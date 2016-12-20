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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini Aventador S: Daha güçlü, daha yetenekli

İyi olan bir spor otomobili nasıl daha iyi yaparsanız ? Bu soruya kafa yoran Lamborghini mühendisleri uzun çalışmalar sonucunda Aventador S modelini geliştirdi. İşte yeni otomobil ve özellikleri.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
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35
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarım öznel bir kavram, hele ki otomobiller söz konusu olduğunda mutlak bir doğru veya genel geçer bir sonuçtan bahsedemeyiz. Ancak fikrimi soracak olursanız eğer Lamborghini Aventador ve kardeşi Huracan,son dönemde gördüğüm en ateşli tasarımlar. Belki daha verimli, belki daha hızlı veya belki daha teknolojik görünen tasarımlar var, ancak İtalyan efsanesi Lambo'nun tasarımcıları bu iki araçla harika bir işe imza atmışlar diye düşünürüm her zaman.
Şimdiyse 2017 model yeni Avetantador S ile karşı karşıyayız. Çeşitli yenilik ve güncellemelere sahip olan otomobil, iyi bir mirası daha iyi bir noktaya taşımak için görevlendirilmiş. Dolayısıyla gelin belli kriterler altında neler yeni göz atalım. Önce tasarım ile başlamak istiyorum, ana hatlar korunurken, bazı detaylarda gelişim söz konusu. Örneğin ön tampon, aracın yere basma kuvvetini arttırmak için elden geçirilmiş ve geliştirilmiş. Bu sayede 2017 model otomobilde bastırma kuvvetinde %130'luk bir artış yaşanmış burun kısmındaki etkiyi hesapladığımız zaman.
Bir başka tasarım güncellemesi ise arka kanatta karşımıza çıkıyor. Üç farklı pozisyonda hareket edebilen kanat bu sayede selef modeldekine göre %50 daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor, en kaygan ayarda %400'e varan oranda direnç azaltıyor. Tasarımın altında yatan motor ve aktarma organları da gelişiminden nasibini almış. 6.5 litre hacmindeki V12 motor selefine göre 40 beygir arttırılarak 730 beygire yükseltilmiş. Tork ise 690nm. 0-100 hızlanması 2.9 saniyede gerçekleşen Aventador S'nin en yüksek sürati ise 350 Km/saat olarak açıklandı.
Yukarıda bahsettiğim değerlere ulaşabilmek için, Lamborghini mühendisleri özellikle değişken valf zamanlamaları ve hava giriş sistemi üzerinde ince ayarlamalar yapmış. Ayrıca devir de 8350rpm'den 8500rpm'ye yükseltilmiş. %20 daha hafif egzoz sistemi ile donatılan otomobilin ağırlığı selefi ile aynı yani 1575Kg ancak güç/ağırlık dağılımı geliştirilerek 25 beygir arttırılmış yani Aventador S, ton başına 463 beygir gibi bir değere ulaşmış. Tabi bahsettiklerime ek olarak şasenin kararlığı da araç dinamikleri açısından önemli. Selefi gibi karbonfiber monokok yapı üzerinde şekillenen otomobilde dört tekerlekten yönlendirme sistemi en önemli yenilikler arasında.
Lamborghini yetkililerinin açıklamasına göre, bir seri üretim Lamborghini otomobilinde ilk defa kullanılan bu sistem, yüksek sürat stabilitesini-düşük sürat manevra kabiliyetini ve çevik olma kabiliyetlerini önemli oranda arttırıyor. Yani arka tekerlekleri de bir miktar dönen otomobil, çok daha esnek bir sürüş mimarisi üzerinde hareket ediyor. Bir diğer güncelleme alanı olan süspansiyon sisteminde ise, yenilenen itici çubuk ve magneto reolojik süspansiyon ayarları, Aventador S'nin daha kısa sürede tepki vermesinin önünü açıyor.
Sadece bunlar da değil, yazılım seviyesinde de elden geçirilen otomobilde elektronik stabilite kontrol sisteminin daha hızlı reaksiyon göstermesi sağlanırken, gözden geçirilen dört tekerlekten tahrik sistemi, motordaki torkun %90'ını artık arkaya sevk edebiliyor artık. Bu detay otomobilin çevikliğine katkı sağlayan bir diğer gelişim alanı bence.
Öncül Aventador ve güncel diğer Lambo'lardaki üç farklı sürüş modu yani cadde için Strada - siz ona günlük kullanım modu diyebilirsiniz - Spor ve Corsa (Yarış) moduna ek olarak Aventador S'de dördüncü seçenek olara Ego modu var. Bu mod, sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor ve bu sayede Ego modunda sürücü, kendi motor ve süspansiyon ayarlarını devreye sokabiliyor. Tabi tüm bunların dışında yeni otomoilde bilgi-eğlence sistemi yenilendi, ekran güncellendi ve Apple CarPlay desteği geldi.
Mevcut Aventador modelinin yerini alacak Aventador S'in örneğin İngiltere fiyatı selefinden 10.000+ Pound daha yüksek olacak. Yaygın sevkiyatı İlkbahar'da başlayacak olan yeni Aventador S oldukça iddialı görünüyor. Bakalım Ferrari ve McLaren gibi rakipleri, Aventador S hamlesine karşı nasıl bir aksiyon alacaklar, bunu bekleyip göreceğiz. Eğer bir test sürüşü imkanı olacaksa yetkililere sesleniyorum, adımı listeye ekleyebilirsiniz :)

