaninda yazilim guncellemesini vercez dediler.. bencede yilda tonlarca telefon cikarmak yerine az ve öz telefon cikarip yazilim ile desteklicekler diye dusunuyorum..insallahta bu dusuncemde gelisir olaylar..
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kemaloztin 5 yıl
g2 güzel telefonda güncelleme her telefona lazım birşey
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eyfetop 5 yıl
Geçen arkadaşla S4 ve G2 nin kamera performansını karşılaştıracaz. Neyse çıkarttık telefonları ben açtım kamerayı arkadaş kameraya tıkladı oda ne kamera durduruldu hatası. Sordum bu ne diye arada sırda oluyor dedi telefonu kaptıp açınca düzeliyor dedi şaşırdım . Birçok S4 te olan genel bir sorunmuş . Servise göndermek gerekiyormuş . Alırken araştırdın mı dedim ? yok dedi. Milletin gazına geldim aldım dedi:)
Demem o ki bizim insanımızda kalıplaşmış bir algı telefon aldın mı ya samsung alacakmışsın ya iphone alacakmışsın . Eskiden bu nokia için geçerliydi:) Malesef insanımızın çoğu ne incelemelere bakıyor nede forumlarda yorumlara bakıyor telefon alırken . Kulaktan dolma fikirlerden duyduğuyla alıyor. Ben lg g2 yi aldığımda çin malı o diyen bile oldu ama telefonu eline alıp baktığında aaa ne güzel ekranı varmış yada bu telefon
çok hızlıymış vb tepkiler aldım.
Gerçekten lg g2 ile çok iyi bir iş çıkardı ve ilk defa bir amiral gemisini emsalleri 1800-2000 tl den piyasaya giriş yaparken 1300- 1400 tl gibi bir fiyattan sahip olduk. Güncelleme işini de yapabilirse bence çok iyi bir atılım yapmış olacaklar.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl eyfetop
eyfetop

Geçen arkadaşla S4 ve G2 nin kamera performansını karşılaştıracaz. Neyse çıkarttık telefonları ben açtım kamerayı arkadaş kameraya tıkladı oda ne kamera durduruldu hatası. Sordum bu ne diye arada sırda oluyor dedi telefonu kaptıp açınca düzeliyor dedi şaşırdım . Birçok S4 te olan genel bir sorunmuş . Servise göndermek gerekiyormuş . Alırken araştırdın mı dedim ? yok dedi. Milletin gazına geldim aldım dedi:)
Demem o ki bizim insanımızda kalıplaşmış bir algı telefon aldın mı ya samsung alacakmışsın ya iphone alacakmışsın . Eskiden bu nokia için geçerliydi:) Malesef insanımızın çoğu ne incelemelere bakıyor nede forumlarda yorumlara bakıyor telefon alırken . Kulaktan dolma fikirlerden duyduğuyla alıyor. Ben lg g2 yi aldığımda çin malı o diyen bile oldu ama telefonu eline alıp baktığında aaa ne güzel ekranı varmış yada bu telefon
çok hızlıymış vb tepkiler aldım.
Gerçekten lg g2 ile çok iyi bir iş çıkardı ve ilk defa bir amiral gemisini emsalleri 1800-2000 tl den piyasaya giriş yaparken 1300- 1400 tl gibi bir fiyattan sahip olduk. Güncelleme işini de yapabilirse bence çok iyi bir atılım yapmış olacaklar.

İyi de Samsung ve Apple'ın telefonları zaten "dünyada" en çok satılan markalar. Sürekli bizim insanımız bizim insanımız diye insanları küçümsemeye çalışacağına bence aç da gözünü dünyaya bak. Bir de Sony ve Nokia son zamanlarda çok iyi telefonlar üretmeye başladı...
İyi ki bir de "insanımız" forumlara bakıp telefon almıyor yoksa 1-2 Antutu testine ve işlemciye bakıp telefon almaya kalkardı.
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Deli333 5 yıl
sanki çok kral makineler üretiyordunuz da.
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brk-bjk 5 yıl
Zaten senede 3 telefon çıkarmak LG gibi firma için zor değil ne yapsın Samsung gibi 2253536535 çeşit farklı telefon yaptı da ne oldu sadece üst segment telefonları tuttu piyasada
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Evren 5 yıl
az ve oz telefon cikaracgiz diyor inceden LG. yanlis anlayanlar bi daha okusunlar.
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bmnr 5 yıl
Tabiki ufak tefek memnuniyetsizlikler olabilir. Fakat habere çok farklı yorumlar geliyor. Ciddi bi mağduriyet oluşacakmış gibi bi izlenim oluşmuş.

Böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı da yeni haberde açıklanmış zaten.

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CommandPrompt 5 yıl
Haberin kaynak gösterildği adrese tekrar bakarsanız, haber güncellenmiş...
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Evren 5 yıl
az ve oz telefon cikaracgiz diyor inceden LG. yanlis anlayanlar bi daha okusunlar.
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WOWOZANGE 5 yıl
| OMG! | - 21.11.2013, 00:05 +129 Haberi yanlış yorumlayıp LG telefon alanlara gülen arkadaşlara da ben gülüyorum
Adamlar piyasadan çekileceğiz mi demişler? Ürettiğimiz telefonlara garanti vermeyeceğiz mi demişler? Ne demişler de gülüyorsunuz pardon?
Samsung gibi bi modelin 40 tane alt modelini üretip suyunu çıkarmayacağız demişler. Apple gibi pahalı telefonlar üretmeyeceğiz zaten dediler G2 ile. Eee? Piyasada G2 mini, G2 active, G2zoom, G2 vırt, G2 zırt gibi modeller var da bizim mi haberimiz yok?
Adamlar bi G2 ürettiler piyasanın altını üstüne getirdiler. Şu anda Note3'ten sonraki en sağlam android işletim sistemli telefon LG'de. Nexus'u da zaten üretmeye devam ediyorlar. E nesine gülüyosunuz? Samsung'unuz mu var? Ondan gülüyosunuzdur heralde "ooo daha iyi telefn üretmeyecekler artık" diye.
Şu fanboyluktan kurtulamadınız gitti. Kim daha iyisini üretirse onu kullanın arkadaş ya. Şu anda Samsung'unuz varsa ihtiyacınız olduğu zaman daha iyi bi model olan G2'ye geçmeyi bilin. Gurur meselesi yapmayın. Apple'ınız varsa G2 size daha iyi geliyosa geçebilin. Apple'dan LG'ye geçmem arkadaş diyip tutturmayın. Siz öyle yaptıkça 2000 liranın üstünde telefon almaya mahkum tüketiciler. Adamlar gidip 1600 liraya (1300e kadar bulunabiliyor) harika bi telefon yapıyorlar hala burun kıvırıyorsunuz kabahat buluyorsunuz. Kusura bakmayın da fanboyluğun da suyunu çıkarıyorsunuz. Akıllı tüketici olmayı bi öğrenemedik gitti toplum olarak. Babanızın markası sanki Samsung Apple
Yılda 1 tane üst seviye 1 tane orta seviye telefon üretseler yeter de artar bile. Az olduğu için de en iyisini üretiyorlar zaten. Seneye G2'nin üst modeli çıkınca yine piyasayı sallayacağına da eminim.
Ha gider de G2'yi yetim bırakır, güncelleme vermez, desteğini keserse o zaman deriz ki "LG bi haltı beceremedin". Ama şu anda kimsenin LG'ye laf etme hakkı yok. Adamlar ülkemize yurtdışı ile hemen hemen aynı fiyata getirdiler telefonu. En ucuz olmak için kendilerini zorladılar.
Dostum bunlari yazmissin eline saglik ama burada yazanlarin bu yazdigini anlayabilecek kapasitelerinin olmadigini hic dusunmedin sanirim.Ben yazacaktim vazgectim sebebide yazdigim yazinin icinde gizli.
Apple elime dahi almam yahudiye para pul kazandirmam kazandirandanda pek hosnut olmam.
Samsung ise nadiren kullanirim onun disinda LG-HTC-MOTOROLA-NOKIA-SONY vs vs markalari tercih ediyorum.
Birde yukaridaki bir postta elemanin biri "buyuk sozu dinleyin dedik ama dinletemedik" yazmisya yaa ne guldum onu yazan elemana yaa bu kadarmi komik duruma dusurtur bir kisi kendini yaa.
Neyse LG den 4.4 kitkat ve sonrasini alacak cihazlar asagida G2-G PRO-G FLEX oncelik bunlarda.Burdaki yazan komik karakterli cizgi film karakterleri bildikleri gibi yazip hem kendilerini eglendirip egolarini tatmin etsinler hemde bizleri yaptiklari komik ve gulunc yazilarla eglendirsinler muhahhah...
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Cool_psy 5 yıl
buyrun haberin doğrusu yukarı haberin yalan olduğu yönünde : teknokulis.com/...
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WiiSmash 5 yıl
samsung ishal olmuş gibi haftada bir telefon çıkarıyo. android'in telefon sayısının %70'i samsung %30'u htc sony lg ve diğerleri
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