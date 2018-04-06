La Casa De Papel’den Türkiye’ye özel tanıtım videosu

Netflix’in ülkemizde sevilen dizilerinden La Casa De Papel’in ikinci sezonu yayınlandı. Yerelleştirme adına başarılı işlere imza atan Netflix Türkiye ekibi İstanbul’da tanıtım filmi çekti. Netflix Türkiye daha önce Stranger Things, Bright ve Black Mirror’a özel içerik hazırlanmıştı. Yerelleştirme anlamında o videolar kadar dikkat çeken bir video olmasa da böyle bir şeyin düşünülmüş olması güzel.





Netflix Türkiye’nin Twitter hesabında yayınlanan videoda, tıpkı dizideki karakterler gibi Dali maskeli ve kırmızı kostümlü karakterlerin İstanbul'da şehir turunu görüyoruz. Tanıtım videosunda Galata Kulesi, Kadıköy, Kapalı Çarşı ve İstanbul’un önemli pek çok mekânı yer alıyor.

La Casa De Papel, ülkemizde büyük ilgi gördü. Dizinin hayran sayısı her geçen gün artıyor. İstatistiklere baktığımızda DonanımHaber Forum’da geçtiğimiz ayın en çok konuşulan dizisinin La Casa De Papel olduğunu görüyoruz. İlgi bu kadar çokken, Türkiye’ye özel tanıtım videosu çekilmesi şaşırtmadı.