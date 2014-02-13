Lenovo, PC pazarındaki durgunluğa rağmen yükselişini sürdürdü





Son iki yıldır PC pazarındaki durgunluğa rağmen akılcı hamleler yapan ve sürekli büyüme ivmesi yakalayan Lenovo, pazardaki liderliği de HP'nin elinden almıştı. Firmanın son çeyrekte de büyümesi sürdü.





Geçen yılın son çeyreğine denk gelen mali yıl 3. çeyreğine göre Lenovo 10.8 milyar dolar gelir ile kendi rekorunu kırdı ve yıl bazında yüzde 15 artış yaşadı. Vergiler dahil geliri yüzde 30 artışla 321 milyon dolar olurken, net kar ise 265 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Lenovo'nun PC pazarındaki payı yıllık 2.5 puan artışla yüzde 18.5'e yükseldi. Firma toplam olarak 32.6 milyon cihaz sattı. Bunun 3.4 milyonu tablet, 15.3 milyonu PC, 13.9 milyonu da akıllı telefon olarak gerçekleşti. Firma akıllı telefon pazarında da 4. sıraya yükseldi.





Motorola Mobility firmasını 2.91 milyar dolara Google'dan satın alan Lenovo, bir iki yıl içerisinde firmayı kara geçireceğini belirtti. Ancak tahminler satın alma nedeniyle gelecek çeyrekte kar dengesinin olumsuz olarak bozulacağını gösteriyor.

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1769