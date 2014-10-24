LG'nin ilk mobil yongaseti NUCLUN artık resmi





Dikey entegrasyonu artırmak adına önemli çalışmalar yapan ve batarya, LCD ekran bileşenlerini kendisi sağlayan LG, artık resmi olarak bunların yanına mobil yongasetini de eklemiş durumda.





NUCLUN adındaki 8 çekirdekli işlemci 32-bit standardında ve LG şimdilik özelleştirme işine girmemiş gibi görünüyor. Zira yongasetinde ARM mimarisindeki 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A15 ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor. LG'nin bu konuda Samsung ile aynı çizgiyi izlediğini görüyoruz.





Ancak Samsung, Apple, NVIDIA gibi firmaların 64-bite geçiş yaptığı bir dönemde LG'nin 32-bit ile işe başlaması şimdilik bir deneme süreci içerisinde olduğu izlenimini uyandırıyor. Zira yongasetinin yer aldığı LG G3 Screen amiral gemi akıllı telefonu olmaktan uzak. Ayrıca model sadece Güney Kore'de satışa sunulacak.





LG G3 Screen modelinde 5.9 inçlik Full HD bir IPS ekran bizi karşılıyor. Cihaza neden Screen isminin verildiği ise bilinmiyor. Model 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılabilir hafızaya yer verilmiş.

Cihazda ayrıca 13MP çözünürlükte OIS+destekli arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya, LTE Cat. 6 desteği şeklinde özellikler sunuluyor. Modelin fiyatı ve benzer bir versiyonun global pazar için hazırlanıp hazırlanmadığı ise bilinmiyor.





http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64743