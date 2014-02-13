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Lenovo, PC pazarındaki durgunluğa rağmen yükselişini sürdürdü

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, PC pazarındaki durgunluğa rağmen yükselişini sürdürdü

Son iki yıldır PC pazarındaki durgunluğa rağmen akılcı hamleler yapan ve sürekli büyüme ivmesi yakalayan Lenovo, pazardaki liderliği de HP'nin elinden almıştı. Firmanın son çeyrekte de büyümesi sürdü.

Geçen yılın son çeyreğine denk gelen mali yıl 3. çeyreğine göre Lenovo 10.8 milyar dolar gelir ile kendi rekorunu kırdı ve yıl bazında yüzde 15 artış yaşadı. Vergiler dahil geliri yüzde 30 artışla 321 milyon dolar olurken, net kar ise 265 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Lenovo'nun PC pazarındaki payı yıllık 2.5 puan artışla yüzde 18.5'e yükseldi. Firma toplam olarak 32.6 milyon cihaz sattı. Bunun 3.4 milyonu tablet, 15.3 milyonu PC, 13.9 milyonu da akıllı telefon olarak gerçekleşti. Firma akıllı telefon pazarında da 4. sıraya yükseldi. 

Motorola Mobility firmasını 2.91 milyar dolara Google'dan satın alan Lenovo, bir iki yıl içerisinde firmayı kara geçireceğini belirtti. Ancak tahminler satın alma nedeniyle gelecek çeyrekte kar dengesinin olumsuz olarak bozulacağını gösteriyor. 

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1769 Yorum Yaz
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kim o 5 yıl
Lenovo nun P780 cep telefonunu Türkiye ye getirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz!
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OverClocK1ng 5 yıl
Ben gelecekte zarar edeceklerini değil, sahane tasarımlı ve özellikteki telefonları çok mantıklı fiyatlara satarak kâra geçeceklerini , hatta akıllı telefon satışlarında Samsung'dan sonra 2. sıraya çok kısa sürede yerleşeceklerini düşünüyorum. Tıpkı bilgisayar sektöründe yaptıkları gibi...

Ek: Şöyle güzel tasarım hangi telefonda var....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 5 yıl
uygun Fiyatlı f/p pc yaptıkları için tessekkur ediyorum.
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quartx 5 yıl
Yükselir tabi adamlar aynı bileşenleri diğer markalardan 500-600 lira daha ucuza verebiliyor. E ucuzu varken kimse pahalıyı almaz.
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Public_Enemy 5 yıl
Büyük firmaların iş yapma tarzları çoktan demode oldu, ve kendilerini yenileyemiyorlar da. Çinli firmalar çok daha rekabetçi, teknolojiyi çok daha hızlı sunuyorlar.
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doctor5945 5 yıl
Vay be ne hallere düştü piyasa sony yok samsung yok dell yok toshiba yok piyasa kala kala lenovo ve hp ye kalmış
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Leon 5 yıl
Çinliler piyasayı ele geçirmeye devam ediyor.
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kule_genclik 5 yıl
Vay 13 milyon telefon satmis youtube dan bakmak lazim telefonlari nasil acaba hic karsilasmadim
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meter90 5 yıl
telefonları Tr' ye getirmesi lazım lenovo' nun



Düzenleme yapalım, şahsen lenovo kullanıcı olarak öyle ahım şahım bir kalite söz konusu değil ki bu benim öyle çokta umurumda da değil
ama Lenovo'nun hemen her bütçeye uygun f/p ürünleri firmanın en büyük cazibesi.
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__BadblooD__ 5 yıl
f/p oranı iyi güzel ürünler sunduğu sürece devam eder. Birkaç ay önce Z500 aldım çok memnunum piyasada performans olarak gerisindeki ürünler 500 lira daha pahalı 1.500 e almıştım.
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