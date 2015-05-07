Legend of Grimrock iPad'e geldi

Dünya çapında bir milyondan fazla satan PC oyunu Legend of Grimrock, zindan yolculuğu tecrübesini mobil oyunculara da sunmak üzere iPad için indirmeye sunuldu.





Grimrock dağındaki zindana hapsedilen bir asi grubu canlandırdığınız oyunda grup olarak zindandan çıkışı arıyorsunuz. Çeşitli ipuçlarını takip ederek bulmacalar çözmek zorunda olduğunuz oyunda büyüler yaparak ve silahlarınızla karşınıza çıkan yaratıkları da öldürmeniz gerekiyor.





RPG tarzında seviye atlayıp kendinizi geliştirebildiğiniz oyunda grafikler de aslına sadık kalınarak retro tarzda hazırlanmış. Oyun 10.49TL fiyat etiketine sahip.







