Lenovo A7000, Android Marshmallow güncellemesine kavuştu

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Lenovo'nun Android Marshmallow takvimi A7000 için Nisan ayını işaret ediyordu.Özellikle fiyatıyla birlikte öne çıkan ve ülkemizde de kendisine has bir kitle yakalamayı başaran A7000, takvime uygun bir şekilde sürüm güncellemesine kavuştu.

Orta seviyede önemli bir yere sahip akıllı telefon 1.35 GB'lık devasa bir indirmenin ardından yeni sürüme hazır hale geliyor. Kurulumdan önce telefonda 2 GB kadar boş bir alan olması gerektiğini de hatırlatalım. Android 6.0 sürümüyle birlikte, bu sürüme ait özellikler ve Android'in Mart ayı güvenlik güncellemeleri de yazılıma dahil ediliyor.

A7000 kullanıcıları Ayarlar sekmesinin altından ilgili menüye giderek güncellemeyi elle kontrol edebilirler. Güncelleme kullanıcılara sırayla dağıtıldığı için bazı A7000 sahipleri bildirimi bir kaç gün daha geç alabilir.

http://www.gsmarena.com/marshmallow_update_hits_lenovo_a7000-news-17754.php