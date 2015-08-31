Lenovo, 6.8" ekrana sahip devasa akıllı telefonu Phab Plus'ı duyurdu

Akıllı telefonların ekran standardı giderek büyüyor. Ancak Lenovo yeni duyurduğu model ile birlikte çıtayı biraz fazla yükseltmiş durumda. 6.8" ekrana sahip tablet/telefon kırması Phab Plus modeli bugün yapılan duyuru ile birlikte resmiyete kavuştu.

Diğer özelliklerde ise ; 5 MP ön, 13 MP arka kamera, Android 5.0 üzerinde çalışan Vibe UI, çift sim kart ve 4G desteği karşımıza çıkıyor. 220 gram ağırlığa sahip akıllı telefonun kalınlığı ise 7.6mm. 7 Farklı renk seçeneğine sahip Phab Plus şimdilik yalnızca Çin içerisinde yaklaşık 400 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Devasa ekranlı akıllı telefonda FHD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük tercih edilmiş, bu durumda piksel yoğunluğu da 324 ppi olarak hesaplanıyor. Kasanın içerisinde ise bizleri Snapdragon 615 çipset, 2 GB bellek, arttırılabilir 32 GB depolama alanı ve 3500 mAh batarya karşılıyor. Lenovo'nun geçmiş modellerini ve Phab Plus'ın boyutunu düşünürsek pil kapasitesinin biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz.