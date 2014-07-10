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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Land Rover'ın geliştirdiği kendi kendine öğrenme yetisine sahip otomobil teknolojisi geleceği gözler önüne seriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Land Rover'ın geliştirdiği kendi kendine öğrenme yetisine sahip otomobil teknolojisi geleceği gözler önüne seriyor
İngiliz merkezli çokuluslu otomotiv şirketi Land Rover, üzerinde çalışmalar yürüttüğü kendi kendine öğrenme yetisine sahip otomobil teknolojisiyle geleceği gözler önüne seriyor.
Şimdilik araştırma geliştirme sürecinde bulunan sistem, temel olarak otomobiller ile sürücüler ve yakınları arasında derinlemesine bir etkileşim kuruyor. Örnekler üzerinden gittiğimiz zaman sürücüsünü tanıyan ve daha yola çıkılmadan arabanın koltuk ayarını, aynaları ya da daha önceden belirlenen sıcaklık profilini devreye sokan araç, kişilerin akıllı telefonları ve takvimleriyle de bağlantı kurabiliyor. Bu bağlantı ile çocukların okula bırakılacağını veya gün içerisinde iş için gidilecek noktaları sürücüsüne hatırlatan sistem, yol trafik bilgisine göre sürücüye erken davranması gerektiğini de söyleyebiliyor ve yol sırasında meydana gelen istem dışı problemlerde görüşme yapılacak kişilere konu hakkında bilgilendirici mesajlar atabiliyor.
Aracın içerisinde bulunan kişileri belirleyerek örneğin çocuklu durumlarda daha kısık sesli eğlenceli radyolar / müzikler açan sistem, yine planlı gelecek yolcuklar için benzin alınması gerektiği gibi önemli hatırlamaları da aktif olarak yapabiliyor. Daha önceden belirlenen garaj gibi noktalara gelindiği zaman süspansiyonları yükselterek aracın altının vurmasını dahi önleyebilen akıllı araç teknolojisi, tam park halinde ise aracı otomatik olarak uyku moduna sokabiliyor.
Land Rover'ın kağıt üzerinde büyük kolaylık vaat eden kendi kendine öğrenme sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/129812-jaguar-land-rover-develops-a-self-learning-car-the-potential-future-of-motoring Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
StByErdeM 5 yıl en beğenilen
Onlar artik birbirlerini cok iyi taniyolardi.Kader ayrilmayacak sekilde birlestirmisti yollarini...

- Off nerde kaldi bu kadin. Neyse az dinleneyim arabada.
- Psst!! Kalk, kalk. Kalksana olm, gidip benzin alalim hadi.Bu sapaktan donunce kosedeki varya ordan alalim sen calistir ben gotururum. Daha avm ye gitcez, kuafore gitcez, bu kadin durmaz bugun yerinde ben diyim.
- Tamam az dur gelsinde gidelim.
- Bi de bana yeni lastik alabilirmiyiz, lutfen...
Onlar artik birbirlerini cok iyi taniyolardi.Kader ayrilmayacak sekilde birlestirmisti yollarini...- Off nerde kaldi bu kadin. Neyse az dinleneyim ...
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9 Yanıt Yanıtla +42
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bende345 5 yıl
Skynet'in dedesi...Şimdiden tedbir almak lazım Connor.
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hoksi 5 yıl
Türkiye'ye gelirse sahibinden daha akıllı araba diye haberi çıkar bunlar aha da yazdım.
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DH Misafiri 5 yıl
Böyle bir markanın, böyle bir videosunda emniyet kemeri takılmamış olunması ilginç..
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Recharged 5 yıl
Akıllıca bir proje. Yakın gelecekte bu tür teknolojileri sık görebiliriz fakat bu tür teknolojilere sahip araçlara kaçımız sahip olabilir orasını tartışmak gerek.
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SteveMeade 5 yıl
Baya ilgimi çekti yakın gelecekte görmek isterim bu teknolojiyi
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VOLKANNGUNGORR 5 yıl
yenge kocan seni aldatiyor diye msj atarsa gorursun teknolojiyi
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Guest-DE286E09F 5 yıl
Keşke ülkemizde 20 sene sonra değilde 2-3 seneye yaygınlaşsa böyle sistemler.
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Virtual Reality 5 yıl
The rich man's wealth tires the poor man's jaw
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Neither 5 yıl
Tek kelime mükemmel :)
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AO 5 yıl
Bunlar arabanın marifeti değil içindeki Computer'in marifeti araba yine bildiğin araba.
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Hamdi0555 5 yıl
otomatik vites araçta debriyaj olup olmadığını soran bir milletiz. Bizim için fazla şeyler bunlar... 1.3 multijet ile yola devam.. Neyse bir şey demiyorum..
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StByErdeM 5 yıl en beğenilen
Onlar artik birbirlerini cok iyi taniyolardi.Kader ayrilmayacak sekilde birlestirmisti yollarini...

- Off nerde kaldi bu kadin. Neyse az dinleneyim arabada.
- Psst!! Kalk, kalk. Kalksana olm, gidip benzin alalim hadi.Bu sapaktan donunce kosedeki varya ordan alalim sen calistir ben gotururum. Daha avm ye gitcez, kuafore gitcez, bu kadin durmaz bugun yerinde ben diyim.
- Tamam az dur gelsinde gidelim.
- Bi de bana yeni lastik alabilirmiyiz, lutfen...
8 Yanıt Yanıtla +42
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bende345 5 yıl
Skynet'in dedesi...Şimdiden tedbir almak lazım Connor.
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frknsysl 5 yıl StByErdeM
StByErdeM
Onlar artik birbirlerini cok iyi taniyolardi.Kader ayrilmayacak sekilde birlestirmisti yollarini...

- Off nerde kaldi bu kadin. Neyse az dinleneyim arabada.
- Psst!! Kalk, kalk. Kalksana olm, gidip benzin alalim hadi.Bu sapaktan donunce kosedeki varya ordan alalim sen calistir ben gotururum. Daha avm ye gitcez, kuafore gitcez, bu kadin durmaz bugun yerinde ben diyim.
- Tamam az dur gelsinde gidelim.
- Bi de bana yeni lastik alabilirmiyiz, lutfen...


Hahaha iyiydi.:)):):):)
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gigaerman 5 yıl StByErdeM
StByErdeM

Onlar artik birbirlerini cok iyi taniyolardi.Kader ayrilmayacak sekilde birlestirmisti yollarini...

- Off nerde kaldi bu kadin. Neyse az dinleneyim arabada.
- Psst!! Kalk, kalk. Kalksana olm, gidip benzin alalim hadi.Bu sapaktan donunce kosedeki varya ordan alalim sen calistir ben gotururum. Daha avm ye gitcez, kuafore gitcez, bu kadin durmaz bugun yerinde ben diyim.
- Tamam az dur gelsinde gidelim.
- Bi de bana yeni lastik alabilirmiyiz, lutfen...



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