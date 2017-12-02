Mercedes-Benz dört yeni modelin tanıtımını yaptı

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Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 1 Aralık tarihinde başlayan fuar, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda binin üzerinde model sergileniyor ve toplam 31 aracın ilk gösterimi yapılacak.

Mercedes-Benz, fuarın açılış gününde dört yeni otomobilin tanıtımını gerkeleştirdi: Mercedes-AMG Project One, yeni S-Serisi Cabriolet, yeni CLS ve konsept AMG GT4.

Yeni CLS

Yeni Mercedes-Benz CLS, ilk kez beş koltuklu olarak sunuluyor. CLS, yeni dört ve altı silindirli motor nesilleri de dahil olmak üzere tamamen yeni motorlarla yollara çıkıyor.

Barındırdığı tasarım detaylarıyla yeni CLS, güncel Mercedes-Benz coupé ailesine katılıyor. 0,26 cW’lik rüzgar sürtünme katsayısı aerodinamik mimariyi gözler önüne sererken, yeni CLS yeni motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Satış başlangıcıyla birlikte ikisi dizel ve biri benzinli (ortalama yakıt tüketimi: 7,5 - 5,6 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 178 – 148 gr/km) olmak üzere üç adet altı silindirli motor seçeneği sunuluyor.

Mercedes-AMG Project ONE

İki kişilik bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE, Formula 1 hibrit teknolojisini yarış pistlerinden yollara aktarıyor. Yüksek performans tipi hibrit 1.000 BG’nin üzerinde güç üretiyor ve 350 km/sa’nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor. Sistem birbiriyle uyum içerisinde çalışan yüksek entegrasyonlu bir adet içten yanmalı turbo benzinli motor ve toplam dört adet elektro motordan oluşuyor.

S-Serisi Cabriolet

Mercedes-Benz markasının amiral gemisi olarak tanımlanan S-Serisi ailesinin bir üyesi olarak Cabriolet de kısa bir süre önce lüks sedanda hayata geçirilen güncellemelerden yararlanıyor. Yeni ve fonksiyonları geliştirilen sürüş destek sistemleri, yeni nesil direksiyon da dâhil geniş ekran kokpitli modern kumanda ve gösterge konsepti, Energizing konfor yönetimi ve yeni nesil bilgi ve eğlence sistemleri bunlardan bazılarını oluşturuyor.

Mercedes-AMG GT4

Mercedes-AMG GT4, heyecan uyandıran bir yarış pisti performansına sahip olan Mercedes-AMG GT R'ı temel alıyor. Bu yol tipi spor otomobilinin yüksek sürüş dinamikleri daha da geliştirildi. Temel felsefe olarak standart ekipman yarış ortamında taviz vermeyi gerektirecek olduğunda Mercedes AMG GT4'de yerini saf kan motor sporları teknolojisi dolduruyor. GT3 alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimlerin doğrudan gelişime yansımış olduğu açıkça görülüyor. Mercedes-AMG, yeni yarış otomobiliyle dinamik yükselişe sahip yepyeni bir GT kategorisi yaratıyor.