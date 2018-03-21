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Lenovo S5 fiyatına göre çok iddialı

Gerek kamerası, gerekse kasa malzemesi açısından Lenovo S5 segmentinde en iyi akıllı telefon modellerinden birisi olmaya aday. Lenovo S5 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün itibariyle mobil tarafta önemli ürünler duyuran Lenovo, özellikle S5 akıllı telefon modelin ile Xiaomi Redmi Note 5 modeline doğrudan rakip olmayı planlıyor. Telefon dolu dolu olmuş diyebiliriz.

Lenovo S5 özellikleri ve fiyatı
 

Lenovo S5 modelinde 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde 18:9 IPS ekran bizi karşılıyor. Telefon gücünü 14nm sürecinde üretilen 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti veriyor. Böylece enerji verimliliği ön plana çıkmış oluyor.

3GB RAM/4GB RAM opsiyonları ile birlikte 32GB/64GB/128GB şeklinde sıralanan geniş bir kapasite seçeneği eşleştirilecek. 3000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi çift 13MP çözünürlüğündeki arka kameraları. Sensörlerden bir tanesi monokrom diğeri ise RGB. Bu sayede daha kaliteli fotoğraflar ve etkileyici bokeh efektleri elde edilebiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde ve geniş açılı. Ayrıca yüz tanıma sistemine de sahip.

Telefonun kasası ise 6000 serisi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. İmalat sürecinde elmas kesim, anodize, kumlama, nano enjeksiyon gibi 7 farklı CNC işlemi uygulanmış. Yani ince işçilik en üst seviyede diyebiliriz.

USB Tip-C girişi kullanan telefonun Android 8.0 tabanlı ZUI 4 arayüzü sanal menü tuşları yerine ekran üzerinde sürükleme hareketleri ile menü komutlarına ulaşma imkânı sunuyor.

Fiyatlandırmaya gelecek olursak 3GB RAM ve 32GB depolama barındıran versiyon 157$ civarında. 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi 189$ seviyesinde. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasiteli en üst versiyon 236$’a tekabül ediyor. Telefon 23 Mart itibariyle satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/20/lenovo-s5-is-official-with-189-display-sd625-999-yuan-157-pricing-alongside-lenovo-k5-k5-lite-budget-phones/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cngzmls 1 yıl en beğenilen ararat1824
ararat1824
EN ideal telefon fiyatıyla donanım ve yazılım mükemel ağırlığı bile çok iyi en kral amiral telefonlardan daha iyi en azından huawei lerden kat be kat üstün mate 10 pro ile neredeyse eş değer ama fiyan 4 te bir oyle olmalı

Huawei mate 10 pro ile nasıl denk ya?
ararat1824EN ideal telefon fiyatıyla donanım ve yazılım mükemel ağırlığı bile çok iyi en kral amiral telefonlardan daha iyi en azından huawei ...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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gizanagi 1 yıl
Gsmarena.com'dan alıntı:
The Redmi Note 5 comes in four colors - Black, Gold, Blue and Rose Gold. Prices are yet to be announced, but are expected to be around CNY1,300 ($215/€175) for the 4 GB + 64 GB variant and CNY1,600 ($260/€215) for the mighty 6 GB + 64 GB version.


Xiaomi hâlâ Snapdragon 636 ile fiyat/performans oranı kralı.
Gsmarena.com'dan alıntı:The Redmi Note 5 comes in four colors - Black, Gold, Blue and Rose Gold. Prices are yet to be announced, but are exp...
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chengineer 1 yıl
Fiyat önemli, aynı işlemcili redmi note 5 plus 1100 liranın altında satılıyor. En üst versiyonu gelsin bu fiyata, alınır, güzel bir cihaz.
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CWaRRioR 1 yıl Orta Seviye Gitarist
Hocam başta güvenlik. Bilinen açıklar için Android yamalarını almak gerek. İkincisi donanımın hakkını verebilen özellikleri görüp kullanmamak ister istemez moral bozuyor. Donanımın potansiyelini kullanamamış oluyorsunuz. 1 yıllık cihazın güncellenmemesi cidden üzücü bir olay.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Evet şimdi fiyatı siz kullanıcılar belirleyin
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agent1453 1 yıl
%50 Vergi+satıcı kar'ı= 1000TL civarı muhtemelen.
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okan_cehapelioglu 1 yıl
Redmi note 5 bunu tokat manyağı yapar
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okan_cehapelioglu 1 yıl
Telefon Türkiye ye gelecek galiba donanımhaber bu kadar övdüğüne göre.Donanımhaber ve shiftdelete eğer sürekli bir modeli övüp duruyorsa o modelden kaçın kaçın zira shiftdelete denen kurum hala bin lira altına general mobile gm5 plus öneriyor
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serty23 1 yıl
Telefonda ois olmaması ve kamera diyafram değerleri 2.2 olması her ne kadar megapikseller havada uçuşsada çok parlak gözükmüyor telefon 1200 gibi gelirse satar bence ama mi a1 den bir üstün yani pek yok ...
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zolzauza 1 yıl
Tasarımı beğendim en azından çentik yok...kırmızı renk de itici durmamış :)
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OverClocK1ng 1 yıl
Fiyat / Performans müthiş...
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a_y_k_u_t 1 yıl
Xiaomi redmi note 5'tense xiaomi a1 modeline ok daha benziyor. Ekran köşelerinin yumuşatılmaması, usb type-c olması, parmak izi okuyucu konumu, çift arka kamera ve konumu, genel tasarım itibariyle xiaomi a1e baya benziyor bence :) 4 gb ramli versiyon 1299 liradan daha ucuz olmayacaksa alınmaz diye düşünüyorum.
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