Lenovo 46 gün bekleme süresi sunan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor





Gelecek yıl itibariyle Xiaomi'nin karşısına Fancy Maker markası ile çıkmaya hazırlanan Lenovo, bunun yanında orta seviyede iddialı olacak modeller hazırlamaya devam ediyor. Yeni model bekleme süreleri konusunda dikkatleri üzerine çekecek.





Lenovo P70t adlı model henüz resmiyet kazanmadı ancak modelin basın broşürleri internete sızdırıldı. Lenovo P70t modelinin en dikkat çekici tarafı ise 46 güne kadar gidebilen bekleme süresi olacak.





5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan model 4 çekirdekli 64-bitlik bir yongasetinden gücünü alacak. 1GB RAM ile sistemin desteklendiği model 8GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 8.9mm kalınlık, 149gr ağırlık gibi özellikler sunuyor.





P70t modelinin uzun bekleme süresi sunan bataryası 4000mAh gücünde. Aynı güçteki batarya başka modellerde de olduğu halde Lenovo P70t modelinin daha uzun bekleme sürelerine ulaşması ise özel bir güç tasarruf modu ile olacak. Örneğin ekran kilidine geçtiğiniz anda sistem arka planda çalışan ancak kullanılmayan tüm uygulamaları kapatıyor.





Elbette bekleme süresi ile kullanım süresi arasında büyük farklar var ve modelin yaklaşık 3-4 gün kullanım süresi sunduğu tahmin ediliyor. Modelin kısa süre içerisinde Çin'de satışa sunlması bekleniyor.

http://www.t3.com/news/lenovo-phone-with-46-day-battery-life-coming-soon