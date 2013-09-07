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LTE destekli muhtemel Nexus 5, FCC onayında görüntülendi

5 yıl
890
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40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LTE destekli muhtemel Nexus 5, FCC onayında görüntülendi

Google'ın Android 4.4 sürümünün ilk işaretlerini vermeye başlamasıyla birlikte yeni Nexus akıllı telefonu için beklentiler de artmaya başladı. Bugüne kadar gündeme gelen iddialar Google'ın LG ile yeni bir ortaklığa gireceği yönünde.

ABD Haberleşme Komisyonu - FCC onayından henüz geçen D820 kod numaralı bir LG akıllı telefonunun Nexus 5 olabileceği üzerinde duruluyor. Cihazın Nexus 5 olabileceğine dair bazı işaretler göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi kablosuz şarj özelliği. Cihazın arka kapağında Qi kablosuz şarj standardını desteklediğine dair bir kısım bulunuyor. Google'ın KitKat tanıtım videosunda göze çarpan yeni bir Nexus cihazı ile bu görsellerin uyuştuğu belirtiliyor. 

D820 modelinde ayrıca pek çok altyapıyı destekleyen LTE yongası, 3G, GSM, EDGE teknolojilerinin desteklendiği görülüyor. Model bu şekilde bir dünya telefonu olduğunu gösteriyor. Bunun yanında 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, MP3 oynatıcı, kamera, GPS özelliklerinin olduğu belgelere yansımış. Ayrıca Snapdragon 800 yongaseti de yine belgeler incelendiğinde ortaya çıkmış.

Ancak tespitlere göre cihazda 5 inçlik bir ekran yer alıyor. LG G2 modelinin 5.2 inçlik ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde Nexus 5 modelinin ekran açısından biraz kırpıldığı tahmini yapılabilir. Şimdilik Nexus 5 ile ilgili kesin bilgiler mevcut değil. Bu bakımdan Ekim döneminde bazı ayrıntıların netleşeceği düşünülüyor. 

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=395625&fcc_id=ZNFD820 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Nexus demek rahatlık demek :) Nitekim :)
nexus 5 kitkatla gelsede bizde güncelleme alsak nexus 4 olarak :)
Hatta nexus 6 bile gelse üzülmem ne güzel güncelleme gelir:)
Nexus demek rahatlık demek :) Nitekim :)nexus 5 kitkatla gelsede bizde güncelleme alsak nexus 4 olarak :)Hatta nexus 6 bile gelse üzülmem ne güzel günc...
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Yilsev 5 yıl
Elitforce
Nexus 4 ile arasında çok büyük farklar olacak gibi hem donanım hem yazılım ile

Yazılım açısından fark nasıl olacak acaba? Açıklayabilir misiniz. Lakin ikisi de nexus ve android'in yeni sürümü geldiğinde nexus 4 de aynı güncellemeyi alacak.
ElitforceNexus 4 ile arasında çok büyük farklar olacak gibi hem donanım hem yazılım ileYazılım açısından fark nasıl olacak acaba? Aç...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SS10 5 yıl FRAPS
FRAPS

muhamnet


FRAPS

muhamnet


web101

Nexuslar iyi güzel güncelleme alıyorda şu tasarımada bi el atsınlar artık sanki satılmasın diye bilerek çirkin yapıyorlar

Birkaç ayrı urun ve su anda note 2 kullanmak şartıyla nexus 4 kullandığım en guzel ve özgün dizayna sahip telefondu. Karizmatik ve zarif hatlara sahip bir ürün. Ebat ve görüntü olarak kıyas götürmez güzel bir urun. Nesini begenemediniz anlamadım. Eğer bir de güzel telefon tasarım anlayışınız hangi ürünü seçiyor söylerseniz sizi daha iyi anlayabiliriz.

Nexus 4 ün , Ekranı soluk , wifi si çekmiyor ,kamerası çamur gibi foto çekiyor , höparlör sesi kısık ,usb otg yok, Pili çok yetersiz geliyor günü tamamlamıyor.

Ayrıca höparlör arkada olduğu için tasarım hatasını alta çıkıntı yaparak aşmaya çalıştılar.
Ben telefonun ilk görselleri ortaya çıktığında o höparlörün ,zaten düm düz olan arka tarafa yapılmasının sıkıntı olacağını söylemiştim.

Arkadaş ne yazmış ben ne demişim... oku bakiim. Forum cidden zor bir yer. Biz tasarım konuşurken yırtık forumdan çıkar gibi alakasız alakasız şeyler... Ya sabır...

Dış tasarıma göre telefon alsaydık iphone alırdık , nexus 4 , sorunlu bir telefondur.Alan çoğu kişi satmaya çalışmaktadır.
SAdece dış tasarımın hiçbir önemi yok.

5 aydır sorunsuz kullanıyorum. İyi geceler
FRAPSmuhamnetFRAPSmuhamnet
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AERN 5 yıl
Nexus olması ve Google ürettiği telefon olması güncelleme açısından büyük avantaj. 5 inç bence yeterli bir büyüklük ve işlemcisi de eğer öyle olacak ise çok iyi. NFC desteğinin olması ve LTE olması da bir ayrı güzel.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ne zaman nexus almaya heveslensek ya gec geliyo ya tasarım kamera vs biyerden kırpıyorlar illaki bişey oluyor
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senersongur 5 yıl
1299 TL civari olacaktır.

