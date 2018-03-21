Lenovo S5 fiyatına göre çok iddialı

Dün itibariyle mobil tarafta önemli ürünler duyuran Lenovo, özellikle S5 akıllı telefon modelin ile Xiaomi Redmi Note 5 modeline doğrudan rakip olmayı planlıyor. Telefon dolu dolu olmuş diyebiliriz.

Lenovo S5 özellikleri ve fiyatı



Lenovo S5 modelinde 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde 18:9 IPS ekran bizi karşılıyor. Telefon gücünü 14nm sürecinde üretilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti veriyor. Böylece enerji verimliliği ön plana çıkmış oluyor.

3GB RAM/4GB RAM opsiyonları ile birlikte 32GB/64GB/128GB şeklinde sıralanan geniş bir kapasite seçeneği eşleştirilecek. 3000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi çift 13MP çözünürlüğündeki arka kameraları. Sensörlerden bir tanesi monokrom diğeri ise RGB. Bu sayede daha kaliteli fotoğraflar ve etkileyici bokeh efektleri elde edilebiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde ve geniş açılı. Ayrıca yüz tanıma sistemine de sahip.

Telefonun kasası ise 6000 serisi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. İmalat sürecinde elmas kesim, anodize, kumlama, nano enjeksiyon gibi 7 farklı CNC işlemi uygulanmış. Yani ince işçilik en üst seviyede diyebiliriz.

USB Tip-C girişi kullanan telefonun Android 8.0 tabanlı ZUI 4 arayüzü sanal menü tuşları yerine ekran üzerinde sürükleme hareketleri ile menü komutlarına ulaşma imkânı sunuyor.

Fiyatlandırmaya gelecek olursak 3GB RAM ve 32GB depolama barındıran versiyon 157$ civarında. 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi 189$ seviyesinde. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasiteli en üst versiyon 236$’a tekabül ediyor. Telefon 23 Mart itibariyle satışa sunulacak.