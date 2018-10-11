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Lenovo, 18 Ekim'de çift selfie kameralı S5 Pro'yu tanıtacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo son dönemde geride kalan markasını öne çıkarmak için çalışıyor. Şirket tam bir hafta sonra çift selfie kameralı S5 Pro'yu görücüye çıkaracak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lenovo'nun yeni akıllı telefon modeli Lenovo S5 Pro için yayınladığı poster cihazın çift ön kamerayla donatıldığını gösteriyor. Her ne kadar S5 Pro'nun teknik özellikleri ile ilgili pek bilgi olmasa da cihazın geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Lenovo S5 modelinin gelişmiş özelliklerine sahip olacağı kesin.

Sırada Z5 Pro var

Lenovo'nun yayınladığı görselde "İç güzelliğinizi farketmeniz için bir çift göz" ibaresine yer verilmiş. Bu da cihazın selfie kameralarının yapay zeka gibi gelişmiş yeteneklere sahip olabileceğinin sinyalini veriyor diyebiliriz.
Lenovo, 18 Ekim'de çift selfie kameralı S5 Pro'yu tanıtacak
Cihazın teknik özellik olarak Lenovo S5'deki 5.7 inç LCD panel, 4 GB RAM ve Snapdragon 625 işlemciden daha iyi özellikler sunması bekleniyor. Ayrıca şirketin yakın zamanda beklenen tek akıllı telefonu Lenovo S5 Pro değil. Zira şirketin çok büyük beklentilerle yolu gözlenen Z5 Pro modeli de sırada bekliyor. Lenovo S5 Pro'nun tüm detaylarını ise 18 Ekim'de yapılacak olan lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

https://www.weibo.com/2183473425/GDnPsgkpp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C_K 7 ay
S5 hoşuma gitmişti ama gelmedi Türkiye'ye. Duyurulduğunda (Mart) 3/32 GB fiyatına 157 dolar yazılmıştı haberde. En fazla 1300 civarı olur diye düşünmüştüm. Bu saatten sonra Pro versiyonu gelirse fiyatını tahmin edemiyorum.
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Whippoorwill 7 ay
Tasarım standartını beğendim şahsen. İlk izlenim olumlu.
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