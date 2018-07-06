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LG'nin OLED TV'sinde oluşan ekran yanığı şirketi utandırdı

LG hiç olmaması gereken bir yerde büyük bir mahcubiyet yaşadı. SID Ekran Haftası'nda sergilenen bir LG OLED TV'de ekran yanığı oluşması Güney Koreli teknoloji devinin hanesine kötü not olarak yazıldı.
10 ay
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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LG Electronics'in önemli bir fuarda sergilenen OLED TV'sinin ekranında belirgin yanık izleri ortaya çıktı. Mayıs ayında Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2018 SID Ekran Haftası'na katılan kuantum nokta geliştiricisi Nanosys'in standında meydana gelen olay Güney Koreli şirketi sıkıntıya soktu.
Nanosys tarafından etkinlikten sadece iki ila üç hafta önce üçüncü parti bir mağazadan satın alınan OLED TV, 2017 yılında piyasaya sürülen 65 inçlik bir modeldi. Televizyon, fuar sırasında sekiz saat boyunca açık kaldı. Birden fazla görgü tanığına göre, üç günlük fuarın ilk günü olan 22 Mayıs'ta sağ üst köşesinde yanık izleri görünmeye başladı.
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Fuarın ikinci gününde sorun daha belirgin hale gelirken ekranda bulunan Familytime logosu, sağ üst köşede kalıcı bir iz olarak kaldı. Etkinlikte ayrı bir standı olan LG Display'in yetkilileri, sorunun ortaya çıkmasının ardından birçok kez Nanosys standını ziyaret ederek televizyon hakkında bilgi aldı.

Pazı paneller ekran yanığına daha eğilimli

LG'nin OLED TV'leri herkesin gözü önünde ilk kez yanık belirtileri göstermiyor. Güney Koreli teknoloji devinin Incheon Uluslararası Havalimanı'nda sergilenen yeni OLED TV'lerinde üç ay sonra ekran yanığı oluşunca şirket bunları LCD modellerle değiştirmişti.
TV inceleme sitesi RTings.com, Ocak ayından bu yana test ettiği altı 2017 OLED TV'de aynı sorunun yaşandığını tespit etti. LG mühendislerinin sitenin laboratuvarını ziyaret ettikleri ve bunun fabrika sorunundan kaynaklandığını ve bazı panellerin ekran yanığına diğerlerinden daha eğilimli olduğunu doğruladıkları belirtiliyor.
LG, TV'lerinin 30.000 saat veya ortalama günlük 8 saat bir izleme ile yaklaşık 10 yıl ekran yanığı sorunu çıkamadan kullanılabileceğini söyleyerek sorunu reddetti. Ekran yanığı uzun bir süre ekranda kalan sabit görüntünün, kalıcı iz bırakması anlamına geliyor.

