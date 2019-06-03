La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı

“Bu sefer konu aile”
Netflix Türkiye resmi YouTube kanalı tarafından paylaşılan fragmanı haberimizin başında izleyebilirsiniz. Sizlerin de görebileceği üzere Rio ismindeki karakterin kaçırılması yeni sezonun ana konusu olacak. Ekip, bu sefer Rio’yu kurtarmak için bir araya geliyor. Videonun altında bulunan “Bu sefer konu para değil. Bu sefer konu, aile.” yorumu da bu duruma işaret ediyor. Fragmanın en sonunda dizinin sevilen karakterlerinden Berlin’i de görme şansı yakalıyoruz.Ayrıca Bkz. "Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor"
İki dakika uzunluğundaki fragmanda aksiyonun ve maceranın kaldığı yerden devam ettiğini anlaşılabiliyor. Yayınlanmasına bir buçuk ay kalan dizi için meraklı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Ayrıca 3. sezonda yeni karakterler de bizleri bekliyor. Dizinin sevenleri 19 Temmuz tarihini iple çekecek gibi.
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Kıçıkırık Rio'yu kurtarma sezonu olacakmış
Bu diziye gelinceye kadar izlenesi çok dizi var. Neredeyse sadece Türkiye’de patlayabilen sırf bunun için İstanbul karakteri eklenerek kalabalık orta doğu ve avrupa ülkesi olan Tr’ye oynayan bir dizi.
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