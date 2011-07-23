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LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı

7 yıl
3,6b
1
14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
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Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden LG'nin 2011 yılının geri kalan döneminde izleyeceği yol haritası internete sızdı.

PocketNow sitesinin yayınladığı yol haritasına göre Koreli elektronik devi, önümüzdeki dönemde hem Android ve Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefon çözümlerini kullanıcılara sunacak. LG'nin yol haritasındaki Android'li cihazlar şunlar;

  • LG Prada K2
    • Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
    • 4.3 inç boyutlarında Nova ekran
    • 16GB'lık depolama alanı
    • 21Mbps+ veri transfer desteği
    • 8.8 mm kalınlık
    • 8 Megapiksellik arka kamera, 1.3 megapiksellik ikincil kamera
    • Planlanan satışa sunulma tarihi; Aralık ayı
  • LG Univa
    • Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
    • 800 MHz işlemci
    • DLNA Desteği
    • 3.5 inçlik HVGA ekran
    • 11.9 mm kalınlık
    • Planlanan satışa sunulma tarihi; 4.çeyrek
  • LG Victor
    • 3.8 inçlik OLED WVGA ekran
    • 5 megapiksellik arka kamera, VGA çözünürlüğünde ikincil kamera
    • 1GHz işlemci
    • Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi
    • DLNA ve Wi-Fi Direct desteği
    • Planlanan satışa sunulma tarihi; 3.çeyrek
  • LG Gelato
    • 3.2 inçlik HVGA ekran
    • 3 megapiksellik kamera
    • 800 MHz işlemci
    • NFC desteği

Yukarıdaki Android'li modellere ek olarak 1GHz'den daha düşük işlemcisi ve muhtemelen 3 Megapiksellik kamerası dışında ayrıntılı teknik detayları şimdilik bilinmeyen LG E2 isimli giriş seviyesi Android'li telefonu 2011 yılının ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak Android'li cihazlar arasında yer alıyor. Bu modellerin yanı sıra 4.çeyrekte satışa sunulması planlanan "Fantasy" isimli akıllı telefonun Windows Phone 7 platformuna destek veriyor olmasından ötürü minimum donanım gereksinimleri bilinirken; E2 gibi ayrıntılı teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Firmanın yol haritasında yer alan diğer bir telefon LG K ise 4.5 inçlik ekranında 720p çözünürlüğünde görüntü sağlayarak tıpkı iPhone 4 gibi yaklaşık inç başına 326 piksele sahip olacak.

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
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LG Victor

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
Tam Boyutta Gör

LG Univa

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
Tam Boyutta Gör

LG Prada K2

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
Tam Boyutta Gör

LG Gelato

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
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LG Fantasy

LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı
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LG E2


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photo sir 7 yıl
LG Fantasy çok şık duruyor
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Mobile Prof. 7 yıl
Lepanto arkadasim bu konuda uzman herhalde dogru diyorsun
1 Yanıt Yanıtla
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Lepanto 7 yıl Mobile Prof.
mobile prof.

Lepanto arkadasim bu konuda uzman herhalde dogru diyorsun



Cevap veremeyenlerin şu çaresizlik içindeki çırpınışlarından doğan saçmalamalarına bayılıyorum
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artcraft35 7 yıl
tasarımlarını hiç beğenmedim
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ersins58 7 yıl
Gercekten hep aynı dizayn eskiden değişik dizaynlar çıkıyordu dokunmadık bu geleneği bozdu
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ozan387 7 yıl
Adamlar sizdirmamis, bildigin cesmeyi acmislar. :)
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The Big Brother 7 yıl
nasıl sızdırıyorlar ben onu anlayamadım
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jibe 7 yıl
Bu sızdırıcı kişilerdende kurtuluş yok be kardeşim sürekli bişeyler sızdırıyorlar.
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lazloo 7 yıl
Nasıl bir sızdırma bu yav resmen bütün yılın planlarını ortaya koymuşlar. :D
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Mobile Prof. 7 yıl
Sacma bir dusunce miladi coktan dolmus parcalar kisaca cop
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Lepanto 7 yıl

mobile prof.

Sacma bir dusunce miladi coktan dolmus parcalar kisaca cop



hıhı çöp evet, hatta o yüzden hala Galaxy Gio, SE X8 gibi cihazlar satıyor. Herkes Galaxy S2 alacak değil...

Fantay'nin tasarımını beğendim. Prada ismini gördüğümde çok güzel tasarımlar hayal etmiştim ama hiç beklediğim gibi gelmedi, beğenmedim Prada'nın tasarımını. Ayrıca 4.3 inch ekran deniyor ve ekranın özellikle alt ve üst kısmında kasa için çok yer ayrılmış, cihaz çok büyük olacaktır. En çok merak ettiğim ise LG K denilen 4.5 inch ekranda 720p görüntü sunabilen telefon, yakın zamanda açıklansa da gözümüz teknoloji görse :) Büyük ihtimalle bu modellerin de sadece birkaçı gelir ülkemize. LG bu modelleri yakın tarihlerde bir an önce piyasaya sürse ve rakiplerine kıyasla biraz daha uygun fiyatlarla çoğu pazara sokabilse, satışları çok artar gibime geliyor.
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ultiMance 7 yıl
Prada guzelmis digerleri birbirine benziyor
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Se'eks Duvarı 7 yıl
İdare eder gibi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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