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La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix’in sahip olduğu La Casa de Papel dizisi 19 Temmuz tarihinde 3. sezonuyla geri dönüyor. La Casa de Papel: 3. Kısım olarak isimlendirilen yeni sezonun resmi fragmanı yayınlandı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
4,7b
1
22
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Ülkemizde de oldukça beğenilen La Casa de Papel dizisi, Netflix tarafından satın alınmıştı. Dizinin Netflix’e geçmesini, yeni sezon müjdesi takip etti. Hatta geçtiğimiz aylarda dizinin 3. sezonunun 19 Temmuz’da başlayacağına dair mini bir fragman yayınlanmıştı. Bugün ise La Casa de Papel: 3. Kısım için resmi fragman paylaşıldı.

“Bu sefer konu aile”

Netflix Türkiye resmi YouTube kanalı tarafından paylaşılan fragmanı haberimizin başında izleyebilirsiniz. Sizlerin de görebileceği üzere Rio ismindeki karakterin kaçırılması yeni sezonun ana konusu olacak. Ekip, bu sefer Rio’yu kurtarmak için bir araya geliyor. Videonun altında bulunan “Bu sefer konu para değil. Bu sefer konu, aile.” yorumu da bu duruma işaret ediyor. Fragmanın en sonunda dizinin sevilen karakterlerinden Berlin’i de görme şansı yakalıyoruz.

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İki dakika uzunluğundaki fragmanda aksiyonun ve maceranın kaldığı yerden devam ettiğini anlaşılabiliyor. Yayınlanmasına bir buçuk ay kalan dizi için meraklı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Ayrıca 3. sezonda yeni karakterler de bizleri bekliyor. Dizinin sevenleri 19 Temmuz tarihini iple çekecek gibi.


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damn2u 5 gün en beğenilen
Vay be, ilk sızan görüntülerden sonra sadece kaçışa odaklı olacağını sanıyordum, bu fragman heyecanlandırdı işte.
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TheYips 1 gün
Çöp
Kıçıkırık Rio'yu kurtarma sezonu olacakmış
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AL3lMA 5 gün
Lan o berlin ne b.k yemeye yaşıyor onun yediği kurşunları fil yese 3 defa ölmüştü bunu nasıl açıklamayi düşünüyorlar çok merak ediyorum doğrusu.
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DjarumBlack- 5 gün AL3lMA
flashback yaparlar soygundan sonrasının planlarını vs anlatır ne olacak başka
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Şeref60 5 gün yeni yorumcu
Yine muhteşem bir yapıt
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Morgoth Draqe 5 gün
En balon dizilerden birisi, güzel hikaye, leş kurgu, aralarında bulunan çöp oyuncular, mantıksız yavaş bir işleyiş, akışta tıkanmalar. Berlin, Moskova ve Prof. hariç kötü karakter derinlikleri.
Bu diziye gelinceye kadar izlenesi çok dizi var. Neredeyse sadece Türkiye’de patlayabilen sırf bunun için İstanbul karakteri eklenerek kalabalık orta doğu ve avrupa ülkesi olan Tr’ye oynayan bir dizi.
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Cihat_, 5 gün Morgoth Draqe
Şükür biri aklımdan geçenlere tercüman oldu
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sounderland 5 gün
Umarım bunuda Prision Break, The Walking Dead ve GOT gibi yapmazlar ve tadında bırakırlar.. Uzadıkca senaryo da saçmalamaya başlıyorlar..
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Giresunlufuk 5 gün
2. sezon bitseydi olurdu ama fragman da iyi duruyor. Berlin'in hayatta kalması saçma işlenmez umarım. Yoksa sıkıntı büyük.
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lido 5 gün
tadında bıraksalardı keşke...
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tropeus77 1 gün lido
izleme o zaman tadında kalsın..
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walkererdem 5 gün
Berlin nasıl yaşıyor ? bunu nasıl açıklayacaklar acaba üzerine kaç şarjör mermi boşaltırmışlardı yaşama imkanı sıfır..
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ozibaba98 5 gün
Flashback olabilir belki
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Askaparta 5 gün
Konu aileymiş, çocuklardan dizi bakamıyoruz, bir şey kaybetmeyeceğiz.
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mert1907 5 gün
Ben yine de Netflix'e güvenmiyorum umarım önceki sezonları aratmaz. Ama sonda Berlin'i görmek beni heyecanlandırdı.
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