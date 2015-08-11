Kullanıcı adı ve parola saklama noktasında en çok tercih edilen servislerden olan ve geçtiğimiz dönemde sanal saldıraya uğradığını duyuran LastPass, mobil platformlarda ücretsiz yapıldı.

Bütün ana platformalarda aktif olarak yer alan LastPass, daha önce masaüstü kullanıcılarına ücretsiz, mobil kullanıcılara ise yıllık 12$ karşılığı hizmet veriyordu. Yeni yapılan değişiklikle ise masaüstü yanında mobil sürümler de ücretsiz yapıldı. Artık sadece LastPass'ı iki platformda da kullanmak isteyenlerlerin ücretli abone olması gerekiyor.

http://9to5mac.com/2015/08/11/lastpass-password-manager-touch-id/