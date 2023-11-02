Tam Boyutta Gör Poco markası yakında yeni bir C serisi akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C65 adlı modelden bahsediyoruz. Şirket bugün cihazın global pazarda geçerli olacak fiyat etiketini ve çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca tasarımını gözler önüne seren bir görsel yayınladı.

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Marka tarafından yayınlanan resmi postere göre Poco C65'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 109 dolar fiyatla satılacak. Buna karşın 8 GB + 256 GB'lık varyantı 129 dolara alıcılarını bekleyecek. Gelelim teaser'daki diğer detaylara.

5 Kasım'da geliyor

Poco Global'e ait X (Twitter) hesabında yayınlanan gönderi, akıllı telefonun MediaTek Helio G85 işlemciden güç aldığını gösteriyor. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera içeren yapay zeka destekli üçlü arka kamera detayı da var. Cihazın üç farklı renkte sergilendiğini görüyoruz.

Üretici tarafından yapılan açıklamaya göre, Poco C65 isimli model 5 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon Şubat ayında çıkış yapan Poco C55'in halefi olarak karşımıza çıkacak.

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Poco C65'in global fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı