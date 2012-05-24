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LG'nin 55 inçlik OLED TV'si yaz aylarında satışa çıkıyor

7 yıl
4,8b
1
54
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 fuarında Samsung ile birlikte 55 inçlik OLED TV'sini tanıtan LG firması elini çabuk tutarak Temmuz ayında ürünü Avrupa'da piyasaya sürme kararı aldı.

Monaco'da F1 şampiyonu Sebastian Vettel'in katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan LG'nin yeni OLED TV'si, Avrupa'da piyasaya sürülen ilk model olacak.

LG, modelde uzun süredir üzerinde çalıştığı WRGB renk teknolojisine yer veriyor. Renk çıkışını mükemmel hale getirmek için beyaz bir alt piksel kullanılıyor. Bir renk arıtıcısı insan gözüne en uygun ve en rahat görünecek şekilde görüntüleri genişletiyor. Ekran ise her zaman en mükemmel görüş açısını bozulma ve eksiklik olmadan veriyor.

TV modelinde karbon fiber alaşımlı plastik materyal kullanan LG mühendisleri modelin kalınlığını 4mm, ağırlığını ise 10Kg sınırında tutmayı başarmış. LG buna, Kağıt İnceliği felsefesi tanımını yapıyor. OLED TV, firmanın öncü CINEMA 3D teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Smart TV özelliği de standart olarak sunuluyor.

Sesle uzaktan kumanda, çift çekirdekli görüntü işlemcisi, Intel WiDi, ağ dosya gezgini, arka kısımda tüm AV çıkışları, kenar kısımda 3 adet USB portu modelin diğer özellikleri arasında. 

55EM9600 adı verilen modelin kesin bir çıkış tarihi yok. Fiyat konusunda ise 8000 Avro seviyeleri telaffuz ediliyor.

http://www.lgblog.co.uk/2012/05/oled/ Yorum Yaz
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Technotronic 7 yıl en beğenilen
bir cep telefonundan daha ince
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karaköy_soğancısı 6 yıl
mehmetferhat
Teknolojinin sınırlarını zorlamak bu oluyor galiba. O nasıl bir inceliktir ya .

hem teknolojinin hemde kredi kartı limitlerinin...
mehmetferhatTeknolojinin sınırlarını zorlamak bu oluyor galiba. O nasıl bir inceliktir ya .hem teknolojinin hemde kredi kartı limitle...
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erci501 6 yıl
KaraKanarya

Dostum alt tablalar her zaman portatiftir, istediğin zaman çıkarabilirsin, Samsungda keşke OLED üretimine geçsin ilk müşterisi ben olurum ama şu an için sadece Sony ve LG var. İkisi arasında da bu işi en makul ve kaliteli yapan LG, şimdilik LGye talimiz.


bazı tv lerin alt ayağı çıkartılamaz çünkü tüm girişler o ayaktadır.bilginize
resimdeki tv ayağı da çıkarılamaz.
KaraKanaryaDostum alt tablalar her zaman portatiftir, istediğin zaman çıkarabilirsin, Samsungda keşke OLED üretimine geçsin ilk müşteris...
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ankaland 6 yıl
benim OLED hakkında bilgim yok daha önemlisi 8000 EUROm yok....üstelik ülkem benzin fiyetında dünya BİRİNCİSİ... ben benzine para vereyimde ülkem ikinciliğe düşmesin.... dolayısıyla bu tv yi almayacağım. bu nedenle firmaya biriniz söylesin BENDEN ÜMİDİNİ KESSİN. üretimi durdurmasındada sakınca yoktur. 8000 .....8000.... 8000
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DH Misafiri 6 yıl
Kelepir'miş hemen evimin her odasına bundan birer tane alayım. :-D
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1963bursa 6 yıl
DeepNote
Alt tabla modülünden bir arkadaş dem vurmuş.Eğer alt tabla istenildiğinde aşşağı doğru indirebilecek bir sistem yapsalar,uçlarına vida delik yerleri hiç çıkarmadan duvara o şekilde de monte edilebilir.İçine de kablo kanalı koyarsın tablanın düzde durur.Şık da olur yahu

Bu da güzel fikir, Hasanhh'ninki de güzel fikir, OLED'in inceliği belli, o kadar ince cihazın ayna kadar ağırlığı olsa bu 2 fikri de uygulamaya engel olmayacaktır.
Saito'nun tespiti de çok dikkat çekici. Şu anda istanbulbilişim 55" LEDTV'leri 9000liraya satıyor, bunun OLED olanına 15 binlira istemek makul. Demekki önce piyasadaki LCD ve LED'lerin fiyatları düşecek.
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TearsForFears 6 yıl
Bizim ülkemizinde insanları iphone 2000 TL ye görse şahin alırım der , böylede pahalı televizyon görse ev alırım der.
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Mars Portakalı 6 yıl
Lg her zaman çıkardığı televizyon ürünleri ile insanları etkilemeyi biliyor. Hiçbir markanın fanı değilim ama bana göre, televizyon denilince lg bir numara gerçekten.
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damasyus 6 yıl Mars Portakalı
sukruege

Lg her zaman çıkardığı televizyon ürünleri ile insanları etkilemeyi biliyor. Hiçbir markanın fanı değilim ama bana göre, televizyon denilince lg bir numara gerçekten.

Arkadaşın yorumuna bende kısmen katılıyorum, gerçekten LG çıkardığı tv lerin dizaynı,inceliği ıvır zıvır özelikleri (mkv,dts,intervet tv) vs gibi konularda işten anlamayan müşterileri gerçekten iyi etkiliyor.
Sizide iyi etkilemiş ve LG yi tv de 1. sıraya çıkarmışsınız.
Kolay gelsin.
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siyahtemas 6 yıl
2004 yılında 1024x1024 çözünürlüklü, dvi-d girişli philips plazmaya 6800 lira verdiğimden beri, bunlar her çıktığında "aa busefer iyi sivriltmişler" demekten kendimi alamıyorum :)
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anxie48 6 yıl
kaliteden ödün vermeden daha makul fiyatlara satılması dileğiyle .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DeepNote 6 yıl
Alt tabla modülünden bir arkadaş dem vurmuş.Eğer alt tabla istenildiğinde aşşağı doğru indirebilecek bir sistem yapsalar,uçlarına vida delik yerleri hiç çıkarmadan duvara o şekilde de monte edilebilir.İçine de kablo kanalı koyarsın tablanın düzde durur.Şık da olur yahu
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Patria o Muerte 6 yıl
Süper bir tv ama o fiyat nedir oyle
iki tane belkide 3 full artı full şahin parası
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abdulmusavvir 6 yıl
20 binlira yazan arkadaş, Samsung'un 55" OLED modeli 15 binlira. Şu anda piyasada 10 binliraya satılan 55" LEDTV'lerle fiyat mukayese etmelisin.
Bilmiyorum hemen şu an almak için mi pahalı dediniz ama ilk çıkış fiyatı buysa bunların, bence 8-10 aya kalmaz piyasadaki LCD, LED ve Plazmaların hepsinin hem kalitede hem fiyatta tozunu attırırlar. 3 yıla kalmaz OLED harici bir şey bulamazsınız.
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