LG'nin 55 inçlik OLED TV'si yaz aylarında satışa çıkıyor

CES 2012 fuarında Samsung ile birlikte 55 inçlik OLED TV'sini tanıtan LG firması elini çabuk tutarak Temmuz ayında ürünü Avrupa'da piyasaya sürme kararı aldı.





Monaco'da F1 şampiyonu Sebastian Vettel'in katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan LG'nin yeni OLED TV'si, Avrupa'da piyasaya sürülen ilk model olacak.





LG, modelde uzun süredir üzerinde çalıştığı WRGB renk teknolojisine yer veriyor. Renk çıkışını mükemmel hale getirmek için beyaz bir alt piksel kullanılıyor. Bir renk arıtıcısı insan gözüne en uygun ve en rahat görünecek şekilde görüntüleri genişletiyor. Ekran ise her zaman en mükemmel görüş açısını bozulma ve eksiklik olmadan veriyor.





TV modelinde karbon fiber alaşımlı plastik materyal kullanan LG mühendisleri modelin kalınlığını 4mm, ağırlığını ise 10Kg sınırında tutmayı başarmış. LG buna, Kağıt İnceliği felsefesi tanımını yapıyor. OLED TV, firmanın öncü CINEMA 3D teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Smart TV özelliği de standart olarak sunuluyor.





Sesle uzaktan kumanda, çift çekirdekli görüntü işlemcisi, Intel WiDi, ağ dosya gezgini, arka kısımda tüm AV çıkışları, kenar kısımda 3 adet USB portu modelin diğer özellikleri arasında.





55EM9600 adı verilen modelin kesin bir çıkış tarihi yok. Fiyat konusunda ise 8000 Avro seviyeleri telaffuz ediliyor.