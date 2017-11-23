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Lamborghini Urus 650 beygir gücüyle 0'dan 100'e 3,7 sn'de çıkacak

Lamborghini'nin merakla beklenen SUV modeli Urus, 4.0 litrelik V8 motoruyla 650 beygir güç ve 850 Nm torka sahip olacak. Önümüzdeki ay resmiyete kavuşacak modelde bazı ilkler yer alıyor.
1 yıl
2,9b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Lamborghini'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Super SUV aracı Urus piyasaya çıkmaya oldukça yaklaştı. Firmanın bir süredir teaser görsellerini yayınladığı aracın teknik detayları da netlik kazanmaya başladı.
Araçta bir süredir bilindiği üzere Audi'den alınan 4.0 litrelik twin turbo V8 benzinli motor yer alırken, bu motor Urus'ta 650 beygir güç üretecek. Motor aynı zamanda etkileyici bir değer olan 850 Nm torka sahip olacak. Kardeş firma Bentley'nin Bentayga SUV'u ile aynı MLB Evo platformu üzerinde yer alacak olan Urus'da o modeldeki 6.0 litrelik biturbo W12 motoru göremeyeceğiz. Firma bu duruma başlıca neden olarak kendileri için oldukça önemli olan Çin pazarındaki motor hacmine göre vergilendirmeyi gösteriyor.
Şanzıman tarafında ZF üretimi 8-ileri otomatik şanzıman yer alırken, çift kavrama beklentisinin aksine Lamborghini için bir ilk olarak tork konvertörlü tipte olacak. Beklendiği gibi dört tekerden çekişli olacak olan Super SUV'da farklı koşullarda en iyi yol tutuşu için çoklu sürüş modları bulunacak. İtalyan firmanın resmi verisine göre 0'dan 100 km/h hıza 3,7 saniyede çıkacağı bildirilen araç, MotorTrend'in prototipinin testleri esnasında Vbox datası olarak launch control ile 3,59 saniyede ulaşmayı başarmış.
Lamborghini tarafından son sürat olarak 300 km/h hızı aşacağı belirtilen Urus'un 2.154 kilogramlık ağırlığını da hesaba katarsak oldukça tatminkar olduğunu belirtebiliriz. Dünyanın en büyük frenlerine sahip olacağı bildirilen aracın ön tekerlerinde 440 mm karbon seramik diskler ve 10 pistonlu kaliperler yer alırken, arkada ise 370 mm'lik diskler ve 4 pistonlu kaliperler yer alacak. Standartında 21 inçlik jantlarla gelen araçta opsiyon olarak 22 inç ve 23 inçlik alaşım jantlar da yer alacak. Lamborghini, Super SUV modeli Urus'u 4 Aralık'ta resmiyete kavuşturacak.

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beniqerme 1 yıl en beğenilen
tesla 1.7 saniyede çıkıyor bunlar artık ilkel
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SEMOZA45 1 yıl
Bu Tesla çıtayı nasıl yükselttiyse artık, istemsizce '3,7 saniyede 0-100 çok yavaş yahu' diye mırıldandım.
Sonra 11 saniyede 0-100'e çıkan arabam aklıma geldi
Dedim ki bugün çok yoruldum,bu gece erkenden yatmak lazım:)
Bu Tesla çıtayı nasıl yükselttiyse artık, istemsizce '3,7 saniyede 0-100 çok yavaş yahu' diye mırıldandım.Sonra 11 saniyede 0-100'e çıkan arabam aklıma ge...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Guest-F5DFA3868 1 yıl
Model x diyorum başkada birşey demiyorum.
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EKINOCKS 1 yıl
Lamborghini urusa birde böyle bakın:
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tkblack 1 yıl
Teslanin tiriyla kapisirlar artik.
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aycibin 1 yıl
X6 M ile kapismasini izlemek lazim
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zeytinkoy 1 yıl
Bu başlığın altında bu kadar çok Tesla muhabbeti ne alaka anlamadım.
Bu tip araçları alabilecek kadar zengin olsam, aslan gibi kükreyen V8'ler, V12'ler varken Teslayla falan işim olmaz.
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meego 1 yıl
Tesla ve digerleri...
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ceo-tr 1 yıl
urus bu mu? :) bizde kaç tl olur acaba? teknik özelliklerden ziyade artık sadece fiyat, vergi ve yakıtına bakar olduk. sanderolara, clio lara mahkum olduk. ki onların bile sıfırları uçmuş durumda. böyle araçlara sahip olamayıp forumlarda bakmaya devam.
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12 Angry Men 1 yıl
Ama bu arabanın verdiği motor sesi tesla da yok. Bence her şey 0-100 değildir.
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cesmuru 1 yıl
Teslanın araçlarından sonra hiç dikkatimi çekmedi açıkcası. Tamam verseler parçalarım ama tesla daha çekici

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Alpha Centauri 1 yıl
Adamlar yapıyor
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Pipisipispis 1 yıl
Lamboyla uğraşamam. Alırım bi tesla keyfime bakarım. Zaten yerli arabada elektrikli olacak. Vergisi avantajları da cabası.
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