3gb RAM
Snapdragon 800
32-64gb hafiza
20mp kamera
Full HD ekran
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jolawe 5 yıl senersongur
senersongur

1299 TL civari olacaktır.

3gb RAM
Snapdragon 800
32-64gb hafiza
20mp kamera
Full HD ekran

bu özelliklerle çok daha pahalıya gider.
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matmuhendisi 5 yıl
web101
Nexuslar iyi güzel güncelleme alıyorda şu tasarımada bi el atsınlar artık sanki satılmasın diye bilerek çirkin yapıyorlar

nexus 5 i bilmem ama nexus 4 en iyi tasarımlardan birine sahip hele arkası cam olması ve ışıldaması bambaşka bi hava katıyo .. Nexus5in büyük ihtimal şaşırtıcı bi kamerası olucak ve android 4.4 büyük kamera güncellemesi içerecek...
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İnsan Çakması 5 yıl
Umarım yeni Nexus multimedya açısından daha iyi olur. Çünkü Nexus 4'te ses ve kamera konusunda sıkıntılar duydum.
Hafıza da ayrı bir konu tabi.
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General. 5 yıl
Nexuslar iyi güzel güncelleme alıyorda şu tasarımada bi el atsınlar artık sanki satılmasın diye bilerek çirkin yapıyorlar
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muhamnet 5 yıl General.
web101
Nexuslar iyi güzel güncelleme alıyorda şu tasarımada bi el atsınlar artık sanki satılmasın diye bilerek çirkin yapıyorlar

Birkaç ayrı urun ve su anda note 2 kullanmak şartıyla nexus 4 kullandığım en guzel ve özgün dizayna sahip telefondu. Karizmatik ve zarif hatlara sahip bir ürün. Ebat ve görüntü olarak kıyas götürmez güzel bir urun. Nesini begenemediniz anlamadım. Eğer bir de güzel telefon tasarım anlayışınız hangi ürünü seçiyor söylerseniz sizi daha iyi anlayabiliriz.
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Yilsev 5 yıl
Elitforce
Nexus 4 ile arasında çok büyük farklar olacak gibi hem donanım hem yazılım ile

Yazılım açısından fark nasıl olacak acaba? Açıklayabilir misiniz. Lakin ikisi de nexus ve android'in yeni sürümü geldiğinde nexus 4 de aynı güncellemeyi alacak.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Elitforce 5 yıl Yilsev
Yilsev
Elitforce
Nexus 4 ile arasında çok büyük farklar olacak gibi hem donanım hem yazılım ile

Yazılım açısından fark nasıl olacak acaba? Açıklayabilir misiniz. Lakin ikisi de nexus ve android'in yeni sürümü geldiğinde nexus 4 de aynı güncellemeyi alacak.

Evet haklısınız hocam O mesajı yazarken pek iyi değildim galiba

Ama donanım anlamında hemfikiriz sanırım
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gorkem2626 5 yıl
Google telefonu keşke Nestle'ye yaptirsaydi ismi almakla bitmiyor o is
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Stanislas Xavier 5 yıl
Gereksiz derecede büyük bir kamera bölüm var eğer bir numarası olmayan sıradan bir kameraya böyle bir tasarım yaparlarsa saçmalamış olurlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FRAPS 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Gereksiz derecede büyük bir kamera bölüm var eğer bir numarası olmayan sıradan bir kameraya böyle bir tasarım yaparlarsa saçmalamış olurlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla bit kadar sensöre kocaman çerçeve yapmışlar.Büyük ihtimalle yine çamur gibi foto çekecektir , o kadar merceğe gerek yoktu.

Nokia Lumia nın yarısı kadar iyi foto çekse öpüp başınıza koyun.
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ozqur333 5 yıl
kamerası büyük isterse 20 mp olsun yine hoş durmuyor nexus4'ün arka yüzü çok güzeldi ışık vurunca çok güzel oluyordu birde kibardı bu çok büyük olmuş birde nexus 5 nexus4 gibi kolay kolay fiyatı düşmez içinde snapdragon 800 olacaktır yani adamlar gidipte 1400 TL'ye satmazlar bence en az 1700 TL olur.Aynı fiyat segmentinde note3-Xperia Z1-Optimus g2-nexus 5 olacak hadi hayırlısı
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Balawitz 5 yıl ozqur333
ozqur333
kamerası büyük isterse 20 mp olsun yine hoş durmuyor nexus4'ün arka yüzü çok güzeldi ışık vurunca çok güzel oluyordu birde kibardı bu çok büyük olmuş birde nexus 5 nexus4 gibi kolay kolay fiyatı düşmez içinde snapdragon 800 olacaktır yani adamlar gidipte 1400 TL'ye satmazlar bence en az 1700 TL olur.Aynı fiyat segmentinde note3-Xperia Z1-Optimus g2-nexus 5 olacak hadi hayırlısı

O kamera yuzunden beklemekten vazgectim
suan xiaomi mi3 ve nexus 4 arasinda gidip geliyorum
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Elitforce 5 yıl
Nexus 4 ile arasında çok büyük farklar olacak gibi hem donanım hem yazılım ile
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