https://www.zdnet.com/article/lg-embarrasses-with-oled-burn-in-at-tradeshow/#ftag=RSSbaffb68 Yorum Yaz
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DH Misafiri 10 ay en beğenilen
evde aynı görüntüyü oynatmıyomusun? 10 dakikada bir kanalımı değiştiriyorsun? aynı kanalı bir kaç saat izlersen kanalın logosuda ekran yanması oluşturabilir
2 Yanıt Yanıtla +45
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koyunsavar 10 ay JESKO
Haberi iyi oku 8 saat te yanmış .ben tv yi açıp koltukta bir kaç saat uyuyorum .demekki aynı şeyi lg oled ile denesem uyandığımda tv yi tanıyamaz hale geleceğim.
Haberi iyi oku 8 saat te yanmış .ben tv yi açıp koltukta bir kaç saat uyuyorum .demekki aynı şeyi lg oled ile denesem uyandığımda tv yi tanıyamaz hale geleceğ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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JESKO 10 ay
Ev kullanıcıları için sorun teşkil etmiyor bu haber. Bu gibi fuarlarda ve teknoloji mağazalarında aynı görüntüyü saatlerce oynatıyorlar sonra da logo izleri kaçınılmaz oluyor. Bu gibi kronik sorunları olsada hala görüntü kalitesi açısından oled lerin üstüne tv yok arkadaşlar zaten rtings ve flatpanels gibi prof tv incelemele sitelerine bakarsanız en yüksek puan ortalamasına sahip tv lerin LG ve Sony oled ler olduğunu görebilirsiniz.
Ev kullanıcıları için sorun teşkil etmiyor bu haber. Bu gibi fuarlarda ve teknoloji mağazalarında aynı görüntüyü saatlerce oynatıyorlar sonra da logo izleri ka...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 ay
ARKADAŞLAR BEN 2015 YILINDA LG OLED ALDIM EVİMDE KULLANDIM İŞYERİNDE DEĞİL TV 3 YILINI DOLDURMADAN LOGO YAPIŞMALARIYLA EKRAN DOLDU KAYAN YAZILAR BİLE YAPIŞTI SERVİSE SORDUM 6 BİN LİRAYA ALDIĞIM TV YE 8 BİN LİRA PANEL PARASI İSTEDİ. NE YAPARSIN DEĞİŞTİRİRMİSİN ÇÖPEMİ ATARSIN SEÇİMİ SİZ YAPIN. BU ÜRÜNÜ KULLANMAYAN ARKADAŞLAR AHKAM KESİP MİLLETİ YANILTMASIN İNSANLARIN PARASINI ÇARÇUR ETMESİN YAZIKTIR.
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hzb 7 ay
Sony ile yaptığımız görüşmede paranın iadesini talep ettim. Sony bugün aradı OLED AF 8 modelini yani bir üst modelini gönderebiliriz benim kararımı sordu bende kararsız kaldım. oled den korkuyorum aynı sorn çıkar diye Siz tv olarak ne önerirsiniz
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JESKO 7 ay
AF8 hemen kabul edin dehşet tv dir c8’in rakibi 2018 model.
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RNNN 7 ay
lg aşıkları yine iş başında görende derki tv yi kendileri üretti toz konduramıyorlar :) biz yanık problemi var derken taşa tutanlar şimdi gelsinde aynı şeyleri bu konudada anlatsınlar..
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baltalı-katil 7 ay
saatlrce sabit görüntü gösterilirse yanmasını engelleyecek bir özellik yok muymuş?
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amasseia 7 ay
"OLED teknolojisi halihazırdaki haliyle ham bir teknoloji" şeklinde bir cikarimda bulunabiliriz.
Olgunlaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var. O kadar para vereceğiz sonra yanık izleri... Al başına belayı.
Aman aman bulasmayin markası ne olursa olsun! Biraz daha beklemekte yarar var.
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Lene 7 ay
LG Yine Şaşırtmadı

Alma.... Aldırma... Sakın....
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JESKO 7 ay Lene
Senin LG ile baya kötü geçmişin var herhalde
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hzb 7 ay
Arkadaşlar. Daha önceleri LG ile yaşadığım sorunları yazmıştım. Ekran yanığı çok çektirdi bana Mahkeme ile sorunu çözdük. youtube.com/... . Bir daha oled almam dedim ama Sony Pazarlama Genel Müdürü nün bir videosunu izledim Biz ekran yanığı ve logo yapışma sorunun kesinlikle çözdük böyle bir sorunla karşılaşılmıyacak sözüne inanıp 55A1 modelini aldım. MALESEF ondada aynı sorunla karşılaştık. şuan servis gelip aldı. temizleme yapıyorlar sanırım. Tabiki çözüm değil ekran yanığı tekrar başlıyacak. ne karar çıkacak bilmiyorum. artık tek bir doğru var. OLED ALINMAZZZZZZZZZZZZZZZZ. boşa kendimizi kandırmıyalım. yanık olayını çözemediler. Sony İnşallah LG gibi bizi mahkeme kapılarında süründürmez. Bir daha oled bizim evden içeri girmez. Resimlerini daha sonra paylaşırım.
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bluENight 7 ay hzb
öncelikle geçmiş olsun bu sorun bu kadar netse yazık günah o zaman o kadar para vermeye . sony ile ilgili durum ne oldu acaba ?
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Lene 9 ay
LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!

LG PİŞMANLIKTIR....!!!!
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tda 1562q 9 ay
LG nin oled tv sini bizzat yakından inceledim yok arkadaş tamam siyah kalitesi tartışmasız en iyi kalitede tamamen farklı teknoloji ama renkler bana sarımtrak geldi nedense gerçekten uzak gözler hassas olduğu için bunu rahatlıkla farkedebiliyorum.
Ekran yanığı da olur herşey olur bu lg den kalite yerlerde geziyor.
LG 43uh650 v 4K tv si de hepinizinde bildiği gibi gerçek 4K değil wrgb panel kullanıyor yani dizilimde beyaz piksel lerde mevcut buda kaliteyi doğrudan etkiliyor.
Uzun lafın kısası standart bi kullanıcı için LG iş görür ana bizim gibi profesyonelerin testinden geçemez bu tv ler...
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JESKO 9 ay tda 1562q
Dediklerinizin doğruluk payı %0 güldürdünüz...
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Rx3004 10 ay
9 10 Aydır 65e7 kullaniyorum. Herhangi bir panel sorunu yaşamadım. Ayda bir kez piksel düzelticiyi kullanıyorum. Televizyonun elektriğini kesmiyorum.
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