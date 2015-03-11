LaCie yeni USB Type-C uyumlu depolama çözümlerini duyurdu

Apple'ın sadece USB Type-C bağlantısına yer verdiği yeni MacBook dizüstü bilgisayarını tanıtmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen uyumlu çevrebirimleri de arka arkaya gelmeye başladı. Apple'ın kendi adaptöründen sonra LaCie de yeni depolama çözümlerini duyurdu.

LaCie'nin yeni çözümleri Porsche Design Mobile Drive serisi içerisinde yer alacak ve USB Type-C bağlantısı ile kullanılacak. LaCie önceki bağlantıları da düşünerek USB 2.0 ve 3.0 için bir adaptörü de kutuya dahil ediyor.

Porsche Design Mobile Drive depolama çözümünde alüminyum kasa dikkat çekerken, veri aktarım hızlarında da 100MBps seviyeleri yakalanıyor. Çözüm MacBook için ilk harici depolama istasyonu ünvanını da ele geçiriyor.

Yaz aylarına doğru satışa çıkacak olan yeni çözümlerde 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri yer alacak. Şimdilik LaCie fiyat bilgisi vermiyor ancak serideki diğer modellere bakarak 70$ başlangıç fiyatının olacağı tahmin ediliyor.









http://www.theverge.com/2015/3/10/8186053/lacie-hard-drive-apple-macbook-2015