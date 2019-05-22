MacBook Pro artık 8 çekirdekli

MacBook ailesindeki en kaslı dizüstü serisi olma özelliğine sahip MacBook Pro sürekli yeni yongalarla güncelleniyor. Son olarak AMD Vega ekran kartları ile güncellenen MacBook Pro şimdi de 8 çekirdeğe terfi etti.

Yeni MacBook Pro fiyatı

Mevcut ürün gamında bulunan 6 çekirdekli sekizinci nesil üzerine iki yeni işlemci seçeneği eklendi. Bunlardan bir tanesi 4.8GHz seviyesine kadar çıkabilen diğeri ise 5GHz seviyesine kadar çıkabilen dokuzuncu nesil sekiz çekirdekli işlemci. Böylece en güçlü MacBook Pro modeli ortaya çıkmış oldu.

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İşlemci haricinde modelde bir güncelleme yok. Yine en üst seviyede Radeon Pro Vega 20 ekran kartı bulunuyor. Fiyat olarak ise 4.8GHz seviyesine kadar çıkabilen Core i9 işlemcinin olduğu başlangıç konfigürasyonu 21.499TL olarak belirlenmiş. En üst konfigürasyonda ise 52000TL oluyor.

Diğer taraftan 13 inçlik Touch Bar özellikli MacBook Pro modeline de 4.7GHz seviyesine kadar çıkan 4 çekirdekli sekizinci nesil Core i7 işlemci güncellemesi yapıldı. Bu model de 13699TL başlangıç fiyatına sahip. Yeni işlemci ise 2400TL fark gerektiriyor.