Land Rover'ın geliştirdiği kendi kendine öğrenme yetisine sahip otomobil teknolojisi geleceği gözler önüne seriyor

İngiliz merkezli çokuluslu otomotiv şirketi Land Rover, üzerinde çalışmalar yürüttüğü kendi kendine öğrenme yetisine sahip otomobil teknolojisiyle geleceği gözler önüne seriyor.

Şimdilik araştırma geliştirme sürecinde bulunan sistem, temel olarak otomobiller ile sürücüler ve yakınları arasında derinlemesine bir etkileşim kuruyor. Örnekler üzerinden gittiğimiz zaman sürücüsünü tanıyan ve daha yola çıkılmadan arabanın koltuk ayarını, aynaları ya da daha önceden belirlenen sıcaklık profilini devreye sokan araç, kişilerin akıllı telefonları ve takvimleriyle de bağlantı kurabiliyor. Bu bağlantı ile çocukların okula bırakılacağını veya gün içerisinde iş için gidilecek noktaları sürücüsüne hatırlatan sistem, yol trafik bilgisine göre sürücüye erken davranması gerektiğini de söyleyebiliyor ve yol sırasında meydana gelen istem dışı problemlerde görüşme yapılacak kişilere konu hakkında bilgilendirici mesajlar atabiliyor.

Aracın içerisinde bulunan kişileri belirleyerek örneğin çocuklu durumlarda daha kısık sesli eğlenceli radyolar / müzikler açan sistem, yine planlı gelecek yolcuklar için benzin alınması gerektiği gibi önemli hatırlamaları da aktif olarak yapabiliyor. Daha önceden belirlenen garaj gibi noktalara gelindiği zaman süspansiyonları yükselterek aracın altının vurmasını dahi önleyebilen akıllı araç teknolojisi, tam park halinde ise aracı otomatik olarak uyku moduna sokabiliyor.

Land Rover'ın kağıt üzerinde büyük kolaylık vaat eden kendi kendine öğrenme sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129812-jaguar-land-rover-develops-a-self-learning-car-the-potential-future-of-motoring