Lamborghini Urus 650 beygir gücüyle 0'dan 100'e 3,7 sn'de çıkacak

Lamborghini'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Super SUV aracı Urus piyasaya çıkmaya oldukça yaklaştı. Firmanın bir süredir teaser görsellerini yayınladığı aracın teknik detayları da netlik kazanmaya başladı.

Araçta bir süredir bilindiği üzere Audi'den alınan 4.0 litrelik twin turbo V8 benzinli motor yer alırken, bu motor Urus'ta 650 beygir güç üretecek. Motor aynı zamanda etkileyici bir değer olan 850 Nm torka sahip olacak. Kardeş firma Bentley'nin Bentayga SUV'u ile aynı MLB Evo platformu üzerinde yer alacak olan Urus'da o modeldeki 6.0 litrelik biturbo W12 motoru göremeyeceğiz. Firma bu duruma başlıca neden olarak kendileri için oldukça önemli olan Çin pazarındaki motor hacmine göre vergilendirmeyi gösteriyor.

Şanzıman tarafında ZF üretimi 8-ileri otomatik şanzıman yer alırken, çift kavrama beklentisinin aksine Lamborghini için bir ilk olarak tork konvertörlü tipte olacak. Beklendiği gibi dört tekerden çekişli olacak olan Super SUV'da farklı koşullarda en iyi yol tutuşu için çoklu sürüş modları bulunacak. İtalyan firmanın resmi verisine göre 0'dan 100 km/h hıza 3,7 saniyede çıkacağı bildirilen araç, MotorTrend'in prototipinin testleri esnasında Vbox datası olarak launch control ile 3,59 saniyede ulaşmayı başarmış.

Lamborghini tarafından son sürat olarak 300 km/h hızı aşacağı belirtilen Urus'un 2.154 kilogramlık ağırlığını da hesaba katarsak oldukça tatminkar olduğunu belirtebiliriz. Dünyanın en büyük frenlerine sahip olacağı bildirilen aracın ön tekerlerinde 440 mm karbon seramik diskler ve 10 pistonlu kaliperler yer alırken, arkada ise 370 mm'lik diskler ve 4 pistonlu kaliperler yer alacak. Standartında 21 inçlik jantlarla gelen araçta opsiyon olarak 22 inç ve 23 inçlik alaşım jantlar da yer alacak. Lamborghini, Super SUV modeli Urus'u 4 Aralık'ta resmiyete kavuşturacak.