"LG'nin 64-bitlik yongaseti Snapdragon 810'a rakip olacak"





Exynos 7420 yongasetinden sonra Snapdragon 810'a rakip sayısı artıyor gibi. Gelen bilgiler LG'nin NUCLUN faciasından sonra bu kez 64-bitlik bir yongaseti üzerinde çalıştığını gündeme taşıdı.





Sadece Güney Kore'de satışa çıkan LG G3 Screen modeli Cortex-A7 ve Cortex-A15 tabanlı 8 çekirdekli LG NUCLUN yongasetinden gücünü alıyordu. Ancak NUCLUN'daki aşırı ısınma sorunu projenin hayal kırıklığı yaratmasına neden oldu.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG bu kez oldukça iddialı bir yongaseti üzerinde çalışıyor ve NUCLUN hatıralarını da silmeyi planlıyor. Yeni yongaseti farklı bir isim kullanacak ve 4 adet Cortex-A72 ile 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıracak.





Mevcut mimarideki en güçlü çekirdek kabul edilen Cortex-A72 ile LG'nin iddialı hale geleceği muhakkak. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemi ile karşılaşmasının en büyük nedeni olarak gösterilen TSMC'nin 20nm üretim süreci LG'nin yongasetinde de kullanılacak. Bu bakımdan bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yongasetinin Mali tabanlı bir grafik birimi kullanacağı belirtiliyor.





Bunun yanında LG'nin başka bir yongaseti üzerinde daha çalıştığı ancak ısınma problemi nedeniyle bunu da iptal ettiği belirtiliyor. LG'nin 64-bitlik yongasetinin ise yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-reportedly-prepping-an-octa-core-64-bit-chipset-to-take-on-the-Snapdragon-810-its-not-a-NUCLUN_id66105