LastPass, sanal saldıraya uğradığını duyurdu

Kullanıcı adı ve parola saklama noktasında en çok tercih edilen servislerden LastPass, geçtiğimiz hafta içerisinde sanal saldıraya uğradığını duyurdu.

Bu kötü durumu kullanıcılarıyla dün paylaşan LastPass, teknik ekiplerinin ağlarındaki şüpheli bir aktiviteyi fark ettiğini ve engellediğini açıkladı. Bu engellemeye rağmen kullanıcıların e-posta adresleri, şifre hatırlatıcıları ve diğer bilgilerine erişim sağlandığı, parolalara ise girilemediği açıklandı.

Konu hakkında gerekli önemleri alan LastPass, her ihtimale karşı olarak parolaların değiştirilmesini de istedi.