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Facebook kendi TV uygulamasını yayınlamaya hazırlanıyor

Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı TV uygulamasını çok yakında yayınlayacak. İlk olarak Apple TV'ye gelecek bu uygulama üzerinden orijinal içeriklerin de yayınlanması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde video alanına oldukça önem veren ve bu atılımı sayesinde YouTube gibi video paylaşım platformlarına doğrudan rakip olan Facebook, bu alandaki faaliyetlerini daha da arttırmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook, Apple TV gibi platformlar için kendi TV uygulamasını geliştiriyor.
Son dönemde daha uzun ve popüler videoları ön plana çıkaran Facebook, bu yeni TV uygulamasında da uzun videolara öncelik verecek. Facebook'un bu amaç doğrultusunda çeşitli medya kuruluşları ile görüşme halinde olduğu ve yeni uygulaması üzerinden kullanıcılarına dizilerden spor programlarına, çeşitli içerikler sunmayı planladığı söyleniyor.
Facebook, bu yeni uygulaması ile birlikte reklamlardan elde ettiği geliri önemli ölçüde arttırmayı hedefliyor. Çünkü Facebook TV'ye geçiş yaparak reklam şirketlerinin hem online reklama ayırdığı bütçede, hem de televizyon reklamlarına ayırdığı bütçede kendisine yer bulabilecek.
Wall Street Journal'a göre bir TV uygulaması yıllardır Facebook'un planları arasında yer alıyordu. Şirketin geçtiğimiz yıl aldığı karar ile videolara öncelik vermeye başlaması ile birlikte bu proje yeniden canlandı ve hızla ilerlemeye başladı.
TV uygulamasının Apple TV dışında hangi platformlara yönelik olarak yayınlanacağı veya ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor ancak konu ile ilgili bir açıklamanın yakın zamanda geleceği tahmin ediliyor.

http://variety.com/2017/digital/news/facebook-video-app-apple-tv-set-tops-1201974857/ Yorum Yaz
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Barış Manço 2 yıl
Bazılarının mutlaka işine yarar diye düşünüyorum da ben pek TV izlemem
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Kerim5100 2 yıl
adsbook :D
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aygunn 2 yıl
Adamların derdi, işi gücü reklam zaten
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