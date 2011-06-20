LG'nin 3D deneyimi sunan telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz'da İngiltere'ye geliyor

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın kısa bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği ve teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz tarihinden itibaren İngiltere sahillerine vuracak.
İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarının şimdiden ön sipariş almaya başladığı Optimus 3D (örn: Expansys - 530 Pound) 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4430 platformundan, 512 MB LP-DDR2 RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. İleri vadede telefona Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin yayınlanacağı belirtiliyor.
Dört band GSM ve HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan Optimus 3D'de 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 3D ekrana, 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Üç boyutlu içeriği herhangi bir gözlüğe gereksinim duymaksızın telefonun ekranından izleyebiliyorsunuz.Telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı stereoskopik kamera ile donatılan telefon 1920 x 1080 @ 24 FPS (2D), 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda HDMI portu, jiroskop, RDS'li FM radyo unutulmamış. Son olarak telefona gereken enerjiyi 1500 mAh'lık bataryası sağlıyor.
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sırf 2 kamera var diye alacak insanlar tanıyorum. :D 3d çekmesi
olabilir ama oda haytı boyunca olm sendeki 2. göz ne işe yarıyorsa bundada o işe yarıyor diyebilir
ne açıdan arkadaşım ?
edit:telefonu kullandıgı her zaman anlamından yazdım hayatı yoksa 1 ömür degil anlamıyanlar için örnek : 3g li telefon alıpda önünde kamerası bulunmadıgı halde 3g görüntülü görüşme nasıl yapacam dıye soran 1ton insan var...yani adam bakacak bunda 2 kamera var bir beyın fırtınası yapacak ya anlam veremeyecek yada '2 kamera varsa daha iyi çeker yarısı alt tarafı yarısı üstü aldımı tamam' diyecek
Optimus 2X'i getirmeyen bunu da getirmez.