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PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı

Sony Avrupa, PlayStation Store'da Temmuz Tasarrufları dönemini başlattı. Battlefield V, FIFA 19, DIRT Rally 2.0 gibi oyunlarda önemli indirimler var. Temmuz indirimleri 25 Temmuz'a kadar devam edecek.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
4,1b
50
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation Store'da Temmuz ayı indirimleri resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor. İki hafta sürecek olan "Temmuz Tasarrufları" kampanyası, ayın 25'inde sona erecek.

Battlefield V Deluxe Edition şu anda 159 TL'ye alınabiliyor. FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü ise 104 TL'ye düşmüş. Henüz geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve eleştirmenlerden tam not alan A Plague Tale: Innocence de 159 TL'ye inmiş. Ayrıca Just Cause 4, Yakuza Kiwami ve Dirt Rally 2.0 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

Temmuz indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları sıraladık:

Assassin's Creed Origins -- 84,00 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü -- 114,00 TL
Battlefield V Deluxe Sürüm -- 159,00 TL
A Plague Tale: Innocence -- 159,00 TL
Just Cause 4 - Standart Sürüm -- 109,00 TL
FOR HONOR STANDARD EDITION -- 49,00 TL
Hitman HD Enhanced Collection -- 134,00 TL
Jurassic World Evolution -- 98,55 TL
Life is Strange 2 Tüm Sezon -- 139,00 TL
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
Yakuza 6: The Song of Life -- 114,00 TL
Yakuza Kiwami 2 -- 84,00 TL
Sniper Elite 4 -- 64,00 TL
Strange Brigade -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
GRIP -- 69,81 TL
Trials Rising -- 56,00 TL  

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Rachsuchtig 53 dk.
Tasarruf'a bak be, her neyse sizce var mi fiyatiyla aldiracak oyun
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kruezberq 1 sa.
Yine oyun koymayı unutmuşlar
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YAHSI 5 sa.
Beklenen oyunlara indirim yok. Ana yemek yerine habire aperatif. Nahlet olsun 🤬
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Mutlak.Sıfır 6 sa.
Ben bu konsolu exc oyun oynamak için aldım bir tane exc oyunda indirim yok. Bunları oynamak isteseydim Xbox alırdım zaten çoğunu da oynar geçerdim.
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BERK BEY 6 sa.
Ne indirimi ya xboxda çoğu beleş :))
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Giuliano Terraneo 6 sa.
1 saate fifa 20 cikacak ne 19u 🤦🏻‍♂️
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Şeref60 6 sa.
Paran varsa kaçırmaa



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