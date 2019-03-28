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Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu!

Güney Koreli araştırmacılar tarafından yapılan çalışma sonucunda LTE 4G teknolojisinde 36 açık bulunduğu ortaya çıktı. Bu açıklar veri sızıntılarına sebep olabiliyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu!
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LTE 4G standardının açıkları hakkında çalışmalar yapan Güney Koreli araştırmacılar, 36 yeni açığın keşfedilmesini sağladılar. Bu güvenlik açıkları kullanıcının mobil ağ ile olan bağlantısını koparıp veriyi üçüncü taraf kişilerin kontrol etmesine bile sebep olabiliyor.

Mayıs ayında konferans düzenlenecek

Araştırma ekibi buldukları bu 36 açığın detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için Mayıs ayında bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Ayrıca güvenlik açıklarını tespit ettikleri araçları operatörlere ve cihaz üreticilerine göndererek düzeltmeler yapmalarına yardımcı olacaklar. Yani kısa süre içinde tüm bu açıkların kapatılacağını belirtebiliriz.

Açığın detaylarına inildiğinde sahte mesajlar gönderilmesi, veri trafiğinin dinlenmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği görülüyor. Araştırmacılar iki operatör üzerinde testler yaparak açıkların kullanılabilecekleri alanları da doğrulamışlar. Hatta bulunan bu açıklar beş farklı kategoriye ayrılmış.

Ayrıca Bkz. "ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor"

Kısacası mobil ağdan koparmak, veri akışını dinlemek ve kimlik avı için mesajlar göndermek gibi önemli güvenlik açıklarına LTE 4G bağlantı teknolojisinin bile sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Mayıs ayındaki konferansta bu açıkların detayları ortaya çıkacaktır.


https://www.engadget.com/2019/03/27/researchers-find-36-security-flaws-in-lte/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 ay en beğenilen metehanturt
Pamuk eller 5g ye diyorlar herhalde, şimdiden bütçenizi ayarlamaya başlayın anca toplarsınız diyorlar.
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EyezBerg 1 ay
3g kullanıyorum o yüzden sorun yok
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Sharparrow 1 ay
Eşşeğin kulağına su kaçırmak böyle bir şey olsa gerek... Hiçbir şeyden haberi olmayan hackerlar şimdi hepsini dener...
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MaSSive 1 ay
Her açıkta bir hayır vardır.
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StalkerReborn 1 ay
5G de de açık çıktı diye haber yapmamışlarmıydı (:
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alaz1903 1 ay
Donanımhaber'e yorumu beğenmeme özelliği yeniden gelse ya.
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dr20mouse 1 ay
Nsa ve onun gibi istihbarat servisleri kullansın diye bırakılan açıklar bunlar. Açıktan korkan vps sunucu kiralayıp kendi şifreli vpn ağını kurup öyle haberleşir.
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sis651 1 ay dr20mouse
O açıkları o kadar kolay bulup açıklayamazlar, rahat ol. Bunlar NSA'in hiç tenezzül bile etmediği açıklardır. :D
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NexusElite 1 ay
5G yi satmak için mi şimdi bulundu yoksa bulunmak istenmedi de şimdi mi söylediler düşündürür
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The.Mafia 1 ay NexusElite
Aynen katılıyorum bende aynı şeyleri yazacaktım
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Askaparta 1 ay
Ne sızma biter ne yeni nesil teknoloji biter.
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Tugrul_512bit 1 ay
Veri sızdırmak isteyeni durdurmak zor. İsterlerse mors alfabesi şeklinde veri aktarımı yaparlar, veri aktarımının içeriği önemsizdir ama aktarım frekansına bakarak veriyi sızdırabilirler mesela. Tıpkı şey gibi, fetönün ağlama frekansıyla oktarın alkış tutma frekansı gibi.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Detaylarıyla çözümlerinide sunsalar bari
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Spider_hip 1 ay metehanturt
Pamuk eller 5g ye diyorlar herhalde, şimdiden bütçenizi ayarlamaya başlayın anca toplarsınız diyorlar.
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