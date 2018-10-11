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Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı?

Oppo'nun geliştirmiş olduğu hızlı şarj teknolojisi Super VOOC, boş bir bataryayı yalnızca 30 dakikada %93 şarj edebiliyor. Super VOOC'a dair pek çok detay haberimizde.
7 ay
11,4b
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7
Cep Telefonu Diğer
Zeynep Yolcu
Yazar
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Hızlı şarj son günlerde pek çok orta ve üst segment cihazda karşımıza çıkan bir teknoloji. Bu teknolojinin nasıl çalıştığına değinecek olursak her telefon, içerisinde güç yönetimini sağlayan bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma, pilin belirli bir süre içinde ne kadar güç alıp almayacağını belirliyor ve gerektiğinde kısıtlıyor. Hızlı şarj teknolojisi, bu kısıtlamayı etkin bir biçimde azaltıyor. Böylelikle eğer güç adaptörünüz yeterince güç sağlıyorsa ve telefon, bu ek gücü alabiliyorsa, telefonunuz çok daha hızlı şarj olabiliyor.
Hızlı şarj teknolojisi denildiğinde akla gelen ilk isim Qualcomm. Ancak son günlerde Oppo Super VOOC, hızlı şarj teknolojisine yepyeni bir soluk getirdi. Şu an için yalnızca Oppo Find X’in özel sürümlerinde kullanılan Super VOOC, boş bir bataryayı yalnızca 30 dakikada %93 şarj edebiliyor. Super VOOC’tan önce hızlı şarj teknolojisi konusunda en iddialı isim kesinlikle OnePlus’ın geliştirmiş olduğu hızlı şarj teknolojisi Dash Charge’dı. Ancak Super VOOC ile küçük bir kıyas yapacak olursak, Super VOOC boş bir bataryayı 30 dakikada %93 oranında şarj edebiliyor. OnePlus 6’da ise bu oran ancak %60’ı buluyor. Üstelik Oppo Find X’in bataryası OnePlus 6’nın bataryasından 430 mAh daha büyük bir kapasiteye sahip.
Dünyaca ünlü teknoloji platformu The Verge’ün yazarı Sam Byford’un Super VOOC ile ilgili deneyimleri ise şu şekilde.
“Otuz beş dakika. İşte bu tam olarak Super VOOC şarj cihazı ile Oppo Find X Lamborghini Edition’ı Super VOOC destekli şarj cihazı ile şarj edebildiğim süre. Tam 2100 saniyede %0’dan, %100’e şarj… Cihazım, yüzde 34'lük şarja yalnızca 10 dakikada ulaştı. 15.dakikada yarı yarıya doldu, 20.dakikada üçte ikisi doldu ve yarım saatta yüzde 92'ye ulaşmayı başardı.
Bu, bu zamana kadar gördüğüm en ama en hızlı şarj teknolojiydi. Super VOOC boş bir bataryayı 30 dakikada %93 oranında şarj edebiliyor. Üstelik cihazın bataryasının küçük olması gibi bir durum da söz konusu değil. Örneğin OnePlus 6’da ise bu oran ancak %60’ı buluyor. Fakat batarya kapasiteleri kıyaslandığında OnePlus 6 3300 mAh gücünde bir bataryaya sahipken, Find X 3730 mAh gücünde bir pile sahip.”
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/10/17958648/oppo-super-vooc-fast-charging-find-x-lamborghini-edition Yorum Yaz
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Kayrabey 7 ay en beğenilen
Peki ne kadar sürede boşalıyor? Lg V10'da 30 dakikada %50 doluyordu ama bir o kadar da hızlı boşalıyordu. Günde 2 kez şarj ediyordum. Üstelik sadece sosyal medyada takılmama rağmen. Hayatta oyun oynamazdım.
Peki ne kadar sürede boşalıyor? Lg V10'da 30 dakikada %50 doluyordu ama bir o kadar da hızlı boşalıyordu. Günde 2 kez şarj ediyordum. Üstelik sadece sosyal medy...
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WoXeD 7 ay
oneplus ile opponun şarjı aynı. 5v 4 amper. oppo find x ve 6 var. 2sinin adaptörü ve kablosu da birbirini hızlı şarj etmeye yarıyor. oppo özel bişi yapmıştır.ama genel bir şey yok.
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hakikidaredevil 7 ay
Bildiğim kadarıyla cihazın içinde aynı anda hızlı şarj olan iki tane batarya var. Onun dışında OnePlus'la hemen hemen aynı teknoloji.
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darkhair 7 ay
Pilin ömrü önemli. 2 sene sonra nerede bulunacak opponun pili? Ondan sonra tel çöpe çıkacak. Lamborgini edition falan hikaye. Çok telefon kullanan powerbank taşısın
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deniz_sea 7 ay
Ben mi max 2 kullanıyorum prizin yerini unuttuğum oluyor :)
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sertacaygun 7 ay
Hızlı şarj hani zararlıydı?
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Kayrabey 7 ay en beğenilen
Peki ne kadar sürede boşalıyor? Lg V10'da 30 dakikada %50 doluyordu ama bir o kadar da hızlı boşalıyordu. Günde 2 kez şarj ediyordum. Üstelik sadece sosyal medyada takılmama rağmen. Hayatta oyun oynamazdım.
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hömmgüzel 7 ay Kayrabey
V10 hem pili daha düşük hemde işlemcisi eski bu yüzden hızlı bitir pili doğru
Oppo baya iyidir yani...
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