PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı

PlayStation Store'da Temmuz ayı indirimleri resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor. İki hafta sürecek olan "Temmuz Tasarrufları" kampanyası, ayın 25'inde sona erecek.Battlefield V Deluxe Edition şu anda 159 TL'ye alınabiliyor. FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü ise 104 TL'ye düşmüş. Henüz geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve eleştirmenlerden tam not alan A Plague Tale: Innocence de 159 TL'ye inmiş. Ayrıca Just Cause 4, Yakuza Kiwami ve Dirt Rally 2.0 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.Temmuz indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları sıraladık:-- 84,00 TL-- 114,00 TL-- 159,00 TL-- 159,00 TL-- 109,00 TL-- 49,00 TL-- 134,00 TL-- 98,55 TL-- 139,00 TL-- 69,00 TL-- 114,00 TL-- 84,00 TL-- 64,00 TL-- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)-- 69,81 TL-- 56,00 TL