Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, 6.8" ekrana sahip devasa akıllı telefonu Phab Plus'ı duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
24
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, 6.8
 
Akıllı telefonların ekran standardı giderek büyüyor. Ancak Lenovo yeni duyurduğu model ile birlikte çıtayı biraz fazla yükseltmiş durumda. 6.8" ekrana sahip tablet/telefon kırması Phab Plus modeli bugün yapılan duyuru ile birlikte resmiyete kavuştu.
Devasa ekranlı akıllı telefonda FHD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük tercih edilmiş, bu durumda piksel yoğunluğu da 324 ppi olarak hesaplanıyor. Kasanın içerisinde ise bizleri Snapdragon 615 çipset, 2 GB bellek, arttırılabilir 32 GB depolama alanı ve 3500 mAh batarya karşılıyor. Lenovo'nun geçmiş modellerini ve Phab Plus'ın boyutunu düşünürsek pil kapasitesinin biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz.

Diğer özelliklerde ise ; 5 MP ön, 13 MP arka kamera, Android 5.0 üzerinde çalışan Vibe UI, çift sim kart ve 4G desteği karşımıza çıkıyor. 220 gram ağırlığa sahip akıllı telefonun kalınlığı ise 7.6mm. 7 Farklı renk seçeneğine sahip Phab Plus şimdilik yalnızca Çin içerisinde yaklaşık 400 dolar fiyatla satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Phab-Plus-is-a-6.8-inch-phablet-featuring-an-FHD-screen-SD-615-SoC-and-a-3500mAh-battery_id73163 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GelecektenGelenDinozor 4 yıl en beğenilen
Hedefledikleri kullanıcı kitlesi kim acaba ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcebi001 3 yıl
Lenovo sen şu anda gsmarenada incelemesi yapılan x3 ü turkiyeye getir başka birşey istemiyoruz senden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.B.D(azimBora) 3 yıl
5,5 inc bıle bır erkek olarak bence kaba ve büyük dururken tabletı kim neden taşısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 4 yıl
Bildiğin tablet olmuş bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mynameisresat 3 yıl
Bugün bu cihazı bizzat satıcıda inceledim Aslında değişik bir cihaz Snapdragon 615 e imei yazılırsa almayı düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Lenovo önce şu Vibe P1 modelini Türkiye'ye getirsin. Sonra konuşalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usta0037 4 yıl
Arkadaşımda 7inc var hiç kullanışlı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buck Fuddy 4 yıl
iPhone 7 Plus Plus çıkar mı dersiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Koskoca telefon yap 3500 batarya koy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
7" olmuş. Bildiğin telefonlu tablet bu, samsung'un eskiden vardı birkaç modeli böyle. Ayrıca 4.7-5" modellere 4-5k batarya koyan firmanın
batarya için koca alana sahip tepsi gibi telefona 3500mAh koyması da çok saçma olmuş. Hiç orantılı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehan13 4 yıl
http://img.paylas.com/video/13189/large/1399211785_386.jpg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
adamlar 5 inçe 5000 koyuyorlar nerdeyse bunlar nerdeyse 7 inçe o kadarmı pil koymuşlar ayrıca bu bildiğin tablet olmuş bide o fiyat pahalı acaba hedefledikleri kullanıcı kitlesi kim....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

adamlar 5 inçe 5000 koyuyorlar nerdeyse bunlar nerdeyse 7 inçe o kadarmı pil koymuşlar ayrıca bu bildiğin tablet olmuş bide o fiyat pahalı acaba hedefledikleri kullanıcı kitlesi kim....

kitlenin adini sen soylemen gerekirken foruma soruyorsun mustakbel yarbayimiz !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hallac58 4 yıl
Bence süper;
ama erkeklere uygun değil. bayan olacaksın yada çanta taşıyan bir erkek. of yanında tapletin var keyfini çıkar. alacaksın buna birde Bluetooth Kulaklık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
5'' telefona 4000 mah pil koyan lenovo'nun bu telefona en az 6000 mah koymasını beklerdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
En büyük telefon bu heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, fiyat ve
5 etiket daha telefon akıllı lenovo özellikler ekran
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ı konuştuk 4 yıl AMD yeni APU yeteneklerini anlatıyor özel video 4 yıl Mobilite: 4.5 ihalesi, iPhone 6s için geri sayım, HTC Aero A9, Huawei Nexus ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim