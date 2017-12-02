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Mercedes-Benz dört yeni modelin tanıtımını yaptı

Mercedes-Benz, Los Angeles otomobil fuarında dört yeni modelin tanııtımını yaptı. Tanıtımın ana odağı olan yeni CLS'in yanında AMG Project One, yeni S-Serisi Cabriolet, konsept AMG GT4 tanıtıldı.
1 yıl
5,8b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mercedes-Benz dört yeni modelin tanıtımını yaptı
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Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 1 Aralık tarihinde başlayan fuar, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda binin üzerinde model sergileniyor ve toplam 31 aracın ilk gösterimi yapılacak.

Mercedes-Benz, fuarın açılış gününde dört yeni otomobilin tanıtımını gerkeleştirdi: Mercedes-AMG Project One, yeni S-Serisi Cabriolet, yeni CLS ve konsept AMG GT4.

Yeni CLS

Yeni Mercedes-Benz CLS, ilk kez beş koltuklu olarak sunuluyor. CLS, yeni dört ve altı silindirli motor nesilleri de dahil olmak üzere tamamen yeni motorlarla yollara çıkıyor.

Barındırdığı tasarım detaylarıyla yeni CLS, güncel Mercedes-Benz coupé ailesine katılıyor. 0,26 cW’lik rüzgar sürtünme katsayısı aerodinamik mimariyi gözler önüne sererken, yeni CLS yeni motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Satış başlangıcıyla birlikte ikisi dizel ve biri benzinli (ortalama yakıt tüketimi: 7,5 - 5,6 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 178 – 148 gr/km) olmak üzere üç adet altı silindirli motor seçeneği sunuluyor.

Mercedes-AMG Project ONE

İki kişilik bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE, Formula 1 hibrit teknolojisini yarış pistlerinden yollara aktarıyor. Yüksek performans tipi hibrit 1.000 BG’nin üzerinde güç üretiyor ve 350 km/sa’nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor. Sistem birbiriyle uyum içerisinde çalışan yüksek entegrasyonlu bir adet içten yanmalı turbo benzinli motor ve toplam dört adet elektro motordan oluşuyor.

S-Serisi Cabriolet

Mercedes-Benz markasının amiral gemisi olarak tanımlanan S-Serisi ailesinin bir üyesi olarak Cabriolet de kısa bir süre önce lüks sedanda hayata geçirilen güncellemelerden yararlanıyor. Yeni ve fonksiyonları geliştirilen sürüş destek sistemleri, yeni nesil direksiyon da dâhil geniş ekran kokpitli modern kumanda ve gösterge konsepti, Energizing konfor yönetimi ve yeni nesil bilgi ve eğlence sistemleri bunlardan bazılarını oluşturuyor.

Mercedes-AMG GT4

Mercedes-AMG GT4, heyecan uyandıran bir yarış pisti performansına sahip olan Mercedes-AMG GT R'ı temel alıyor. Bu yol tipi spor otomobilinin yüksek sürüş dinamikleri daha da geliştirildi. Temel felsefe olarak standart ekipman yarış ortamında taviz vermeyi gerektirecek olduğunda Mercedes AMG GT4'de yerini saf kan motor sporları teknolojisi dolduruyor. GT3 alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimlerin doğrudan gelişime yansımış olduğu açıkça görülüyor. Mercedes-AMG, yeni yarış otomobiliyle dinamik yükselişe sahip yepyeni bir GT kategorisi yaratıyor.


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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
cls ye dokunmasaydınız keşke dedirtti, bence s coupe gibi küçük dokunuşlar şu s den daha albenili durabilirdi, tabii canlı görmek de lazım ama ilk irtiba olumsuz. Diğer araçlar ise
cls ye dokunmasaydınız keşke dedirtti, bence s coupe gibi küçük dokunuşlar şu s den daha albenili durabilirdi, tabii canlı görmek de lazım ama ilk irtiba olums...
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12 Angry Men 1 yıl
Yurt dısında 50.000 küsür eurodan baslıyor yeni cls. Yurt dışında yasaydım alabılırdım ama burada bırak cls'yi b sınıfı araç bıle alınmaz.
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pataron 1 yıl
Project One 1.6 litre motora sahip(Bunun dışında her tekerde birer elektrik motoru var tabii). Nürburgring rekorunu kıracağız diyorlar. Şekil şemal olarak da mühendislik olarak da mevcut hiper arabalardan iyi görünüyor. Bir Ferrari taraftarı olarak her tarafında AMG Petronas imzası olan bu arabadan ötürü Mercedes'e saygılarımı sunuyorum. Çağımızın McLaren F1'i Project One'dır.
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Muqarnas 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şiiiimdi uzaklaaardasııınnn, gönüül hicranlaa doolduu
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kadirirdem 1 yıl
Alamayacağım için sorun yok.
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reiis 1 yıl
Mercedesin külüstürünü fiat'ın lüksüne tercih ederim
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12 Angry Men 1 yıl
Yurt dısında 50.000 küsür eurodan baslıyor yeni cls. Yurt dışında yasaydım alabılırdım ama burada bırak cls'yi b sınıfı araç bıle alınmaz.
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seckinim 1 yıl
Hepsinde de o 3 cm çerçeveli müthiş(!) Infotainment ekranı var değil mi :)
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trexin 1 yıl
Niye cls gibi bir modeli buna cevirdiniz ki.
Simdi su tasarimdan daha iyisinin yapilamayacagini dusunen var mi?
cla gibi orantisiz hatlara sahip. Ilk nesil sahaneydi. 2. nesil olgundu. Bu ise...
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Mendieta58 1 yıl
Umarım mercedes cls deki far ve stop grubunu tüm modellere yaymaz
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
Project one tanidildiktan sonra Koenigsegg in yeni rekoru kirilmaya calisilabilir mi acaba?
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Greylights 1 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-

Project one tanidildiktan sonra Koenigsegg in yeni rekoru kirilmaya calisilabilir mi acaba?

350 km/h yapıyor. 400 e çıkması gerek o rekoru kırabilmek için.
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zeytinkoy 1 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-
Project one tanidildiktan sonra Koenigsegg in yeni rekoru kirilmaya calisilabilir mi acaba?

Formula 1 araçları ve dolayısıyla Amg project one çok yüksek son sürat yapmaya göre değil, çok iyi ivmelenmeye ve çok iyi şekilde frenleme yapabilmeye göre tasarlanıyor.
0-100, 0-200, 100-200'de koenigsegg'i, bugatti'yi falan dinlemez ama onlar gibi 400'ün üzerine çıkamaz.
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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
cls ye dokunmasaydınız keşke dedirtti, bence s coupe gibi küçük dokunuşlar şu s den daha albenili durabilirdi, tabii canlı görmek de lazım ama ilk irtiba olumsuz. Diğer araçlar ise
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