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Lenovo, Motorola'nın 18 ay içerisinde maliyetini çıkaracağını düşünüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo, Motorola'nın 18 ay içerisinde maliyetini çıkaracağını düşünüyor
Lenovo'nun geçtiğimiz yıl en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmasında şüphesiz ki Motorola satışlarının büyük etkisi var. Lenovo'nun Google'dan 2.91 Milyar dolar karşılığında satın aldığı şirket geçtiğimiz yıl satışlarını %118 oranında arttırırken 10 milyon üzerinde akıllı telefon satarak 1.9 Milyar dolarlık gelir elde etti.
Ayrıca Lenovo'nun hala Motorola için yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Bu yeniden yapılandırmanın bir parçası olan "Motorola Çin pazarına geri dönüyor" haberini de daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirketin bu yeniden yapılandırma sonrası satışlarının yükselişe devam edeceği düşünülüyor.Çin pazarında Xiaomi ile sıkı bir rekabete giren Lenovo da Motorola satışlarından memnun gözüküyor. Gidişata göre 2.91 Milyar dolara satın alınan Motorola'nın 1-1.5 yıl içerisinde bu parayı Lenovo'ya kazandırmış olacak.

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DH Misafiri 4 yıl
Keşke biz alsak diyecem ama biz olsak batışa dur diyemezdik. Zarar ederdik. Böyle riskli işler zevk için meraklı kişilerin oyuncak niyetine alması lazım. Bizdeki zenginlerde hep yaşlı bu riske giremiyor. Yerli araba konusu da böyle işliyorr.
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Görkem Coşkun 4 yıl
bu 18 ay maksimum süredir bence.. lenovo motorola yatırımını en geç bu sürede fazlasıyla geri kazanır..
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doctor_bey 4 yıl
Ben hala Droid Turbo'yu bekliyorum
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ztalan 4 yıl doctor_bey
Daha çok bekleriz gibime geliyor
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OverClocK1ng 4 yıl
İyi de zaten var: Lenovo.
Turkcell Abone Merkezlerinde...
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Android 4 yıl
Motorola'yı Türkiye 'de de görmek isteriz.
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