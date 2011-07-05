LG'nin 3D özellikli telefonu Optimus 3D, 556 Euro'dan İngiltere'de satışa sunuldu

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden modeli P920 Optimus 3D'nin, Carphone Warehouse aracılığıyla İngiltere'de satışına başlandı. LG Optimus 3D, sim kilitsiz olarak 499,95 Pound (~556 Euro)'dan; sözleşmeli olarak aylık 35 Pound (~39 Euro)'dan satılıyor.



Peki LG Optimus 3D ne gibi nitelikler sunuyor?



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğine sahip Optimus 3D'ye, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformu ve 512 MB LP-DDR2 RAM güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümüyle geliyor. Yakında Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulması beklenmekte.

4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 3D ekrana yer verilen Optimus 3D'nin ekranında üç boyutlu içeriği izlemek için 3D gözlüğe ihtiyacınız olmuyor. 3.5 mm jak girişi ve 8 GB dahili flash belleği bulunan telefonun kapasitesi microSD kartlarla 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS özellikleriyle donatılan telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve çift objektifli kamera donanımı mevcut. Böylece stereoskopik çekimler yapabiliyorsunuz; 1920 x 1080 @ 24 FPS veya 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydedebiliyorsunuz.



Son olarak HDMI portuna sahip Optimus 3D'de 1500 mAh batarya yeterli görülmüş.









