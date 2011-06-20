LG'nin 3D deneyimi sunan telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz'da İngiltere'ye geliyor

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın kısa bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği ve teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D, 7 Temmuz tarihinden itibaren İngiltere sahillerine vuracak.

İngiltere'nin sayılı online satış mağazalarının şimdiden ön sipariş almaya başladığı Optimus 3D (örn: Expansys - 530 Pound) 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4430 platformundan, 512 MB LP-DDR2 RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. İleri vadede telefona Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin yayınlanacağı belirtiliyor.



Dört band GSM ve HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan Optimus 3D'de 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 3D ekrana, 8 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Üç boyutlu içeriği herhangi bir gözlüğe gereksinim duymaksızın telefonun ekranından izleyebiliyorsunuz.Telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı stereoskopik kamera ile donatılan telefon 1920 x 1080 @ 24 FPS (2D), 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydı yapabiliyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda HDMI portu, jiroskop, RDS'li FM radyo unutulmamış. Son olarak telefona gereken enerjiyi 1500 mAh'lık bataryası sağlıyor.





