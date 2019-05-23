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League of Legends mobile geliyor

Uzun süredir League of Legends yapımının masa üstünde kalmasını isteyen Riot Games sonunda Tencent’in baskılarına dayanamadı ve mobil sürüm için kolları sıvadı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü platformların en gözde çok oyunculu yapımlarından League of Legends rotayı mobile çevirdi. Yakın zamanda popüler oyunun mobil sürümünü görme şansına sahip olabiliriz.

Sonunda ikna edildi

Oyunun geliştiricisi Riot Games uzun süredir mobil tarafta varlık göstermekten yana değildi ve masa üstü platformları yeterli buluyordu. Bununla birlikte çatı firma Çinli Tencent aynı fikirde değildi.

Tencent ilk dönemlerde fazla baskı yapmak istemediği için Honor of Kings adında benzer mekaniklere sahip mobil oyununu Çin’de indirmeye sundu ve en fazla gelir elde eden oyunlardan birisi haline geldi. Global pazarda ise Arena of Valor adıyla boy göstermişti.

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Fortnite ve PUBG gibi oyunların mobilde elde ettiği önemli başarılar Tencent’in baskılarını arttırmış durumda. Özellikle 1.4 milyar dolar gelir elde etmesine karşın yıl bazında yüzde 21 düşüş yaşayan oyunun mobil tarafta da gelir modeli oluşturmasını istiyor.

Firmaya yakın kaynaklar Riot Games içerisinde bir mobil proje için geçen yıl sonlarında çalışmaların başladığını ifade ediyor. Böylece LoL hayranları sadece masa üstüne bağımlı olmaktan kurtulacak ve istediği zaman oyuna mobilden devam edebilecek. Bu geçiş elbette gelirlere de olumlu yansıyacaktır. Bununla birlikte oyunun en erken gelecek yıl görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/League-of-Legends-Android-iOS_id116242 Yorum Yaz
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rosedaled3 2 hf. en beğenilen Bay Robot
Bay Robot
Dünyanın en boş beleş oyunlarından biri p2w

Şu zamana kadar bir oyun hakkında yapılan gördüğüm en boş yorum.Lole p2w nasıl dedin cidden.
Bay RobotDünyanın en boş beleş oyunlarından biri p2wŞu zamana kadar bir oyun hakkında yapılan gördüğüm en boş yorum.Lole p2w ...
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ertech26 2 hf.
Önce adam gibi bir mac ve linux istemcisi çıkarsınlarda mobil şöyle dursun...
Ayrıca oyun halen DX 9 insan bilgisayarı daha verimli kullanan bir grafik API kullanır.(Vulkan,opengl..vs)
Önce adam gibi bir mac ve linux istemcisi çıkarsınlarda mobil şöyle dursun...Ayrıca oyun halen DX 9 insan bilgisayarı daha verimli kullanan bir grafik API k...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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TearsForFears 2 hf.
Çok geç kaldılar çok. Yapacakları bir şeyde yok hazır oyunu mobile aktaracaklardı. Ama arena of valor çıkardılar o kadar hero getirdiler şimdi lol mobile gelirse o oyun çöp olacak
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Paetzold 2 hf.
İyice kanser olmaya hazırmıyız
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Shatteredthings 2 hf.
Oyunda yeterince zaten çocuk var birde mobilden başlayıp masaüstüne geçen çoluk çocuklar olucak. Geçmiş olsun lolcüler. RIP LOL
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ertech26 2 hf.
Önce adam gibi bir mac ve linux istemcisi çıkarsınlarda mobil şöyle dursun...
Ayrıca oyun halen DX 9 insan bilgisayarı daha verimli kullanan bir grafik API kullanır.(Vulkan,opengl..vs)
2 Yanıt Yanıtla +7
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cbabuccuoglu 2 hf. yeni yorumcu ertech26
Mac sürümünün loading ekranında hâlâ beta olduğu bile yazıyor. Bu duruma dediğiniz gibi çözüm bulunmalı.
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Plyra 2 hf.
Dünya'da en çok oynanan 4 oyunun (Dota 2, CS:GO, LoL) üçü de oldukça eski grafik motorlarını kullanıyor ama LoL bunların arasında kendini en çok yenileyen oyundu. HotS gibi alternatif oyunlar bile güncel olmayan teknolojilerle yapılmış durumda. Bu durumda Riot'a kızmak doğru olmayacaktır.
Linux istemcisini uzun süre kullandım, problemli değildi. Hangi distroda sorun yaşadınız?
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Stacker80 5 gün ertech26
bir kez directx ile yazmıslar ise neden opengl vulkan kullansınlar ki
senin dedigin gibi yazmanın maliyeti cok pahalı olur ve getiriside olmaz.
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