PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı

Sony Avrupa, PlayStation Store'da Temmuz Tasarrufları dönemini başlattı. Battlefield V, FIFA 19, DIRT Rally 2.0 gibi oyunlarda önemli indirimler var. Temmuz indirimleri 25 Temmuz'a kadar devam edecek.