Lenovo, Motorola'nın 18 ay içerisinde maliyetini çıkaracağını düşünüyor

Lenovo'nun geçtiğimiz yıl en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmasında şüphesiz ki Motorola satışlarının büyük etkisi var. Lenovo'nun Google'dan 2.91 Milyar dolar karşılığında satın aldığı şirket geçtiğimiz yıl satışlarını %118 oranında arttırırken 10 milyon üzerinde akıllı telefon satarak 1.9 Milyar dolarlık gelir elde etti.

Ayrıca Lenovo'nun hala Motorola için yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Bu yeniden yapılandırmanın bir parçası olan " Motorola Çin pazarına geri dönüyor " haberini de daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirketin bu yeniden yapılandırma sonrası satışlarının yükselişe devam edeceği düşünülüyor.Çin pazarında Xiaomi ile sıkı bir rekabete giren Lenovo da Motorola satışlarından memnun gözüküyor. Gidişata göre 2.91 Milyar dolara satın alınan Motorola'nın 1-1.5 yıl içerisinde bu parayı Lenovo'ya kazandırmış olacak.