Lenovo A6 Note'un tasarımını ortaya çıkaran görseller yayınlandı

Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng, yapında piyasaya sürülecek Lenovo A6 Note'un render görsellerini paylaştı. Akıllı telefon kısa süre önce Tayland'ın telekomünikasyon kurumu NBTC tarafından onaylandı. Cihazın resmi kurum kayıtlarında ortaya çıkması yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei'nin yeni üst sınıf yonga seti Kirin 990, 6 Eylül'de tanıtılacak"

Lenovo A6 Note damla çentikli ekran taşıyacak. Telefonun arka tarafında parmak izi tarayıcısı ve dikey çift kamera sistemi yer alıyor. Sol üst köşede bir de LED flaş var. Görsellere bakılırsa cihaz mavi ve siyah olmak üzere en az iki renk seçeneği ile gelecek.

Geekbench'i ziyaret etmişti

https://www.weibo.com/1824398821/I3uxEyQ3U

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NBTC listesi Lenovo A6 Note'unmodel numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. Geçen ay'i ziyaret eden cihazınişlemci ve'den güç alacağını öğrenmiştik. Android 9 Pie ile çalışan telefon Geekbench'tetek çekirdek,çoklu çekirdek puan aldı.