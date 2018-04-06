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La Casa De Papel’den Türkiye’ye özel tanıtım videosu

La Casa de Papel için yeni bir video yayınlandı. Netflix Türkiye, İstanbul’un önemli mekanlarının yer aldığı 1 dakikalık tanıtım videosunu Twitter'da paylaştı. İşte o video:
1 yıl
6,7b
1
24
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’in ülkemizde sevilen dizilerinden La Casa De Papel’in ikinci sezonu yayınlandı. Yerelleştirme adına başarılı işlere imza atan Netflix Türkiye ekibi İstanbul’da tanıtım filmi çekti. Netflix Türkiye daha önce Stranger Things, Bright ve Black Mirror’a özel içerik hazırlanmıştı. Yerelleştirme anlamında o videolar kadar dikkat çeken bir video olmasa da böyle bir şeyin düşünülmüş olması güzel.


Netflix Türkiye’nin Twitter hesabında yayınlanan videoda, tıpkı dizideki karakterler gibi Dali maskeli ve kırmızı kostümlü karakterlerin İstanbul'da şehir turunu görüyoruz. Tanıtım videosunda Galata Kulesi, Kadıköy, Kapalı Çarşı ve İstanbul’un önemli pek çok mekânı yer alıyor.

La Casa De Papel, ülkemizde büyük ilgi gördü. Dizinin hayran sayısı her geçen gün artıyor. İstatistiklere baktığımızda DonanımHaber Forum’da geçtiğimiz ayın en çok konuşulan dizisinin La Casa De Papel olduğunu görüyoruz. İlgi bu kadar çokken, Türkiye’ye özel tanıtım videosu çekilmesi şaşırtmadı.


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IhtiyarDelikanli 1 yıl en beğenilen
bizim milletin hırsızlara karşı zaafı var dizinin bukadar tutmasını buna bağlıyorum
5 Yanıt Yanıtla +70
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Rachsuchtig 1 yıl IhtiyarDelikanli
Lan iki dakika siyasi gönderme yapmadan duramıyorsunuz.
2 Yanıt Yanıtla +25
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Mianfei 1 yıl amma velakin
karakterler cuk oturduğundan bu kadar tuttu , bide malum hırsızı seven bi milletimiz var
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Dodge 1 yıl
Bu tarz seylerin yapilmasi guzel ama dizi abartildigi kadar iyi degil kesinlikle.
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Sturmbannführer 1 yıl
İlginç bir tanıtım olmuş.
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Jacques Reverdi 1 yıl
Video iğrenç olmuş, sinirlerim bozuldu resmen.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
boşuna uğraşmışlar herkes dizi sitelerinden izledi zaten 2. sezonu
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onurk 1 yıl
Arkadaşların abartılı övgülerine dayanamayıp zaman ayırıp izledim bu kadar kurgu hatalarıyla dolu bir dizinin bu kadar çok beğenilmesi çok enteresan kıymeti bilinmeyen kaliteli diziler kalitesiz kitleler yüzünden iptal oluyor insan ona üzülüyor zaman değerli nereye harcadığınıza dikkat edin
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Kartal Göz 1 yıl
Tanıtımı izledim de... Amatör çalışması gibi olmuş.
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Mrxy81 1 yıl
Dikkat spoiler içerir !
Netflix Berlin ölünce acısına dayanamadı heralde. Yoksa çoktan yayınlanması gerekiyordu.
İlk sezonu izledikten sonra dizi bu kadar heyecanlıyken ve başka sitelerde dandik de olsa alt yazılı paylaşılmışken 'yok lan ben netflix'i bekleyecem' diyip 2. sezonu izlemeyen var mı aramızda :)
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Kulak Misafiri 1 yıl
Hani video nerde?
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obsesoz 1 yıl
izlemedik dövecekler..
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ab99167 1 yıl
Netflix tr den en büyük tepkiyi bu diziyi geç yayınlaması yüzünden aldı. Herkes harici sitelerden aylar öncesinden 2.sezonu bitirdi. Ben hala aylık parasını ödüyorum ama geç de olsa diğer dizileri bence hakediyor.
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