LG'nin 2011'in ikinci yarısı için düşündüğü akıllı telefonlar internete sızdı

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden LG'nin 2011 yılının geri kalan döneminde izleyeceği yol haritası internete sızdı.

PocketNow sitesinin yayınladığı yol haritasına göre Koreli elektronik devi, önümüzdeki dönemde hem Android ve Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefon çözümlerini kullanıcılara sunacak. LG'nin yol haritasındaki Android'li cihazlar şunlar;

LG Prada K2 Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi 4.3 inç boyutlarında Nova ekran 16GB'lık depolama alanı 21Mbps+ veri transfer desteği 8.8 mm kalınlık 8 Megapiksellik arka kamera, 1.3 megapiksellik ikincil kamera Planlanan satışa sunulma tarihi; Aralık ayı

LG Univa Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi 800 MHz işlemci DLNA Desteği 3.5 inçlik HVGA ekran 11.9 mm kalınlık Planlanan satışa sunulma tarihi; 4.çeyrek

LG Victor 3.8 inçlik OLED WVGA ekran 5 megapiksellik arka kamera, VGA çözünürlüğünde ikincil kamera 1GHz işlemci Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi DLNA ve Wi-Fi Direct desteği Planlanan satışa sunulma tarihi; 3.çeyrek

LG Gelato 3.2 inçlik HVGA ekran 3 megapiksellik kamera 800 MHz işlemci NFC desteği



Yukarıdaki Android'li modellere ek olarak 1GHz'den daha düşük işlemcisi ve muhtemelen 3 Megapiksellik kamerası dışında ayrıntılı teknik detayları şimdilik bilinmeyen LG E2 isimli giriş seviyesi Android'li telefonu 2011 yılının ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak Android'li cihazlar arasında yer alıyor. Bu modellerin yanı sıra 4.çeyrekte satışa sunulması planlanan "Fantasy" isimli akıllı telefonun Windows Phone 7 platformuna destek veriyor olmasından ötürü minimum donanım gereksinimleri bilinirken; E2 gibi ayrıntılı teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Firmanın yol haritasında yer alan diğer bir telefon LG K ise 4.5 inçlik ekranında 720p çözünürlüğünde görüntü sağlayarak tıpkı iPhone 4 gibi yaklaşık inç başına 326 piksele sahip olacak.

LG Victor

LG Univa

LG Prada K2

LG Gelato

LG Fantasy

LG E2