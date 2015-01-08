LG'nin webOS işletim sistemli akıllı saati ortaya çıktı

LG'nin webOS işletim sistemli bir saat hazırladığı iddiaları bir kaç ay önce ortaya çıkmıştı. Wall Street Journal sitesi de webOS'li akıllı saatlerin 2016 yılının başlarında piyasaya çıkacağı haberini yapmıştı. Bugün androidcentral sitesinde ise yayınlanan haberde ise LG'nin Audi ile anlaşarak hazırladığı bu akıllı saatin videosu ve bazı özellikleri yayınlandı, haberin içeriğine bakılacak olursa webOS'li akıllı saatler 2016'dan önce piyasaya çıkmaya hazır olabilir.

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Henüz adı belli olmayan saatin yayınlanan videosunda ve görüntülerinde ise mesajlaşma, müzik, e-posta, ve arama yapmak için kullanılan telefon uygulamasının bulunması göze çarpıyor.LG'nin kendi hazırladığı uygulamaların da bulunduğu listesinin en başında ise Audi'nin araçlarını kontrol etmek için kullanılacak uygulama yer alıyor. Bilgi ekranına benzer bir ekranda ise Bluetooth, Wifi ve batarya yüzdesi gibi simgelerin yanında hücresel sinyal gücünü gösteren simgenin bulunması da dikkat çekiyor.Haberde yuvarlak bir dokunmatik ekrana sahip saatin paslanmaz çelik ve safir kristal kullanılarak yapıldığı ve su geçirmez özelliğinin bulunduğu da belirtilmiş. Ayrıca akıllı saatin model adının LG W olarak geçtiği fakat saatin piyasaya çıkmasıyla adının değişeceği düşünülüyor. Akıllı saatin teknik özelllikleri ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yok ama haberi yayınlayan site Snapdragon 400 platformu kullanılabileceğinin üzerinde duruyor.Akıllı televizyonlarında da webOS 2.0 sürümünü yayınlayan şirketin akıllı telefonlar için bu işletim sistemini kullanmaya yönelik bir çalışması olduğu düşünülmüyor. Fakat LG işletim sistemini bulunduğu diğer sektörlere yayarak bir ekosistem oluşturma çabası içinde olabilir.