Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"LG'nin 64-bitlik yongaseti Snapdragon 810'a rakip olacak"

4 yıl
3,4b
1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Exynos 7420 yongasetinden sonra Snapdragon 810'a rakip sayısı artıyor gibi. Gelen bilgiler LG'nin NUCLUN faciasından sonra bu kez 64-bitlik bir yongaseti üzerinde çalıştığını gündeme taşıdı. 

Sadece Güney Kore'de satışa çıkan LG G3 Screen modeli Cortex-A7 ve Cortex-A15 tabanlı 8 çekirdekli LG NUCLUN yongasetinden gücünü alıyordu. Ancak NUCLUN'daki aşırı ısınma sorunu projenin hayal kırıklığı yaratmasına neden oldu. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG bu kez oldukça iddialı bir yongaseti üzerinde çalışıyor ve NUCLUN hatıralarını da silmeyi planlıyor. Yeni yongaseti farklı bir isim kullanacak ve 4 adet Cortex-A72 ile 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıracak. 

Mevcut mimarideki en güçlü çekirdek kabul edilen Cortex-A72 ile LG'nin iddialı hale geleceği muhakkak. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemi ile karşılaşmasının en büyük nedeni olarak gösterilen TSMC'nin 20nm üretim süreci LG'nin yongasetinde de kullanılacak. Bu bakımdan bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yongasetinin Mali tabanlı bir grafik birimi kullanacağı belirtiliyor. 

Bunun yanında LG'nin başka bir yongaseti üzerinde daha çalıştığı ancak ısınma problemi nedeniyle bunu da iptal ettiği belirtiliyor. LG'nin 64-bitlik yongasetinin ise yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-reportedly-prepping-an-octa-core-64-bit-chipset-to-take-on-the-Snapdragon-810-its-not-a-NUCLUN_id66105 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Tüm işlemcilerin performansını görmedik daha elbet ancak bence bu senenin lideri sadece özelliklerine bakıp konuşacak olursak Samsung'dur; 14 nm ile büyük farklılıklar yaratacak ve günlük kullanımda da umarım ki iyi performans verecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
Çok iyi rekabet artsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 4 yıl
LG, kendi tasarımı Odin'i bir telefonunda kullanmıştı diye hatırlıyorum (Kore pazarında) ama pek verimli bir şey ortaya çıkmamıştı, hatta performanslı bir yongaseti olmamasına rağmen aşırı ısınma sıkıntısı yaşıyordu. LG'den stabil çalışan ve performanslı yongasetleri görmeyi neden istemeyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Snapdragon 810'un ısınma konusu abartılıyor. Hatırlarsak bu yılın ilk yarısında çıkacağı açıklanmıştı. Bu da ilk çeyreğe yetişmeyeceğini gösteriyordu. Daha sonra bu yılın başında çıkacağını söylediler, ancak aceleye getirmeye çalışınca sorunları kısa zamanda çözemediler. Zaman geçtikçe bu sorunları gideriyorlar.

Bu yılın sonunda çıkacak bir çip için de Snapdragon 810'u rakip olarak belirlemeleri yanlış olur. O zamana kadar zaten S810'un veliahtı yolda görünmüş olacak.

Daha beteri zaten Snapdragon 810, Samsung S6 için çıkacak Exynos 7420'den yarım jenerasyon geriden geliyor. Bu yılın sonlarında Note 5 için daha da gelişmiş bir Exynos gelecek muhtemelen. Samsung 14nm'ye şimdiden geçiyor. ARM Cortex-A72 için 16nm dizaynını da sağlıyor diye biliyorum.

NUCLUN'u da Kore'ye saklamak yerine orta seviyede uygun fiyatlı cihazlarla dünyaya açabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Lg ve Samsung aynı ülkenin şirketleri. Birlikte çalışsalar Snapdrogon'a daha iyi rakip olacak ürünler ortaya çıkarabilirlerdi aslında.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jolawe 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Lg ve Samsung aynı ülkenin şirketleri. Birlikte çalışsalar Snapdrogon'a daha iyi rakip olacak ürünler ortaya çıkarabilirlerdi aslında.

Samsung neden lg ile çalışsınki adamlar zaten en iyisini yapmış...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 4 yıl
Samsung bu yıl işlemcileri sayesinde büyük bir patlama yapabilir. Birde S6'ın tasarımı beğenilirse işte o zaman S6 ciddi satış rakamlarına ulaşabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda 4 yıl Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ekran 4 yıl Apple TV Alternatifleri 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim