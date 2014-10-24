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LG'nin ilk mobil yongaseti NUCLUN artık resmi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin ilk mobil yongaseti NUCLUN artık resmi
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Dikey entegrasyonu artırmak adına önemli çalışmalar yapan ve batarya, LCD ekran bileşenlerini kendisi sağlayan LG, artık resmi olarak bunların yanına mobil yongasetini de eklemiş durumda.

NUCLUN adındaki 8 çekirdekli işlemci 32-bit standardında ve LG şimdilik özelleştirme işine girmemiş gibi görünüyor. Zira yongasetinde ARM mimarisindeki 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor. LG'nin bu konuda Samsung ile aynı çizgiyi izlediğini görüyoruz. 

Ancak Samsung, Apple, NVIDIA gibi firmaların 64-bite geçiş yaptığı bir dönemde LG'nin 32-bit ile işe başlaması şimdilik bir deneme süreci içerisinde olduğu izlenimini uyandırıyor. Zira yongasetinin yer aldığı LG G3 Screen amiral gemi akıllı telefonu olmaktan uzak. Ayrıca model sadece Güney Kore'de satışa sunulacak. 

LG G3 Screen modelinde 5.9 inçlik Full HD bir IPS ekran bizi karşılıyor. Cihaza neden Screen isminin verildiği ise bilinmiyor. Model 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılabilir hafızaya yer verilmiş.
Cihazda ayrıca 13MP çözünürlükte OIS+destekli arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, LTE Cat. 6 desteği şeklinde özellikler sunuluyor. Modelin fiyatı ve benzer bir versiyonun global pazar için hazırlanıp hazırlanmadığı ise bilinmiyor.  


http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64743 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
Artık Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere bunu gönderir.
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freudunpiposu 4 yıl
Apple üretimini Samsung'a yaptırır. Foxconn'da Samsung'a yaptırıyor.
Kafadan ne güzel atıyorsunuz. Lg en iyi marka olacakmış falan, olsa Samsung olurdu.
en değerli markalar arasında ama en iyisi değil kullanıcısı bağlı değil apple gibi. Lg'ye hiç bağlı değil kullanıcılar.
Ha Lg'nin kendi işlemcisini uretmesi güzel snapdragon'un 2 yıl önce lte patenti yüzünden tekeline aldığı sektör büyür ve rekabet oluşur. Adı geçen Soc'un fabrikasyon büyüklügü söylenmemiş ama s800 serisinden en azından cpu performansı olarak daha iyi olacağını umuyorum.
200 dolar civarı olursa satabilir tabi bu işlemci nedir ne değildir bilemiyoruz sadece 32-bit'in en yetenekli mimarisi var üzerinde.
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Captain_Ivy 4 yıl
4-5 sene sonrası telefon dünyasını merak ediyorum..
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Kendi islemcisini yapması bence de iyi olur. Telefon uyum icinde olursa performans olarak artar.
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SteveMeade 4 yıl
LG de baymaya başladı, e tabi samsung un hemşerisi. Körle yatan şaşı kalkıyor
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Erasmus78 4 yıl
O zaman dünyanın en değerli firması Google değil Facebook'tur. Facebook'daki kişisel bilgi veritabanı dünyanın geri kalan sitelerinin toplamından fazladır muhtemelen. Zira Facebook'a sadece isim, soy isim, adres falan girmiyoruz. Hayatımızın her anını oraya kayıt ediyoruz. :D
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egeboys0 4 yıl Erasmus78
Erasmus78

O zaman dünyanın en değerli firması Google değil Facebook'tur. Facebook'daki kişisel bilgi veritabanı dünyanın geri kalan sitelerinin toplamından fazladır muhtemelen. Zira Facebook'a sadece isim, soy isim, adres falan girmiyoruz. Hayatımızın her anını oraya kayıt ediyoruz. :D

Anlatmak istedigim o degildi. Kısaca söyle yazayım.
Sadece mobil kullanici olarak 1.5 milyar kullanici. Diger platformlari saymıyorum.
Google veritabani ile facebook veri tabanini kıyaslamak sacmalık. Yorum yok buna. :)
Kısaca,

Facebooka girmek icin google kullanıyoruz.
Apple safari ile acılan ilk site google.
Windows explorer ile acılan ilk site google.
Windows mobile ile acilan ilk site google.
Herhangi biseyi aramaya kalktıgımızda aklımıza gelen ilk şey yine google oluyor. Alışkanlıklari degistiremeyiz.

5 yıl icerisinde dünyada 1 numara olacagni düşünüyorum. Suan zaten 2. Sırada sanırım :) zaman göstericektir :)

Saygilar
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alp0007 4 yıl
Naçizane benim LG'ye önerim ya kendi işletim sistemini kendi geliştirsin ya da saf android cihaz üretsin
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acura07 4 yıl
Denemeler daha uygun fiyatlı daha çok kişiye yönelik yapilmazmi


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egeboys0 4 yıl
Lg bu gidiste diger firmaların korkulu rüyası olucak gibi.
İşlemci, ekran ve pili kendin üretirsen dünya devi olursun, kaldiki apple dahil cogu firmalar lg den alıyor ekrani.
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MrKemal17 4 yıl egeboys0
egeboys0

Lg bu gidiste diger firmaların korkulu rüyası olucak gibi.
İşlemci, ekran ve pili kendin üretirsen dünya devi olursun, kaldiki apple dahil cogu firmalar lg den alıyor ekrani.

Bu mantığa göre Apple'ın dünya devi olmaması gerekir.
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qmerzM 4 yıl
Eğer Apple gibi yazılım ile donanımı tamamen stabil yapacaklarsa göz kapalı alınır ama hiç bir fark olmazsa Snapdragon almak mantıklı.
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