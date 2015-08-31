Lenovo, 6.8" ekrana sahip devasa akıllı telefonu Phab Plus'ı duyurdu

Akıllı telefonların ekran standardı giderek büyüyor. Ancak Lenovo yeni duyurduğu model ile birlikte çıtayı biraz fazla yükseltmiş durumda. 6.8" ekrana sahip tablet/telefon kırması Phab Plus modeli bugün yapılan duyuru ile birlikte resmiyete kavuştu.
Devasa ekranlı akıllı telefonda FHD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük tercih edilmiş, bu durumda piksel yoğunluğu da 324 ppi olarak hesaplanıyor. Kasanın içerisinde ise bizleri Snapdragon 615 çipset, 2 GB bellek, arttırılabilir 32 GB depolama alanı ve 3500 mAh batarya karşılıyor. Lenovo'nun geçmiş modellerini ve Phab Plus'ın boyutunu düşünürsek pil kapasitesinin biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz.
Diğer özelliklerde ise ; 5 MP ön, 13 MP arka kamera, Android 5.0 üzerinde çalışan Vibe UI, çift sim kart ve 4G desteği karşımıza çıkıyor. 220 gram ağırlığa sahip akıllı telefonun kalınlığı ise 7.6mm. 7 Farklı renk seçeneğine sahip Phab Plus şimdilik yalnızca Çin içerisinde yaklaşık 400 dolar fiyatla satışa sunulacak.
http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Phab-Plus-is-a-6.8-inch-phablet-featuring-an-FHD-screen-SD-615-SoC-and-a-3500mAh-battery_id73163 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
batarya için koca alana sahip tepsi gibi telefona 3500mAh koyması da çok saçma olmuş. Hiç orantılı değil.
kitlenin adini sen soylemen gerekirken foruma soruyorsun mustakbel yarbayimiz !
ama erkeklere uygun değil. bayan olacaksın yada çanta taşıyan bir erkek. of yanında tapletin var keyfini çıkar. alacaksın buna birde Bluetooth Kulaklık...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4795 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, fiyat ve