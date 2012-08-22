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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli akıllı telefonuna ait test sonucu yayınladı

6 yıl
1,9b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG'nin yakında piyasaya sürmesi beklenen dört çekirdekli yeni akıllı telefonu Eclipse LS970'e ait NenaMark2 test sonucu yayınlandı. İlk dört çekirdekli cihazı Optimus 4X HD'de NVIDIA Tegra 3 yongasına yer veren Seul merkezli üretici, bu sefer Qualcomm'un yeni nesil donanımını tercih etmiş.
1.5GHz hızında 28nm üretim teknolojisiyle üretilmiş dört Krait işlemci ve konsol kalitesinde grafikler sunma vaadiyle geçtiğimiz günlerde resmen çıkış yapan Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipsetinin güç verdiği Eclipse, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuyla NenaMark'ın veri tabanında ilk sıralarda konumlandı.
Test aracının kısıtlı yapısı sebebiyle performans konusunda bir ölçüt olmadığını biliyoruz. Ancak GLBenchmark'ta da bazı işlem sonuçlarıyla Apple'ın üçüncü iPad modelini geride bıraktığını, genel olarak ikinci sırada konumlandığını hatırlatalım.
WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüğündeki telefonda 4.7 inçlik bir IPS LCD ekranın kullanılması bekleniyor. LS970 olarak bilinen bu model Amerika'daki Sprint operatörüyle birlikte satılacak ve 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyecek. Henüz diğer teknik özellikleri kesinleşmemiş olsa da, 2GB RAM, 13MP kamera ve büyük bir pillin eşlik etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda APQ8064'lü yeni amiral geminin Güney Kore, Kanada, Japonya ve Amerika'daki bir diğer büyük operatör AT&T ile çıkış yapacağı biliniyor. Genel olarak dört çekirdekli yeni cihaz, Optimus G kod adıyla anılıyor. 
Önümüzdeki ay mobil pazara sürülecek olan Optimus G, Almanya'daki IFA 2012 tüketici elektroniği fuarında sergilenebilir. Aygıtın test sonucuyla alakalı yeni detaylara aşağıdaki kaynak bağlantısından erişebilirsiniz. 

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=3315 Yorum Yaz
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interwap 6 yıl
4GB RAM li olsa ismi LG olduğu için uzak durmak gerekli. Güncelleme özürlü LG seni.
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s_demirci_53 6 yıl
bu nenamark testinde neden bu kadar istekliler anlamam ki zaten her üst seviye telefonda aynı değerleri gösteriyor. s2 bile 58 puan aldı o kadar üst donanım ve konsol seviyesindeki adreno 320 en fazla 4 puan mı arttırabilmiş. bana antutu veya quadrant seviyelerini versinler de farkı görelim...
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Taygunoglu 6 yıl
test cihazı olduğu için ics olabilir çıkarken jelly bean ile gelme ihtimali var. tamam güncelleme konusunda berbatlar ama hemen de taşlamayın.
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FFadeleSS 6 yıl
arkadaş yeni amiral gemisi telefon çıkartıyorsun 4.0.4 sürümüyle. Sacmalik LG
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JohnLord 6 yıl
4.1 güncellemesi bile vermezler buna LG bu sonuçta
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