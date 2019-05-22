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MacBook Pro artık 8 çekirdekli

Apple’ın en güçlü dizüstü modeli MacBook Pro bir kez daha güncellendi. Bu kez 15 inç tarafında ilk kez 8 çekirdekli işlemciler gelirken 13 inç tarafında da daha güçlü 4 çekirdekli işlemci var.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,1b
1
14
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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MacBook ailesindeki en kaslı dizüstü serisi olma özelliğine sahip MacBook Pro sürekli yeni yongalarla güncelleniyor. Son olarak AMD Vega ekran kartları ile güncellenen MacBook Pro şimdi de 8 çekirdeğe terfi etti.

Yeni MacBook Pro fiyatı

Mevcut ürün gamında bulunan 6 çekirdekli sekizinci nesil üzerine iki yeni işlemci seçeneği eklendi. Bunlardan bir tanesi 4.8GHz seviyesine kadar çıkabilen diğeri ise 5GHz seviyesine kadar çıkabilen dokuzuncu nesil sekiz çekirdekli işlemci. Böylece en güçlü MacBook Pro modeli ortaya çıkmış oldu.

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İşlemci haricinde modelde bir güncelleme yok. Yine en üst seviyede Radeon Pro Vega 20 ekran kartı bulunuyor. Fiyat olarak ise 4.8GHz seviyesine kadar çıkabilen Core i9 işlemcinin olduğu başlangıç konfigürasyonu 21.499TL olarak belirlenmiş. En üst konfigürasyonda ise 52000TL oluyor.

Diğer taraftan 13 inçlik Touch Bar özellikli MacBook Pro modeline de 4.7GHz seviyesine kadar çıkan 4 çekirdekli sekizinci nesil Core i7 işlemci güncellemesi yapıldı. Bu model de 13699TL başlangıç fiyatına sahip. Yeni işlemci ise 2400TL fark gerektiriyor.

 

https://www.apple.com/tr/macbook-pro/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Berringer 2 hf. en beğenilen
Bu piyasa fiyatlarıyla macbook kullanmak bir hayal oldu artık. Önceden max 5 yada 6 bin tl alabildiğimiz cihazlar 14 bin tl olunca insanın garibine gidiyor
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Guest-BA224EDD2 2 hf.
Us' de herkes de mac ler var. Peynir ekmek gibi satılıyor. Bizim gibi geri kalmış toplumlarda zenginlik göstergesi gibi görülüyor. Aslında zenginlik değil, 1000 birim ürüne 10.000 birim para vermek oluyor. Bunun tanımını da biliyorsunuz zaten...
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Sharparrow 2 hf.
Şimdi ergenler gelir o fiyatlar çok yüksek der... Broadcasting sekröründe dönen paralardan haberleri olmayan ergenler... Mesela tek bir örnek verelim.. bu cihazın fiyatı bir dizide bir oyuncuya sadece bir hafta için verilen ücret.... Eee bi zahmet gerisini de siz düşünebilin artık.. bu cihazlar evde kullanmanız için değil...!!!
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intel7mix 2 hf.
O fiyatlarla zor satarlar...
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swat882 2 hf. intel7mix
Suç apple'ın değil yönetimin.
Bknz: dolar 6,10
Apple Türkiye pazarında mac satmazsa üzülecek taraf olmaz.
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barsahin 2 hf.
Bu fiyatlar karşısında yorum yapmak istedim, yorum yapmaya bile gücüm yetmedi.
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AskN0More 2 hf.
Yeni cıkacak iphone ların fiyatlarıda %14 civarı artacakmıs sanırım. Oyle bi haber yapılmıstı bir kac gün önce. Eeee? Fiyatlar boyle olduktan sonra bizim için teknolojinin bir anlamı kalmadı ki.. gecen mobilite bölümünde mesut ile erdi beyin degindigi güzel bi detay vardı. Yaptığımız haberden bile zevk almıyoruz dediler. Anlat anlat dur. Tecrübe edemiyor kimse adam akıllı. Durum boyle olunca isterse 500 cekirdekli olsun.. Biz anca cekirdek yeriz.
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DH Misafiri 2 hf.
intel işlemci oldukça çöp ayrıca 2si1 konsept de ürün çıkarmadılar ya surface ile windows bile önlerine geçti...
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sniper23 2 hf.
Büyük gelişme.
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ceo-tr 2 hf.
iphone xs in 15000 civarı olduğu ortamda, gayet normal fiyatlar. normal olmayan bizim alım gücümüz ve vergi oranları.
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artenis 2 hf.
6bin tl'ye en üst modelin bir altını almıştık sıfır 2015 de... en üst 8 bin gibi birşeylerdi gerek yok çok para demiştik... Çok iyi gidiyoruz daha da iyi olacak............................................
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