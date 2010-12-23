Lamborghini Sesto Elemento sadece 10 adet satılacak, fiyatı 3 milyon $!

2010 yılının en etkileyici olarak gösterilen konseptlerini dünkü haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Muhteşem tasarımı ve içten yanmalı motor teknolojisinin en üstlerini temsil eden motoru sayesinde çok etkileyici olan Lamborghini Sesto Elemento konseptinden sadece 10 adet satışa çıkarılacak.

Lamborghini, toplamda 10 adet Sesto Elemento konsepti hazırladı ve otomobilin yolda kullanılma izni olmadığı için sadece pistte kullanılmak üzere belirli müşterilere bu otomobili satacak. Bu özel otomobili satın alacak kişilerin bir servet ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Otomobilin yalnızca Almanya'da satılacağı ve %19 vergi de eklendiğinde fiyatının 3 milyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

2 koltuklu Sesto Elemento'nun 10 silindirli 5.2 litre hacmindeki motoru Gallardo'daki motorun Sesto Elemento için güncellenmiş hali olarak göze çarpıyor. 570 beygir ve 540 NM tork üretebilen güçlü motor konsept otomobili 0'dan 100 kilometre/saat hıza sadece 2.5 saniyede ulaştırabiliyor. Otomobilin maksimum hızının ise 300 kilometre/saat hızın üzerinde olduğu belirtiliyor.