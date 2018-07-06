LG'nin OLED TV'sinde oluşan ekran yanığı şirketi utandırdı

LG Electronics'in önemli bir fuarda sergilenen OLED TV'sinin ekranında belirgin yanık izleri ortaya çıktı. Mayıs ayında Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2018 SID Ekran Haftası'na katılan kuantum nokta geliştiricisi Nanosys'in standında meydana gelen olay Güney Koreli şirketi sıkıntıya soktu.

Nanosys tarafından etkinlikten sadece iki ila üç hafta önce üçüncü parti bir mağazadan satın alınan OLED TV, 2017 yılında piyasaya sürülen 65 inçlik bir modeldi. Televizyon, fuar sırasında sekiz saat boyunca açık kaldı. Birden fazla görgü tanığına göre, üç günlük fuarın ilk günü olan 22 Mayıs'ta sağ üst köşesinde yanık izleri görünmeye başladı.

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Fuarın ikinci gününde sorun daha belirgin hale gelirken ekranda bulunan Familytime logosu, sağ üst köşede kalıcı bir iz olarak kaldı. Etkinlikte ayrı bir standı olan LG Display'in yetkilileri, sorunun ortaya çıkmasının ardından birçok kez Nanosys standını ziyaret ederek televizyon hakkında bilgi aldı.

Pazı paneller ekran yanığına daha eğilimli

LG'nin OLED TV'leri herkesin gözü önünde ilk kez yanık belirtileri göstermiyor. Güney Koreli teknoloji devinin Incheon Uluslararası Havalimanı'nda sergilenen yeni OLED TV'lerinde üç ay sonra ekran yanığı oluşunca şirket bunları LCD modellerle değiştirmişti.

TV inceleme sitesi RTings.com, Ocak ayından bu yana test ettiği altı 2017 OLED TV'de aynı sorunun yaşandığını tespit etti. LG mühendislerinin sitenin laboratuvarını ziyaret ettikleri ve bunun fabrika sorunundan kaynaklandığını ve bazı panellerin ekran yanığına diğerlerinden daha eğilimli olduğunu doğruladıkları belirtiliyor.

LG, TV'lerinin 30.000 saat veya ortalama günlük 8 saat bir izleme ile yaklaşık 10 yıl ekran yanığı sorunu çıkamadan kullanılabileceğini söyleyerek sorunu reddetti. Ekran yanığı uzun bir süre ekranda kalan sabit görüntünün, kalıcı iz bırakması anlamına geliyor.

https://www.zdnet.com/article/lg-embarrasses-with-oled-burn-in-at-tradeshow/#ftag=RSSbaffb68