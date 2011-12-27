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LG'den üç yeni pasif 3D gözlük

7 yıl
9,6b
1
34
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filmiyle birlikte büyük bir patlama yapan ve evlerimizin oturma odalarına kadar giren 3D teknolojisi, son dönemlerde raporlarda da belirtildiği üzere beklentilerin çok altında bir seyir izliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de her marka için ayrı bir 3D active shutter gözlük kullanmak. 

Büyük üreticiler bir araya gelerek standart bir 3D active shutter gözlük konsepti ortaya koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında pasif 3D gözlükler ise farklı tasarımlarla piyasada boy göstermeye devam ediyor.

Düz ekran TV üreticilerinden LG, 2012 yılında piyasaya süreceği daha hafif ve konforlu bir kullanım sunan 3 yeni pasif 3D gözlüğünün tanıtımını yaptı. Yeni modeller F310, 320 ve 360 şeklinde.

F310 (sağda) 13.5 gr ağırlık ile önceki modellerden çok daha hafif. CINEMA 3D tecrübesini artırmak isteyen model kullanıcının yüz yapısına uygun eğimli lensleri ve çerçevesiyle farklı bir tasarıma sahip.
F320 (solda) gözlük kullananlar için klipsli bir yapıda üretildi. 5.5 gr ağılığıyla gözlüğünüzün üzerine monte ederek kullanmanız mümkün. Gelişmiş polarize teknolojisi Film Desen Geciktirici - FPR ile F320 diğer modellerden kendisini ayırıyor.

F360 (ortada) ise ünlü gözlük tasarımcısı Alain Mikli imzasını taşıyor. Yarım çerçeve tasarımı, yüze oturan eğimli lensler, FPR ve Real3D teknolojileri ile 16gr ağırlığa sahip.

F serisi yeni gözlükler CES 2012 fuarında CINEMA 3D modelleri ile birlikte sergilenecek ve ardından satışına başlanacak. Fiyatı şimdilik bilinmiyor.

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Ac1DBuRN 7 yıl en beğenilen
Ortadakini çıkarmayı unutup disari ciksan kimse FPR gozluk oldugunu anlamaz. Yaptigin karizmada yaninda kalir :))
1 Yanıt Yanıtla +19
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r.m.y. 7 yıl
lg yi bu konuda çok taktir ediyorum. tüm 3d televizyonlar artık bu standarda geçmeli. active shutter gözlükler hem baş dönmesi, hem mide bulanması yapıyor hemde sanki marifetmiş gibi çok çok daha pahalı. şarj derdi pil derdi de cabası. lg sayesinde ailecek 3d film izler olduk. eskiden gözlük kapma yarışı yapıyorduk ki; adam gibi ailecek bir film izlediğimiz yoktu.
lg yi bu konuda çok taktir ediyorum. tüm 3d televizyonlar artık bu standarda geçmeli. active shutter gözlükler hem baş dönmesi, hem mide bulanması yapıyor hem...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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underlater 3 yıl
KnoxViLLeTR
Aktif gözlükte detaylu bir film izlersin.Pasif gözlükte detaylı bir film izleyemezsin.LG tekno marketlerdeki demoları çok güzel.Fakat samsungun biraz vasat demoları var.Aradaki fark ondan.İnanıyorum ki geleceğin teknolojisi pasif 3d.Ama maalesef şuan için değil.Size tavisyem aktif gözlükleri karanlıkta izleyin.Renk modunuda doğala getirin.Tadından yenmez.Tekno marketler de izlerseniz tabi gözünüz ağrır



