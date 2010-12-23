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Lamborghini Sesto Elemento sadece 10 adet satılacak, fiyatı 3 milyon $!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
174,3b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Lamborghini Sesto Elemento sadece 10 adet satılacak, fiyatı 3 milyon $!
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2010 yılının en etkileyici olarak gösterilen konseptlerini dünkü haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Muhteşem tasarımı ve içten yanmalı motor teknolojisinin en üstlerini temsil eden motoru sayesinde çok etkileyici olan Lamborghini Sesto Elemento konseptinden sadece 10 adet satışa çıkarılacak.

Lamborghini, toplamda 10 adet Sesto Elemento konsepti hazırladı ve otomobilin yolda kullanılma izni olmadığı için sadece pistte kullanılmak üzere belirli müşterilere bu otomobili satacak. Bu özel otomobili satın alacak kişilerin bir servet ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Otomobilin yalnızca Almanya'da satılacağı ve %19 vergi de eklendiğinde fiyatının 3 milyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

2 koltuklu Sesto Elemento'nun 10 silindirli 5.2 litre hacmindeki motoru Gallardo'daki motorun Sesto Elemento için güncellenmiş hali olarak göze çarpıyor. 570 beygir ve 540 NM tork üretebilen güçlü motor konsept otomobili 0'dan 100 kilometre/saat hıza sadece 2.5 saniyede ulaştırabiliyor. Otomobilin maksimum hızının ise 300 kilometre/saat hızın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Lamborghini Sesto Elemento sadece 10 adet satılacak, fiyatı 3 milyon $!
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DH Misafiri 3 ay
sayısal loto ya da süper lotodan parayı bulursam %10000000 alıcam bir tane az kaldı o parayı bulucam
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bu 2010 model lamboghini sesto elemento siz bide 2014 model lamborghini veneno yu görün sn de 500 km hız arabanın yola çıkması yasak bi tane lamborghini aventador um var aşırı benzin yiyo yani alcanız arabanın benzinini karşılaya bilmeniz lazım
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Starrk35 5 yıl
Dostum ben de 2 tane Aventador, 3 tane Bugatti Veyron ve 1 tane de murcielago var sen ne diyorsun.
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DH Misafiri 6 yıl
param olsa almak için 1dk düşünmem
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DH Misafiri 7 yıl
retro.
büyük konuşmayayım ama 30.000 tl deseler almak için düşünürüm ve büyük ihtimalle vaz geçerim

30.000 tl ye jantındaki bir vidayı alabilirsin belki
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Evo9 7 yıl
3 milyon dolar etmeyeceğini bilenlerin olması sevindirdi beni

araçta tip denen birşey yok. tasarım harikasıymış. bu tasarım harikasıysa aventador ney?
aventador varken buna para verilmez. aventador'dan renk renk alırım, bunu yine almam.
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retro. 7 yıl
büyük konuşmayayım ama 30.000 tl deseler almak için düşünürüm ve büyük ihtimalle vaz geçerim
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DH Misafiri 7 yıl
0-100 verisini okumayan arkadaşlar var.Bu arabanın ağırlığı 999 kg.1 tonun altında bu güçlerde bir seri üretim sayılabilecek araba yok dünya üzerinde.Bugatti veyronda tam bir hilkat garibesi.Sanayide toplanan arabalar daha iyi duruyor bugattiden.Bu ağırlıkta bir araca 1000 beygirlik bi motoru sokabilen buyursun yapsın :)
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kayra39 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0-100 verisini okumayan arkadaşlar var.Bu arabanın ağırlığı 999 kg.1 tonun altında bu güçlerde bir seri üretim sayılabilecek araba yok dünya üzerinde.Bugatti veyronda tam bir hilkat garibesi.Sanayide toplanan arabalar daha iyi duruyor bugattiden.Bu ağırlıkta bir araca 1000 beygirlik bi motoru sokabilen buyursun yapsın :)

Hocam 2000 model clio 1 ton yav
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DH Misafiri 7 yıl
olum buna para veren adam insan olamaz
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Sgt.Panda 7 yıl
3 milyon dolar eşittir 5 trilyon 5 trilyonu bulun gidip 2 tane aventador alırsın daha iyi araba
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DH Misafiri 7 yıl
Benim 2milyar dolar param var cek kredi kardi yada senete 36 ay vade yapiyorlarmi
Para va ama peşin almak prensiplerime uygun değildir Aybir mobilya sanayi turizm hayvancılık otomotiv ithalatve ihracat Ltd sti.
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DH Misafiri 8 yıl
ulan bukadar param olsa yatırır bankaya faizini yerim napiyim alıpta binemedikten sonra arabayı zaten lambo bunları bu şartlarla satamaz 2 sene sonra pistlerde kiralamaya başlarlar ozmn gider bineriz :D
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