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sniper23 2 yıl en beğenilen
Güzel bir duvar kağıdı daha.
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murdocklawless 2 yıl Fistful of Dollars
Fistful of Dollars

Çöp, leş.

sana tüplü şahin bile çok.
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ataince 2 yıl
Aventador S beklediğim gibi çıkmadı. Fiyatını hak etmiyor. Aventador SE'yi bekliyorum.
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CeremiKılarksın 2 yıl
Diablo ya da Murcielago'yu tercih ederim.
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volkanbravo 2 yıl
TÜRKİYE'de millet hala şahin doğana biniyor
Güzel duvar kağıdı.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

kapışak mı
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Guest-E7308EAF1 2 yıl
bu fiyata çok iyi 10 tane aldım bulunsun. Eşe dosta dağıtırım
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aycibin 2 yıl
v12...atmosferik...700+ beygir...4 çekiş...8500rpm'lik fantastik ses...daha ne olsun!
gt6'da kullanıyorum :) inanılmaz keyifli bir sürüşü var.gallardo sürüş keyfi ferrari'nin gerisindeydi ama bu tüm eksiklerini gidermiş bir spor araba olmuş.ivmelenme,yol tutuş,downforce,çeviklik,fren stabilitesi herşeyiyle başka bir araba
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MrKemal17 2 yıl aycibin
aycibin
v12...atmosferik...700+ beygir...4 çekiş...8500rpm'lik fantastik ses...daha ne olsun!
gt6'da kullanıyorum :) inanılmaz keyifli bir sürüşü var.gallardo sürüş keyfi ferrari'nin gerisindeydi ama bu tüm eksiklerini gidermiş bir spor araba olmuş.ivmelenme,yol tutuş,downforce,çeviklik,fren stabilitesi herşeyiyle başka bir araba

Bir Superveloce değil sanki.
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DH Misafiri 2 yıl
"hypercar" nedir? önce bunu öğrenin be cahil caponun, cahil fanları :) gelmiş honda nsx demiş ya şaka gibi. hatta şaja ötesi :) bende bu cahillere hareketli spoyler falan anlatıyom :)
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Kami Kaze 2 yıl DH Misafiri
youtube.com/...
sanırım nsx hareketli spoyler zamazingosu olmadığı için geçti
cahil japon dediğin firmalar eskiden avrupalıların turbodan aldığı gücün daha fazlasını alıyordu,cahil dediğin honda jet üretiyor robot üretiyor saçma sapan bir spoyler üretemiyor sanıyorsun kendini kandırmaya devam et
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YASNAKTP 2 yıl
''Bence'' eski tasarımı çok daha güzeldi.
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ec.dmn 2 yıl
Adamlar yapıyor ya!
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
İnşaat zenginlerimiz alır şimdi bundan.

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