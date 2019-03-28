Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu!

LTE 4G standardının açıkları hakkında çalışmalar yapan Güney Koreli araştırmacılar, 36 yeni açığın keşfedilmesini sağladılar. Bu güvenlik açıkları kullanıcının mobil ağ ile olan bağlantısını koparıp veriyi üçüncü taraf kişilerin kontrol etmesine bile sebep olabiliyor.

Mayıs ayında konferans düzenlenecek

Araştırma ekibi buldukları bu 36 açığın detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için Mayıs ayında bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Ayrıca güvenlik açıklarını tespit ettikleri araçları operatörlere ve cihaz üreticilerine göndererek düzeltmeler yapmalarına yardımcı olacaklar. Yani kısa süre içinde tüm bu açıkların kapatılacağını belirtebiliriz.

Açığın detaylarına inildiğinde sahte mesajlar gönderilmesi, veri trafiğinin dinlenmesi gibi durumların ortaya çıkabileceği görülüyor. Araştırmacılar iki operatör üzerinde testler yaparak açıkların kullanılabilecekleri alanları da doğrulamışlar. Hatta bulunan bu açıklar beş farklı kategoriye ayrılmış.

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Kısacası mobil ağdan koparmak, veri akışını dinlemek ve kimlik avı için mesajlar göndermek gibi önemli güvenlik açıklarına LTE 4G bağlantı teknolojisinin bile sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Mayıs ayındaki konferansta bu açıkların detayları ortaya çıkacaktır.

https://www.engadget.com/2019/03/27/researchers-find-36-security-flaws-in-lte/