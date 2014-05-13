LG'nin yeni Windows Phone akıllı telefonu Uni8 internete sızdırıldı

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Windows Phone ekosisteminin ilk yıllarında farklı modelleri ile karşımıza çıkan LG, sonrasında uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Windows Phone 8.1 ile yeniden ortak listesine giren LG'nin çalışmalarında son aşamaya geldiği ortaya çıktı.
Evleaks tarafından internete sızdırılan görsel Uni8 kod adlı Windows Phone 8.1 akıllı telefonuna işaret ediyor. Sanal tuş tasarımını yansıttığı görülen modelin piyasaya çıkmaya hazır olduğu da göze çarpan diğer bir nokta.
Kullanıcı arayüzü diğer benzer cihazlarla karşılaştırıldığında LG Uni8 modelinin 4.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında cihaz ile ilgili herhangi bir donanım bilgisine yer verilmemiş.
LG daha önce kısa vadede WP 8.1 cihazı satışa sunmayacağını açıklamıştı. Görselde 2014 yılı not düşüldüğü için cihazın yıl sonunda karşımıza çıkacak olması muhtemel. LG'nin uzun vadede nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. Ekosistemin tabiri yerindeyse bütün kaymağını Nokia yediği için diğer firmaların daha agresif bir politika geliştirmesi gerekiyor.
http://www.phonearena.com/news/LG-Uni8-pops-up-the-companys-first-Windows-Phone-8.1-handset_id56056 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lg piyasadaki en iyi çerçeve/ekran oranını tutturan üreticilerden.
Bu tasarım anlayışı cihazların aynı boyutta ekranlı diğer cihazlardan daha ufak olmasını da sağlıyor ayrıca...
Bu arada evet lg'nin wp cihaz uretmesi piyasaya tasarım anlamında çok hareket katar bu kesin bişey,ne iphone ne android ureticileri, her anlamda lg tasarım konusunda rakipsiz (özellikle çerçevelerde) ama su da bi gerçek,wp alınacaksa lumiadan başkası alınmaz cunku Nokia kadar kimse onemsemiyor ve destek vermiyor wp platformuna.. Sırf nokianın wp için ek yazılımları için (lumialara özel) Nokia alınır,en basitinden here drive gibi basarılı bir navigasyonu ne gordum ne kullandım...
Neyse sen S3/S3mini ile mutlu ol.
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