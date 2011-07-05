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LG'nin 3D özellikli telefonu Optimus 3D, 556 Euro'dan İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,5b
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28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin 3D özellikli telefonu Optimus 3D, 556 Euro'dan İngiltere'de satışa sunuldu
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden modeli P920 Optimus 3D'nin, Carphone Warehouse aracılığıyla İngiltere'de satışına başlandı. LG Optimus 3D, sim kilitsiz olarak 499,95 Pound (~556 Euro)'dan; sözleşmeli olarak aylık 35 Pound (~39 Euro)'dan satılıyor.
Peki LG Optimus 3D ne gibi nitelikler sunuyor?
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğine sahip Optimus 3D'ye, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformu ve 512 MB LP-DDR2 RAM güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle geliyor. Yakında Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulması beklenmekte.
4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 3D ekrana yer verilen Optimus 3D'nin ekranında üç boyutlu içeriği izlemek için 3D gözlüğe ihtiyacınız olmuyor. 3.5 mm jak girişi ve 8 GB dahili flash belleği bulunan telefonun kapasitesi microSD kartlarla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS özellikleriyle donatılan telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve çift objektifli kamera donanımı mevcut. Böylece stereoskopik çekimler yapabiliyorsunuz; 1920 x 1080 @ 24 FPS veya 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydedebiliyorsunuz.
Son olarak HDMI portuna sahip Optimus 3D'de 1500 mAh batarya yeterli görülmüş.

LG'nin 3D özellikli telefonu Optimus 3D, 556 Euro'dan İngiltere'de satışa sunuldu
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akçayelektronik 8 yıl
ingilterede satışa sunulmasıyla birlikte bu cihazı en erken getirma çalişmasına başliyorum...en gec ıkı haftaya kadar elime ulaşacaktır...
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Creativeflo 8 yıl
iyide bunun ekranı 2d ye dönüştürülebiliyor mu bilgisi olan yok mu sürekli 3d ise menülerde gözü döner insanın
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sangreal_1905 8 yıl
herkes su ramden sıkayetcı ben samsung gıo kullnıom 256mb ram var 2 tane oyun4 tane uygulama aynı anda acıo kaldıkı ram ddr2 ve 1gb olması pek bırsey degıstırmez
kanımca tek avantajı cok uygulama acarsın
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amon35 8 yıl
sangreal_1905

herkes su ramden sıkayetcı ben samsung gıo kullnıom 256mb ram var 2 tane oyun4 tane uygulama aynı anda acıo kaldıkı ram ddr2 ve 1gb olması pek bırsey degıstırmez
kanımca tek avantajı cok uygulama acarsın

donanım bazen firimaların bahanesi olabiliyor.. yok 2.4 güncellemesine donanım yetersiz vs.. 1GB ram SGS 2'de web tarayacıda oldukça fark edilir olmuş.
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acbold 8 yıl
sıkıldım şu haberlerden çıksada incelense artık :)
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napolyon94 8 yıl
berbat bir reklam sadece kız güzel
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amon35 8 yıl
1gb ram olsaymış daha iyi olurmuş :D gerek multitaskingte gerekse web browserda daha iyi performans sağlardı.
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Creativeflo 8 yıl
3d telefonda pek kullanılabilir değil bence ayarı var mı acaba 2d ye dönüştürmek için nintendo 3ds teki gibi
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séquestre 8 yıl
3D telefonlara bile girmiş..
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Creativeflo 8 yıl
amazon.de gelmiş 526 euro
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umutarslan.com 8 yıl
reklam ve dublaj berbat.ama kız güzelmiş :D
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vetivet 8 yıl
hatun süpermiş
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MustafaNr 8 yıl
İnşallah Yine Optimus 2x Gibi Olmaz Güncellemeleri Çabuk Verirler Kullanıcılara (Türkiyeye 1000TL Altı Gelmez Ama)
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