Poco C65'in global fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı

Marka tarafından yayınlanan resmi postere göre Poco C65'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 109 dolar fiyatla satılacak. Buna karşın 8 GB + 256 GB'lık varyantı 129 dolara alıcılarını bekleyecek. Gelelim teaser'daki diğer detaylara.
5 Kasım'da geliyor
Poco Global'e ait X (Twitter) hesabında yayınlanan gönderi, akıllı telefonun MediaTek Helio G85 işlemciden güç aldığını gösteriyor. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera içeren yapay zeka destekli üçlü arka kamera detayı da var. Cihazın üç farklı renkte sergilendiğini görüyoruz.
Üretici tarafından yapılan açıklamaya göre, Poco C65 isimli model 5 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon Şubat ayında çıkış yapan Poco C55'in halefi olarak karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.