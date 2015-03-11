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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie yeni USB Type-C uyumlu depolama çözümlerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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LaCie yeni USB Type-C uyumlu depolama çözümlerini duyurdu

Apple'ın sadece USB Type-C bağlantısına yer verdiği yeni MacBook dizüstü bilgisayarını tanıtmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen uyumlu çevrebirimleri de arka arkaya gelmeye başladı. Apple'ın kendi adaptöründen sonra LaCie de yeni depolama çözümlerini duyurdu.
LaCie'nin yeni çözümleri Porsche Design Mobile Drive serisi içerisinde yer alacak ve USB Type-C bağlantısı ile kullanılacak. LaCie önceki bağlantıları da düşünerek USB 2.0 ve 3.0 için bir adaptörü de kutuya dahil ediyor.
Porsche Design Mobile Drive depolama çözümünde alüminyum kasa dikkat çekerken, veri aktarım hızlarında da 100MBps seviyeleri yakalanıyor. Çözüm MacBook için ilk harici depolama istasyonu ünvanını da ele geçiriyor.
Yaz aylarına doğru satışa çıkacak olan yeni çözümlerde 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri yer alacak. Şimdilik LaCie fiyat bilgisi vermiyor ancak serideki diğer modellere bakarak 70$ başlangıç fiyatının olacağı tahmin ediliyor.



http://www.theverge.com/2015/3/10/8186053/lacie-hard-drive-apple-macbook-2015 Yorum Yaz
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JrMaster 4 yıl
bunu alana kadar rMBPro alın ömür boyu kullanın.
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ulabuneya 4 yıl
Bu sene bolca usb 3.1 ürünler göreceğiz.

Buyuk ihtimalle yeni çıkacak windows 10 lu laptoplarda birlikte piyasaya yayılacak.
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Turkforce 4 yıl
4299 TL vereceğim zaman paramı harcayacak yer bulamadığım zamandır.

Apple ürünlerine daha para vermek nasip olmadı, inşallah olmazda.
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General. 4 yıl
Döğüşleme başladı.
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Turkforce 4 yıl
100MBps değil 100MB olacak yada daha güzeli 100Megabyte


MacBook tanıtılır tanıtılmaz hemen sipariş geçtim, usb type-c depolamayı nerden bulurum diye kara kara düşünüyordum.
İyi ki varsın Lacie.
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