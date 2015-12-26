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Lenovo K4 Note modeli detaylanıyor

Lenovo'nun bu yıl övgü toplayan modellerinden birisi olan K3 Note Phablet modeli, devam modelini de garantilemiş oldu. Lenovo K4 Note, 5 Ocak itibariyle resmiyet kazanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo K4 Note modeli detaylanıyor


Lenovo'nun Phablet sınıfındaki yeni serisi K Note, ilk kez bahar aylarında K3 Note olarak akıllı telefon pazarına merhaba demişti. Seriye yapılan olumlu eleştirileri dikkate alan Lenovo, gelecek yıl K4 Note modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon pazarında son dönemde düşüş yaşamaya başlayan Lenovo, popüler modeller üreterek düşüşü durdurma niyetinde.

5 Ocak 2016 tarihli lansman için davetiye göndermeye başlayan Lenovo, K4 Note modelinden oldukça umutlu. Kesin olarak donanım detayları bilinmiyor ancak Lenovo, sosyal medya üzerinden bazı önemli noktaları aydınlatmış durumda. İlk olarak modelde 3GB RAM olacağı belirtiliyor. Yine bir parmak izi okuyucu ve NFC yongası da cihazda yer alacak özelliklerden.

Bunun haricinde önceki nesle bakarak 5.5 inçlik Full HD ekran, MediaTek işlemci, 3000mAh kapasiteli bir batarya, 32GB depolama kapasitesi gibi tahminler yapmak mümkün. Giriş seviyesinde yer aldığı için daha çok fiyat-performans odaklı bir model olan Lenovo K4 Note modelinin 200$ bandını aşmaması bekleniyor. Cihaz Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde tanıtılacak. 

http://www.gsmarena.com/lenovo_confirms_k4_note_will_feature_fingerprint_sensor_and_nfc-news-15722.php Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl
Türkiye'ye gelmedikten sonra neyleyim ben k4'ü
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lapatid 3 yıl
uzakdoguda populer bir seri,yazilimsal destegi saglam,keske lenovo turkiyeye getirse
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pranis 3 yıl
k3 note yi kullanıyorum, çıktığı gibi ilk kanaldan alacağım.
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