55" UHD tv kullanıcısıyım. 3 mt mesafeden Aktif gözlük kadar kaliteli görüntü alabiliyorum. Çünkü UltraHD'de FullHD deki gibi satırlar gözükmüyor. Yani insan gözünün görme sınırlarını aşınca pek bir farkı kalmıyor Active Shutter'dan :) Diğer özelliklerde zaten ActiveShutterdan üstün olduğuna göre bence en iyisi UltraHD'li FPR.
Yani FPR'ın kalitesini tek sınırlayan çözünürlük sorunu. Çözünürlüğüde insan gözünün sınırlarını aşacak kadar arttırınca sorun ortadan kalkıyor. Hafifliği, pilsiz oluşu, görüş açısı, baş ağrısı yapmaması (yada çok az yapması) da cabası :)
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DH Misafiri 4 yıl
3D sinde degilim de LG 3D bilesenleri ile sundugu DUAL PLAY destegi guzel...
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Lene 5 yıl
Ya şu en soldaki klipsi gözlük kutudan çıkıyormu?
Çıkmıyorsa bayiden alınıyormu? Ne kadar ??
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kucukyenici 5 yıl
KnoXviLLe87

Aktif gözlükte detaylu bir film izlersin.Pasif gözlükte detaylı bir film izleyemezsin.LG tekno marketlerdeki demoları çok güzel.Fakat samsungun biraz vasat demoları var.Aradaki fark ondan.İnanıyorum ki geleceğin teknolojisi pasif 3d.Ama maalesef şuan için değil.Size tavisyem aktif gözlükleri karanlıkta izleyin.Renk modunuda doğala getirin.Tadından yenmez.Tekno marketler de izlerseniz tabi gözünüz ağrır




Aktif 3D, görüntü aktarma tekniği gereği sağlık açısından sıkıntılı. Birçok kişide baş ağrısı ve mide bulantısına sebep oluyor. Çocuklar için tehlike daha da büyüyor. Aktif 3D tercih edecek kişilerin öncelikle gidip bir mağazada denemelerini tavsiye ediyorum. Birbirlerine üstün yönleri var tabiiki. Aktif 3D; Daha yüksek çözünürlük, daha gerçekçi 3D efektleri... Pasif 3D; Daha geniş seyretme açışı, daha canlı-parlak renkler, ucuz ve şarj gerektirmeyen gözlükler... vb.
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frenzy 6 yıl
en baştaki ben gibi gözlük kullanıcıları için çok güzel olmuş. gözlüğe monte et izle mis gibi.
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latagdab 6 yıl
arkadaşlar peki 40d7000 ya da 40d8000 bi samsung 3dtv de bu fpr gözlükleri kullansak(sırf ucuz diye) filmden hiç mi birşey anlamayız yoksa aktif gözlükler gibi performans mı alamayız. fpr ile de 3d bir film izleyip keyf alabilirmiyiz.
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drorhan 6 yıl latagdab
latagdab

arkadaşlar peki 40d7000 ya da 40d8000 bi samsung 3dtv de bu fpr gözlükleri kullansak(sırf ucuz diye) filmden hiç mi birşey anlamayız yoksa aktif gözlükler gibi performans mı alamayız. fpr ile de 3d bir film izleyip keyf alabilirmiyiz.

gözlük takmadığında ekranda gördüğün görüntüyü görmeye devam edersin.
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DreamSs 7 yıl
Diğerleri pasif gözlük teknolojisine geçmiyor tahminimce LG ye para ödemek zorundalar. Yanlış bilmiyorsam bu teknolojiyi bulan LG ve diğerleri kullanmak istersede LG bedava vermez
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dusty 6 yıl
Philips, Panasonic, Toshiba ve Vestel de LG nin pasif FPR teknolojisini kullanıyorlar hocam.
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xLmNt13 7 yıl
Shutter lar kadar iyi performans sergilemiyorlar
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DH Misafiri 7 yıl
Bende de samsung 51d550 var ama hala 3d özelliğini deneyemedim. Acaba pasif gözlüklerin performansı nasıl deneyen var mı iki farklı gözlüğü.
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techraven 7 yıl
Pasif (FPR) gözlükler çok daha rahat ve uzun süreli 3D film izlemek ya da oyun oynamak için ideal. SG tip gözlükler nadir kullanımlar için düşünülebilir.
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RevivaL 7 yıl
Ortadaki gerçekten harika
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