LG'den üç yeni pasif 3D gözlük

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Avatar filmiyle birlikte büyük bir patlama yapan ve evlerimizin oturma odalarına kadar giren 3D teknolojisi, son dönemlerde raporlarda da belirtildiği üzere beklentilerin çok altında bir seyir izliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de her marka için ayrı bir 3D active shutter gözlük kullanmak.
Büyük üreticiler bir araya gelerek standart bir 3D active shutter gözlük konsepti ortaya koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında pasif 3D gözlükler ise farklı tasarımlarla piyasada boy göstermeye devam ediyor.
Düz ekran TV üreticilerinden LG, 2012 yılında piyasaya süreceği daha hafif ve konforlu bir kullanım sunan 3 yeni pasif 3D gözlüğünün tanıtımını yaptı. Yeni modeller F310, 320 ve 360 şeklinde.
F310 (sağda) 13.5 gr ağırlık ile önceki modellerden çok daha hafif. CINEMA 3D tecrübesini artırmak isteyen model kullanıcının yüz yapısına uygun eğimli lensleri ve çerçevesiyle farklı bir tasarıma sahip.
F320 (solda) gözlük kullananlar için klipsli bir yapıda üretildi. 5.5 gr ağılığıyla gözlüğünüzün üzerine monte ederek kullanmanız mümkün. Gelişmiş polarize teknolojisi Film Desen Geciktirici - FPR ile F320 diğer modellerden kendisini ayırıyor.
F360 (ortada) ise ünlü gözlük tasarımcısı Alain Mikli imzasını taşıyor. Yarım çerçeve tasarımı, yüze oturan eğimli lensler, FPR ve Real3D teknolojileri ile 16gr ağırlığa sahip.
F serisi yeni gözlükler CES 2012 fuarında CINEMA 3D modelleri ile birlikte sergilenecek ve ardından satışına başlanacak. Fiyatı şimdilik bilinmiyor.
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55" UHD tv kullanıcısıyım. 3 mt mesafeden Aktif gözlük kadar kaliteli görüntü alabiliyorum. Çünkü UltraHD'de FullHD deki gibi satırlar gözükmüyor. Yani insan gözünün görme sınırlarını aşınca pek bir farkı kalmıyor Active Shutter'dan :) Diğer özelliklerde zaten ActiveShutterdan üstün olduğuna göre bence en iyisi UltraHD'li FPR.
Yani FPR'ın kalitesini tek sınırlayan çözünürlük sorunu. Çözünürlüğüde insan gözünün sınırlarını aşacak kadar arttırınca sorun ortadan kalkıyor. Hafifliği, pilsiz oluşu, görüş açısı, baş ağrısı yapmaması (yada çok az yapması) da cabası :)
Çıkmıyorsa bayiden alınıyormu? Ne kadar ??
Aktif 3D, görüntü aktarma tekniği gereği sağlık açısından sıkıntılı. Birçok kişide baş ağrısı ve mide bulantısına sebep oluyor. Çocuklar için tehlike daha da büyüyor. Aktif 3D tercih edecek kişilerin öncelikle gidip bir mağazada denemelerini tavsiye ediyorum. Birbirlerine üstün yönleri var tabiiki. Aktif 3D; Daha yüksek çözünürlük, daha gerçekçi 3D efektleri... Pasif 3D; Daha geniş seyretme açışı, daha canlı-parlak renkler, ucuz ve şarj gerektirmeyen gözlükler... vb.
gözlük takmadığında ekranda gördüğün görüntüyü görmeye devam edersin.
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