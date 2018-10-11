Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı?

Hızlı şarj son günlerde pek çok orta ve üst segment cihazda karşımıza çıkan bir teknoloji. Bu teknolojinin nasıl çalıştığına değinecek olursak her telefon, içerisinde güç yönetimini sağlayan bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma, pilin belirli bir süre içinde ne kadar güç alıp almayacağını belirliyor ve gerektiğinde kısıtlıyor. Hızlı şarj teknolojisi, bu kısıtlamayı etkin bir biçimde azaltıyor. Böylelikle eğer güç adaptörünüz yeterince güç sağlıyorsa ve telefon, bu ek gücü alabiliyorsa, telefonunuz çok daha hızlı şarj olabiliyor.

Hızlı şarj teknolojisi denildiğinde akla gelen ilk isim Qualcomm. Ancak son günlerde Oppo Super VOOC, hızlı şarj teknolojisine yepyeni bir soluk getirdi. Şu an için yalnızca Oppo Find X’in özel sürümlerinde kullanılan Super VOOC, boş bir bataryayı yalnızca 30 dakikada %93 şarj edebiliyor. Super VOOC’tan önce hızlı şarj teknolojisi konusunda en iddialı isim kesinlikle OnePlus’ın geliştirmiş olduğu hızlı şarj teknolojisi Dash Charge’dı. Ancak Super VOOC ile küçük bir kıyas yapacak olursak, Super VOOC boş bir bataryayı 30 dakikada %93 oranında şarj edebiliyor. OnePlus 6’da ise bu oran ancak %60’ı buluyor. Üstelik Oppo Find X’in bataryası OnePlus 6’nın bataryasından 430 mAh daha büyük bir kapasiteye sahip.

Dünyaca ünlü teknoloji platformu The Verge’ün yazarı Sam Byford’un Super VOOC ile ilgili deneyimleri ise şu şekilde.

“Otuz beş dakika. İşte bu tam olarak Super VOOC şarj cihazı ile Oppo Find X Lamborghini Edition’ı Super VOOC destekli şarj cihazı ile şarj edebildiğim süre. Tam 2100 saniyede %0’dan, %100’e şarj… Cihazım, yüzde 34'lük şarja yalnızca 10 dakikada ulaştı. 15.dakikada yarı yarıya doldu, 20.dakikada üçte ikisi doldu ve yarım saatta yüzde 92'ye ulaşmayı başardı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/10/17958648/oppo-super-vooc-fast-charging-find-x-lamborghini-edition

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Bu, bu zamana kadar gördüğüm en ama en hızlı şarj teknolojiydi.boş bir bataryayı 30 dakikada %93 oranında şarj edebiliyor. Üstelik cihazın bataryasının küçük olması gibi bir durum da söz konusu değil. Örneğin’da ise bu oran ancak %60’ı buluyor. Fakat batarya kapasiteleri kıyaslandığında OnePlus 6 3300 mAh gücünde bir bataryaya sahipken,gücünde bir pile sahip.”