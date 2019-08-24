Lenovo A6 Note'un tasarımını ortaya çıkaran görseller yayınlandı

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Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng, yapında piyasaya sürülecek Lenovo A6 Note'un render görsellerini paylaştı. Akıllı telefon kısa süre önce Tayland'ın telekomünikasyon kurumu NBTC tarafından onaylandı. Cihazın resmi kurum kayıtlarında ortaya çıkması yakında tanıtılacağını gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Huawei'nin yeni üst sınıf yonga seti Kirin 990, 6 Eylül'de tanıtılacak"
Lenovo A6 Note damla çentikli ekran taşıyacak. Telefonun arka tarafında parmak izi tarayıcısı ve dikey çift kamera sistemi yer alıyor. Sol üst köşede bir de LED flaş var. Görsellere bakılırsa cihaz mavi ve siyah olmak üzere en az iki renk seçeneği ile gelecek.
Geekbench'i ziyaret etmiştiNBTC listesi Lenovo A6 Note'un L19041 model numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. Geçen ay Geekbench'i ziyaret eden cihazın Helio P22 işlemci ve 3 GB RAM'den güç alacağını öğrenmiştik. Android 9 Pie ile çalışan telefon Geekbench'te 760 tek çekirdek, 3.499 çoklu çekirdek puan aldı.
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