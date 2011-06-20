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LG'nin 3D deneyimi sunan telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz'da İngiltere'ye geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin 3D deneyimi sunan telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz'da İngiltere'ye geliyor
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın kısa bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği ve teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz tarihinden itibaren İngiltere sahillerine vuracak.
İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarının şimdiden ön sipariş almaya başladığı Optimus 3D (örn: Expansys - 530 Pound) 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4430 platformundan, 512 MB LP-DDR2 RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. İleri vadede telefona Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin yayınlanacağı belirtiliyor.
Dört band GSM ve HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan Optimus 3D'de 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 3D ekrana, 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Üç boyutlu içeriği herhangi bir gözlüğe gereksinim duymaksızın telefonun ekranından izleyebiliyorsunuz.Telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı stereoskopik kamera ile donatılan telefon 1920 x 1080 @ 24 FPS (2D), 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda HDMI portu, jiroskop, RDS'li FM radyo unutulmamış. Son olarak telefona gereken enerjiyi 1500 mAh'lık bataryası sağlıyor.
 
LG'nin 3D deneyimi sunan telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz'da İngiltere'ye geliyor
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hakanr 8 yıl
Valla ingiltere sahillerine 530 poundan vuracaksa türkiye sahillerine Kafadan 2000 tl ve üstüne vurur. Zira pound 2.61 tl. Heee TI OMAP4430, 512 MB LP-DDR2 RAM, PowerVR SGX 540, 3D kayıt, 3D ekran beşlisi bu fiyata değer mi? Bence Değer. Ne güzel yakında ingileterede olucam :D
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sezermsk 8 yıl
üç boyutlu ekrana sıcak bakmıyorum nedense hem gözü yoruyor gem de bu fıyata gercekten cok pahalı
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Tokay 8 yıl
dream theater da iyi olmuş yani :) en sevdiğim albüm kapağıdır ekrandaki
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sezermsk 8 yıl
ama bu telefon baya buyuk sg2 den de buyuk bır vıdeosu vardı orda gormustum
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patrain 8 yıl
arkadaş burda neyi demek istedi tam anlayamadım ki. Telefonlardaki 3d olayının daha tam oturup yerleşmediğini şimdi alınan tellerin 3d deneyimi doğru düzgün yaşatamayacağını mı ? Yoksa tel hakkında hiç bir bilgisi olmadan alıpta kullanlar ile ilgili mi ? İşte tam bir muamma burası.d
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umutarslan.com 8 yıl
MEMO1
bu telefonu alanlar milletin 1i anladıkda 2. kamera ne işe yarıyor? sorusuyla bütün hayatalarını geçirmek zorunda kalabilirler,

sırf 2 kamera var diye alacak insanlar tanıyorum. :D 3d çekmesi
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osmanefeozkan 8 yıl
MEMO1
bu telefonu alanlar milletin 1i anladıkda 2. kamera ne işe yarıyor? sorusuyla bütün hayatalarını geçirmek zorunda kalabilirler,

olabilir ama oda haytı boyunca olm sendeki 2. göz ne işe yarıyorsa bundada o işe yarıyor diyebilir
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patrain 8 yıl
MEMO1
bu telefonu alanlar milletin 1i anladıkda 2. kamera ne işe yarıyor? sorusuyla bütün hayatalarını geçirmek zorunda kalabilirler,

ne açıdan arkadaşım ?
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sezermsk 8 yıl
acaba beklenmelı mı bu telefon
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
bu telefonu alanlar milletin '1'i anladıkda 2. kamera ne işe yarıyor?' sorusuyla bütün hayatalarını geçirmek zorunda kalabilirler,
edit:telefonu kullandıgı her zaman anlamından yazdım hayatı yoksa 1 ömür degil
anlamıyanlar için örnek : 3g li telefon alıpda önünde kamerası bulunmadıgı halde 3g görüntülü görüşme nasıl yapacam dıye soran 1ton insan var...yani adam bakacak bunda 2 kamera var bir beyın fırtınası yapacak ya anlam veremeyecek yada '2 kamera varsa daha iyi çeker yarısı alt tarafı yarısı üstü aldımı tamam' diyecek
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FRUEHAUF 8 yıl
Harika bir telefon
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sorceress 8 yıl
Türkiye'ye gelmesini de diliyorum.
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yc#1 8 yıl

sorceress

Türkiye'ye gelmesini de diliyorum.


Optimus 2X'i getirmeyen bunu da getirmez.
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