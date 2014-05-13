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LG'nin yeni Windows Phone akıllı telefonu Uni8 internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin yeni Windows Phone akıllı telefonu Uni8 internete sızdırıldı

Windows Phone ekosisteminin ilk yıllarında farklı modelleri ile karşımıza çıkan LG, sonrasında uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Windows Phone 8.1 ile yeniden ortak listesine giren LG'nin çalışmalarında son aşamaya geldiği ortaya çıktı.

Evleaks tarafından internete sızdırılan görsel Uni8 kod adlı Windows Phone 8.1 akıllı telefonuna işaret ediyor. Sanal tuş tasarımını yansıttığı görülen modelin piyasaya çıkmaya hazır olduğu da göze çarpan diğer bir nokta.

Kullanıcı arayüzü diğer benzer cihazlarla karşılaştırıldığında LG Uni8 modelinin 4.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında cihaz ile ilgili herhangi bir donanım bilgisine yer verilmemiş. 

LG daha önce kısa vadede WP 8.1 cihazı satışa sunmayacağını açıklamıştı. Görselde 2014 yılı not düşüldüğü için cihazın yıl sonunda karşımıza çıkacak olması muhtemel. LG'nin uzun vadede nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. Ekosistemin tabiri yerindeyse bütün kaymağını Nokia yediği için diğer firmaların daha agresif bir politika geliştirmesi gerekiyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Uni8-pops-up-the-companys-first-Windows-Phone-8.1-handset_id56056 Yorum Yaz
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egeboys0 5 yıl en beğenilen
En azından güncelleme alır (belki,sanırsam,ihtimal,umut)
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Umutcan 5 yıl
İnce çerçeveli tasarımları şahsen çok beğeniyorum, kalın çerçeve nedense rahatsız edici geliyor artık gözüme.
Lg piyasadaki en iyi çerçeve/ekran oranını tutturan üreticilerden.
Bu tasarım anlayışı cihazların aynı boyutta ekranlı diğer cihazlardan daha ufak olmasını da sağlıyor ayrıca...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarımı çok beğenedm
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Recharged 5 yıl
LG çerçeve konusunda diğer firmaları geçmiş görünüyor ki bu cihazında tasarımı güzel görünüyor.
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Elsa 5 yıl
Yavaş yavaş hepsi doğru yolu bulacak
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j&j 5 yıl
Wp kullanıcısıyım,önyargı ile wp'ye yaklasanları anlayamıyorum. Wp çok kaliteli ve stabil bir sistem,bunu kullanmayan bilemez ve insan bir kere wp kullandı mı androidi bir daha kullanamaz. Simdi dersiniz ki al bakalım 1500 liralık bir android, wp kadar stabil mi değil mi gör.. İnanın o kadar değil emin olun,ayrıca soyle bir gerçek var androide stabillik konusunda -amiral gemileri için- çop diyemeyiz evet ama,herkesin amiral gemisi kullanabilecek maddi gucu yok bu ortada,bu yüzden buna en iyi çozum wp..
Bu arada evet lg'nin wp cihaz uretmesi piyasaya tasarım anlamında çok hareket katar bu kesin bişey,ne iphone ne android ureticileri, her anlamda lg tasarım konusunda rakipsiz (özellikle çerçevelerde) ama su da bi gerçek,wp alınacaksa lumiadan başkası alınmaz cunku Nokia kadar kimse onemsemiyor ve destek vermiyor wp platformuna.. Sırf nokianın wp için ek yazılımları için (lumialara özel) Nokia alınır,en basitinden here drive gibi basarılı bir navigasyonu ne gordum ne kullandım...
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xxxone 5 yıl
WP8 güzel gidiyor. Android gibi onlarca versiyon , yüz binlerce farklı model yok. Uygulama geliştirilirken 512mb RAM baz alınarak geliştiriliyor. Bu sayede model ne olursa olsun süper akıcılık korunuyor fakat yüksek kaliteli oyunların reklamı ile telefona müşteri çekmek için yüksek donanımlı cihazlara da ihtiyaç var. 1520 bu ihtiyacı tam karşılayamadı. Bakalım LG bu açığı kapatabilecek mi ...
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Whole Lotta Rosie 5 yıl
LG mobil pazarda ciddi pazar payına sahip olacak gibi görünüyor, umarım desteği de esirgemezler cihazlardan..
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atillaoguz 5 yıl
Bunun tutulması icin microsof oncelikle win 8 dayatmasindan vazgecmeli hayatimda gordugum gelmis gecmis en berbat isletim sistemi.
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Manchester United 5 yıl atillaoguz
atillaoguz
Bunun tutulması icin microsof oncelikle win 8 dayatmasindan vazgecmeli hayatimda gordugum gelmis gecmis en berbat isletim sistemi.

Neyse sen S3/S3mini ile mutlu ol.
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KraftMK 5 yıl
LG artık heyecanlandırıyor
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ylodmr 5 yıl
çok karizmatik görünüyor
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