League of Legends mobile geliyor

Masaüstü platformların en gözde çok oyunculu yapımlarından League of Legends rotayı mobile çevirdi. Yakın zamanda popüler oyunun mobil sürümünü görme şansına sahip olabiliriz.

Sonunda ikna edildi

Oyunun geliştiricisi Riot Games uzun süredir mobil tarafta varlık göstermekten yana değildi ve masa üstü platformları yeterli buluyordu. Bununla birlikte çatı firma Çinli Tencent aynı fikirde değildi.

Tencent ilk dönemlerde fazla baskı yapmak istemediği için Honor of Kings adında benzer mekaniklere sahip mobil oyununu Çin’de indirmeye sundu ve en fazla gelir elde eden oyunlardan birisi haline geldi. Global pazarda ise Arena of Valor adıyla boy göstermişti.

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Fortnite ve PUBG gibi oyunların mobilde elde ettiği önemli başarılar Tencent’in baskılarını arttırmış durumda. Özellikle 1.4 milyar dolar gelir elde etmesine karşın yıl bazında yüzde 21 düşüş yaşayan oyunun mobil tarafta da gelir modeli oluşturmasını istiyor.

Firmaya yakın kaynaklar Riot Games içerisinde bir mobil proje için geçen yıl sonlarında çalışmaların başladığını ifade ediyor. Böylece LoL hayranları sadece masa üstüne bağımlı olmaktan kurtulacak ve istediği zaman oyuna mobilden devam edebilecek. Bu geçiş elbette gelirlere de olumlu yansıyacaktır. Bununla birlikte oyunun en erken gelecek yıl görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.