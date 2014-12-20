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Lenovo 46 gün bekleme süresi sunan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo 46 gün bekleme süresi sunan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Gelecek yıl itibariyle Xiaomi'nin karşısına Fancy Maker markası ile çıkmaya hazırlanan Lenovo, bunun yanında orta seviyede iddialı olacak modeller hazırlamaya devam ediyor. Yeni model bekleme süreleri konusunda dikkatleri üzerine çekecek. 

Lenovo P70t adlı model henüz resmiyet kazanmadı ancak modelin basın broşürleri internete sızdırıldı. Lenovo P70t modelinin en dikkat çekici tarafı ise 46 güne kadar gidebilen bekleme süresi olacak. 

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan model 4 çekirdekli 64-bitlik bir yongasetinden gücünü alacak. 1GB RAM ile sistemin desteklendiği model 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 8.9mm kalınlık, 149gr ağırlık gibi özellikler sunuyor. 

P70t modelinin uzun bekleme süresi sunan bataryası 4000mAh gücünde. Aynı güçteki batarya başka modellerde de olduğu halde Lenovo P70t modelinin daha uzun bekleme sürelerine ulaşması ise özel bir güç tasarruf modu ile olacak. Örneğin ekran kilidine geçtiğiniz anda sistem arka planda çalışan ancak kullanılmayan tüm uygulamaları kapatıyor. 

Elbette bekleme süresi ile kullanım süresi arasında büyük farklar var ve modelin yaklaşık 3-4 gün kullanım süresi sunduğu tahmin ediliyor. Modelin kısa süre içerisinde Çin'de satışa sunlması bekleniyor.  

http://www.t3.com/news/lenovo-phone-with-46-day-battery-life-coming-soon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bender B. Rodriquez 4 yıl
Motorolayi neden aldi bunlar acaba sirf ismi zaten para eder adamlar hala lenovo diye telefon cikariyor garip
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Umutcan 4 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez

Motorolayi neden aldi bunlar acaba sirf ismi zaten para eder adamlar hala lenovo diye telefon cikariyor garip

Motorolanın patentleri yeter.
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adriyanus5757 4 yıl ekrem71
5" mi 6" mi? bazo sitelerde 6 yazıyor.
5 ise alınası telefon
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sercandk 4 yıl
Adamlar ellerini korkak alistirmamis batarya konusunda. Darısı büyük firmaların başına. Lenovo ile alakası türkiye Piyasasına giricek denmişti o da yalan oldu galiba.
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forcsf 4 yıl
Bizim P780'in halefi sonunda ortaya çıktı galiba :)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Motorola yı ne halt yemeye satın aldılar acaba. Bunlarda şaşırdı.
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bugrahan45 4 yıl
Nükleer pilmi kullanacakmış.
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Das Boot 4 yıl
Eskiden Philips yapardi bu tür telefonları.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl Das Boot
Aynen siyah beyaz ,dokunmatik, 1 ay bekleme süresi sunan modeli vardı cok güzel
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