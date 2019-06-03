La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı

Ülkemizde de oldukça beğenilen La Casa de Papel dizisi, Netflix tarafından satın alınmıştı. Dizinin Netflix’e geçmesini, yeni sezon müjdesi takip etti. Hatta geçtiğimiz aylarda dizinin 3. sezonunun 19 Temmuz’da başlayacağına dair mini bir fragman yayınlanmıştı. Bugün ise La Casa de Papel: 3. Kısım için resmi fragman paylaşıldı.

“Bu sefer konu aile”

Netflix Türkiye resmi YouTube kanalı tarafından paylaşılan fragmanı haberimizin başında izleyebilirsiniz. Sizlerin de görebileceği üzere Rio ismindeki karakterin kaçırılması yeni sezonun ana konusu olacak. Ekip, bu sefer Rio’yu kurtarmak için bir araya geliyor. Videonun altında bulunan “Bu sefer konu para değil. Bu sefer konu, aile.” yorumu da bu duruma işaret ediyor. Fragmanın en sonunda dizinin sevilen karakterlerinden Berlin’i de görme şansı yakalıyoruz.

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İki dakika uzunluğundaki fragmanda aksiyonun ve maceranın kaldığı yerden devam ettiğini anlaşılabiliyor. Yayınlanmasına bir buçuk ay kalan dizi için meraklı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Ayrıca 3. sezonda yeni karakterler de bizleri bekliyor. Dizinin sevenleri 19 Temmuz tarihini iple çekecek gibi.