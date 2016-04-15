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Lenovo A7000, Android Marshmallow güncellemesine kavuştu

Lenovo'nun fiyat/performans cihazlarından birisi olarak bilinen A7000 modeli Android 6.0 güncellemesine kavuştu. Yeni sürüm aynı zamanda Mart ayı güvenlik güncellemelerini de kapsıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8b
1
35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Lenovo'nun Android Marshmallow takvimi A7000 için Nisan ayını işaret ediyordu.Özellikle fiyatıyla birlikte öne çıkan ve ülkemizde de kendisine has bir kitle yakalamayı başaran A7000, takvime uygun bir şekilde sürüm güncellemesine kavuştu.
Lenovo A7000, Android Marshmallow güncellemesine kavuştu
 
Orta seviyede önemli bir yere sahip akıllı telefon 1.35 GB'lık devasa bir indirmenin ardından yeni sürüme hazır hale geliyor. Kurulumdan önce telefonda 2 GB kadar boş bir alan olması gerektiğini de hatırlatalım. Android 6.0 sürümüyle birlikte, bu sürüme ait özellikler ve Android'in Mart ayı güvenlik güncellemeleri de yazılıma dahil ediliyor.
A7000 kullanıcıları Ayarlar sekmesinin altından ilgili menüye giderek güncellemeyi elle kontrol edebilirler. Güncelleme kullanıcılara sırayla dağıtıldığı için bazı A7000 sahipleri bildirimi bir kaç gün daha geç alabilir.

http://www.gsmarena.com/marshmallow_update_hits_lenovo_a7000-news-17754.php Yorum Yaz
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forumlarabak 3 yıl en beğenilen
Lenova 500TL lik telefona Android 6.0 ı versin, Samsung da Note 4 gibi bir telefona hâlâ güncelleme verecek... Bu işten Apple dan sonra en iyi ciro ile para kazanan firmasın yazılım ekibin 10 kişi herhalde Samsung..?
Lenova 500TL lik telefona Android 6.0 ı versin, Samsung da Note 4 gibi bir telefona hâlâ güncelleme verecek... Bu işten Apple dan sonra en iyi ciro ile para kaz...
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DH Misafiri 2 yıl
Ya arkadaşlar yorumlarınızı okudum bende dün lenova A7000 telefonu aldım şimdi memnunum ama yorumları okudum çok üzüldüm benimkinde de bir sorun çıkacakmı diye bu telfonu alan herkesmi şikayetci
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lenovoa7000hastası 2 yıl
arkadaşlar
iyi günler
ben 13aralık günü telefonumu suya düşürdüm
telefon açılıyordu ama dokunmatik çalışmıyordu
bir kaç gün bekledim çalışmadı
ondan sonra servise gönderdim servis sıvı teması var dedi bana gönderdi
telefonu telefoncuya verdim beşiktaşta telefoncu yapamadı bu sefer telefonda açılmamaya başladı
ekranda fastboot mode yazıyor devamlı
bu sefer tekrar garantisine gönderdim
garantisi cihazın tamirinin yapıldığını söyleyip bana gönderdi
ama 20martta telefonu elime aldığımda bir baktım telefon ekranı hala aynı
cevahir teknosadaki kız lenovocu bir arkadaş var ona göster dedi
çocuğa verdim telefonu açtı
telefon sıfırmış gibi açıldı
tualete gittim telefona sim card takmaya
sim cardı taktım telefonu açmaya çalıştım yine fastboot mode çıktı
yine götürdüm lenovocu arkadaşa bu sefer o da açamadı
bana servise gönder iadesini iste dedi
servise gönderdim tekrar bu sefer 1200tl işlem ücreti istediler
ben telefonu 450tlye almıştım bir yıl önce
bende telefonu geri istedim
internetten okuduğum bir kaç şeyi yapmaya çalıştım ama olmuyor
cmd den komutlarda verdim flast tooldan da birşeyler yapmaya çalıştım ama olmuyor
telefon ekranı devamlı fsatboot mode
sanırım önemli bir bilgi olacak bilgisayarım win xp 32bit
yeni sürüm sp flash toollar açılmıyor
burda bile biri çare olamazsa en son atıcam telefonu
işin en bilir kişileri burda olduğu için en son buraya yazmak istedim
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DH Misafiri 2 yıl
güncelleme yaparken %49da sıkıştı şimdi hiç ilerlemiyor. Yarın servise götürcem
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DH Misafiri 2 yıl
Sistem yükseltme geldi ama foğraflarım ve rehberim silinir diye korktuğum için yapmıyorum güncelleyen arkadaşlar bilgi verebilir mi?
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satanpist 3 yıl
telefon alalı 2 ay kadar oldu ama sımdı menu tusu ve geri tusları basmıyor sorunla karsılasan oldumu ?
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DH Misafiri 3 yıl
Bu telefonu aldığım güne lanet olsu ilerleyen zamanlarda hiç birsey yapamaz hale geldim resimlerim hep gitti kimseye tavsiye etmiyorum ağlıyordum öyle sinir etti beni almayın.
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DH Misafiri 3 yıl
Marsmallov güncellemesi sonrası telefonda mesaj rehber hiçbirşey kalmadı ne yapmalıyım
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Limonen 3 yıl
Bu telefon alınır mı arkadaşlar hafızası az gibi 8gb
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo a7000-a cel telefonunu 6.0 sürümüne yükselttim fakat tuş ışıkları yanmiyor tuş ayarlarında yok nasıl yapabilirim
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unpop 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Lenovo a7000-a cel telefonunu 6.0 sürümüne yükselttim fakat tuş ışıkları yanmiyor tuş ayarlarında yok nasıl yapabilirim

tuşlarda led yok yanmaz.
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keskorli 3 yıl

Merhaba elimde lenovo a7000 var.1 hafta kullanıldı.yurt dışından geldi.Yanlış room attım şebeke problemi oldu.nvram dosyası silinmiş sanırım.beceremedim.ilgilienen rkadaşlara satabilirim.300tl ye vereceğim.yada parçalarını kullanabilirsiniz.k3 not ile herşeyi uyumlu.05443335958
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Bender B. Rodriquez 3 yıl keskorli
Hocam telefon hala elinde duruyor mu?
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lenovo, android 6.0 ve
5 etiket daha android marshmallow lenovo a7000 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
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