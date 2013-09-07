LTE destekli muhtemel Nexus 5, FCC onayında görüntülendi





Google'ın Android 4.4 sürümünün ilk işaretlerini vermeye başlamasıyla birlikte yeni Nexus akıllı telefonu için beklentiler de artmaya başladı. Bugüne kadar gündeme gelen iddialar Google'ın LG ile yeni bir ortaklığa gireceği yönünde.





ABD Haberleşme Komisyonu - FCC onayından henüz geçen D820 kod numaralı bir LG akıllı telefonunun Nexus 5 olabileceği üzerinde duruluyor. Cihazın Nexus 5 olabileceğine dair bazı işaretler göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi kablosuz şarj özelliği. Cihazın arka kapağında Qi kablosuz şarj standardını desteklediğine dair bir kısım bulunuyor. Google'ın KitKat tanıtım videosunda göze çarpan yeni bir Nexus cihazı ile bu görsellerin uyuştuğu belirtiliyor.





D820 modelinde ayrıca pek çok altyapıyı destekleyen LTE yongası, 3G, GSM, EDGE teknolojilerinin desteklendiği görülüyor. Model bu şekilde bir dünya telefonu olduğunu gösteriyor. Bunun yanında 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, MP3 oynatıcı, kamera, GPS özelliklerinin olduğu belgelere yansımış. Ayrıca Snapdragon 800 yongaseti de yine belgeler incelendiğinde ortaya çıkmış.





Ancak tespitlere göre cihazda 5 inçlik bir ekran yer alıyor. LG G2 modelinin 5.2 inçlik ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde Nexus 5 modelinin ekran açısından biraz kırpıldığı tahmini yapılabilir. Şimdilik Nexus 5 ile ilgili kesin bilgiler mevcut değil. Bu bakımdan Ekim döneminde bazı ayrıntıların netleşeceği düşünülüyor.

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=395625&fcc_id=ZNFD820