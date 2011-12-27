LG'den üç yeni pasif 3D gözlük

Avatar filmiyle birlikte büyük bir patlama yapan ve evlerimizin oturma odalarına kadar giren 3D teknolojisi, son dönemlerde raporlarda da belirtildiği üzere beklentilerin çok altında bir seyir izliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de her marka için ayrı bir 3D active shutter gözlük kullanmak.





Büyük üreticiler bir araya gelerek standart bir 3D active shutter gözlük konsepti ortaya koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında pasif 3D gözlükler ise farklı tasarımlarla piyasada boy göstermeye devam ediyor.





Düz ekran TV üreticilerinden LG, 2012 yılında piyasaya süreceği daha hafif ve konforlu bir kullanım sunan 3 yeni pasif 3D gözlüğünün tanıtımını yaptı. Yeni modeller F310, 320 ve 360 şeklinde.





F310 (sağda) 13.5 gr ağırlık ile önceki modellerden çok daha hafif. CINEMA 3D tecrübesini artırmak isteyen model kullanıcının yüz yapısına uygun eğimli lensleri ve çerçevesiyle farklı bir tasarıma sahip.

F320 (solda) gözlük kullananlar için klipsli bir yapıda üretildi. 5.5 gr ağılığıyla gözlüğünüzün üzerine monte ederek kullanmanız mümkün. Gelişmiş polarize teknolojisi Film Desen Geciktirici - FPR ile F320 diğer modellerden kendisini ayırıyor.





F360 (ortada) ise ünlü gözlük tasarımcısı Alain Mikli imzasını taşıyor. Yarım çerçeve tasarımı, yüze oturan eğimli lensler, FPR ve Real3D teknolojileri ile 16gr ağırlığa sahip.





F serisi yeni gözlükler CES 2012 fuarında CINEMA 3D modelleri ile birlikte sergilenecek ve ardından satışına başlanacak. Fiyatı şimdilik bilinmiyor.