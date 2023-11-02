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    Poco C65'in global fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı

    Poco yakında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Çinli marka Poco C65 adı altında sunulacak modelin tasarımını, global fiyatını ve çıkış tarihini resmi bir posterle açıkladı.
    Poco C65'in global fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör
    Poco markası yakında  yeni bir C serisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C65 adlı modelden bahsediyoruz. Şirket bugün cihazın global pazarda geçerli olacak fiyat etiketini ve çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca tasarımını gözler önüne seren bir görsel yayınladı.

    Marka tarafından yayınlanan resmi postere göre Poco C65'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 109 dolar fiyatla satılacak. Buna karşın 8 GB + 256 GB'lık varyantı 129 dolara alıcılarını bekleyecek. Gelelim teaser'daki diğer detaylara.

    5 Kasım'da geliyor

    Poco Global'e ait X (Twitter) hesabında yayınlanan gönderi, akıllı telefonun MediaTek Helio G85 işlemciden güç aldığını gösteriyor. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera içeren yapay zeka destekli üçlü arka kamera detayı da var. Cihazın üç farklı renkte sergilendiğini görüyoruz.

    Üretici tarafından yapılan açıklamaya göre, Poco C65 isimli model 5 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon Şubat ayında çıkış yapan Poco C55'in halefi olarak karşımıza çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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