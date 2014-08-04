Leak ile isimsiz emailler gönderin





Çok gizli bir bilgiyi açıklayacağınız veya bir itirafta bulunacağınız zaman kimliğinizin gizli kalması çok önemlidir. Leak adlı yeni bir platform adressiz email göndermenizi sağlıyor.





Web uygulaması olan Leak, istediğiniz birinin mail adresine çok kolay bir şekilde mesaj göndermenizi sağlıyor. Uygulama kendi mail sunucularını kullanarak isimsiz bir şekilde mesajlarınızı karşı tarafa gönderiyor ve bu mesajlara cevap verme imkanı bulunmuyor.





Girişim kötü kullanımın önüne geçmek için bazı kurallar belirlemiş. Hakaret, küfür, spam, porno gibi rahatsız edici mesajlar gönderilirse buna karşı gerekli önlemlerin alınaacağı belirtiliyor. Ancak bu önlemlerin neler olduğu açıklanmamış.





Girişim platform ile gerçekten pozitif ve heyecan verici bir araç ortaya koymak istiyor. Ancak bu aracın bir felakete dönüşme ihtimali de mevcut. Yaptığımız denemelerde platformun sağlıklı bir şekilde email gönderemediğine şahit olduk.

http://justleak.it/index